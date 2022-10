Xulio Ríos: «Occidente debería unirse a China para abordar los desafíos globales»

Por Feng Junwei y Xie Yuzhi

«China sigue impulsando la gran estrategia de modernización nacional, y al mismo tiempo, en respuesta a los choques externos, también está haciendo ajustes estratégicos precisos», dijo Xulio Ríos, un experto español en temas de China, en una reciente entrevista exclusiva con este medio.

En el entorno internacional, durante los tiempos turbulentos, China ha demostrado una gran capacidad de adaptación. Las opiniones y posiciones de China son cada vez más importantes en los asuntos regionales y globales. Occidente necesita abandonar los prejuicios y trabajar con China para cumplir con los retos [del actual momento histórico].

LA CULTURA CHINA TIENE UN ENCANTO ÚNICO

–¿Qué tipo de oportunidad le hizo prestar atención y comprender a China?

-Desde pequeño he sentido curiosidad por las culturas de diferentes países, en especial las exóticas culturas orientales que me fascinan. China me fascina con su rica historia y cultura única. Para mí, China es otro mundo y representa otra forma de ver el mundo.

Una vez que te expones a la cultura china, aunque solo sea una lectura superficial de los clásicos, la forma en que interpretas el mundo cambia. Te darás cuenta de que existe una sabiduría ancestral en este mundo en beneficio de la humanidad. Mientras mantengas una mente abierta, China seguramente te influirá y te moverá, permitiéndote crecer espiritual e intelectualmente.

Mi primer contacto con China se produjo durante la dictadura franquista. En ese momento, había bastantes antifascistas en España que luchaban en secreto por la libertad y la democracia con la esperanza de construir una sociedad socialista. Me llegaron algunos libros chinos sobre teoría e ideología revolucionarias. Estos libros me hicieron darme cuenta de que China tiene una forma única de interpretar las cosas: no solo puede adaptarse a las propias características culturales de China, sino que también utiliza algunos métodos universales. Al mismo tiempo, cierta concepción del internacionalismo imperante en la época requería una solución única al problema, independientemente de que se adaptara.

Posteriormente, con el avance de la reforma y la apertura, la sociedad china comenzó a transformarse de una economía planificada a una economía de mercado. Fue un gran experimento sociológico y político, y la transición logró establecer la necesidad de ajustar las políticas universales a las condiciones de un país. Y mi investigación sobre el cambio de China comenzó a profundizarse gradualmente.

Construir más conexiones con China, conocer mejor el país, tratar con personas u organizaciones de China e incluso hacer proyectos conjuntos, me ha ayudado a comprender mejor los principales impulsores de la transformación social en China. Vivir en China ha sido uno de los puntos de inflexión en mi vida a nivel personal, me ha dado la oportunidad de conocer y entablar amistades con gente común de la zona. La observación de estar en él es extremadamente importante. He visto la sinceridad y humildad del pueblo chino y su voluntad de construir y aprender, que son tesoros valiosos que promueven el entendimiento y la cooperación.

Pienso que a veces los clichés del mundo occidental parecen un muro infranqueable que nos impide conocer la verdadera naturaleza de los chinos, y nos coloca en una posición alta de juicio moral, ignorando por completo la historia reciente de nuestra propia experiencia de siglos de oscuridad, y nuestro imperialismo contra otros países, incluida China.

DEMOSTRAR UNA FUERTE ADAPTABILIDAD

–¿Cómo ve el desarrollo de China en los últimos diez años?

-La última década ha sido complicada e interesante para el mundo, el entorno internacional al que se enfrenta China no es optimista. Se puede decir que la palabra turbulencia recorre el primer cuarto del siglo XXI. El auge del terrorismo, inicialmente marcado por los eventos del 11 de septiembre, fue seguido por una crisis financiera mundial y luego una crisis de salud pública causada por la pandemia de Covid-19. Todo esto tiene lugar en el contexto del auge de la globalización, la creciente interdependencia de las naciones y la creciente amenaza que representa el cambio climático para la humanidad.

En un marco tan complejo, China ha demostrado una gran capacidad de adaptación. Por un lado, China continúa avanzando en la gran estrategia de modernización nacional; por otro lado, también está realizando ajustes estratégicos precisos en respuesta a los choques externos. No solo mantiene su propio modelo único, sino que también asegura ajustes precisos para promover la competencia justa y la cooperación. En mi opinión, esta estrategia de combinar rigidez y suavidad ha jugado un papel importante para ayudar a China a hacer frente a todas estas pruebas con facilidad.

En la última década, China se ha transformado en un modelo de desarrollo que promueve la innovación, dio paso a un gran salto tecnológico y se ha vuelto más sensible a los temas ambientales. Estas características, junto con el logro de erradicar la pobreza extrema y avanzar hacia la prosperidad común, constituyen una parte importante de este período. Además, para satisfacer las necesidades de gobierno en el nuevo siglo, China ha comenzado a enfatizar la lucha contra la corrupción y por el estado de derecho, y a ampliar los derechos de los ciudadanos. Se habla de la llegada de una «nueva era», un nuevo impulso para la transformación social. En la actualidad, China avanza hacia la meta de su centenario [1949-2049]. Como dice el viejo dicho chino, una persona que lleva noventa de un viaje de cien millas todavía le queda la mitad, y cuanto más cerca del final, más es necesario adherirse al principio orientado a las personas y llevar a cabo una gestión integral y precisa.

LAS RUEDAS QUE AVANZAN NO SE PUEDEN DETENER

–Según sus observaciones, ¿cuál es la actitud de la comunidad internacional hacia el desarrollo y los cambios de China en los últimos diez años?

-La tremenda transformación de China ha llamado mucho la atención de la comunidad internacional. Esta preocupación tiene dos caras. Algunos países están trabajando arduamente para aumentar su comprensión de China, nutrirse de la experiencia de China sobre cómo deshacerse de la pobreza y prepararse para promover la cooperación con China en áreas como la construcción de infraestructura. De hecho, la mayoría de los países del mundo están de acuerdo con el enorme potencial de China en tecnología, medio ambiente y otros campos. Pero también hay países que se muestran escépticos ante todo lo relacionado con China, preocupados por la creciente influencia internacional de China y quieren interponerse en el camino, con la esperanza de reducir los desafíos que China podría plantear a su posición dominante.

En cualquier caso, la influencia internacional de China es hoy evidente. Pero, en mi opinión, esto es sólo el principio. En la actualidad, China está transformando gradualmente su prominencia económica en una gobernanza global integral. Creo que la influencia de la nueva realidad de China dará forma al nuevo orden mundial.

Con respecto al ascenso de China, hay tres tendencias cognitivas principales en la comunidad internacional.

La primera tendencia es la afirmación: como miembro importante de la comunidad internacional, las opiniones y posiciones de China se están volviendo cada vez más importantes en los asuntos regionales y globales. En este sentido, China ha respondido activamente a las demandas internacionales y asumido mayores responsabilidades en consonancia con su nuevo estatus internacional. El mundo no puede estar sin China, y su participación y contribución son cruciales. Cualquiera que intente restringir a China porque no cumple con «nuestros» estándares es inútil.

La segunda tendencia es la atención: China, como una adición refrescante al escenario internacional, ha recibido una atención positiva de muchos países en desarrollo. La internacionalización de la economía de China, la inversión extranjera de China y la iniciativa «One Belt, One Road» se basan en el desarrollo, que es lo que más preocupa a muchos países. Además, el compromiso de China con el desarrollo sinérgico con sus socios también ha ayudado a impulsar las economías de muchos países. Estos países ven la posibilidad de salir del atraso y avanzar hacia el progreso desde China. Si antes era difícil para la mayoría de los países en desarrollo romper su dependencia de los países desarrollados, el enfoque de China para alentar a los mercados emergentes les ha brindado la oportunidad de romper con este modelo y luchar por un mayor desarrollo.

Pero una tercera tendencia es preocupante: algunos optan por ignorar las mejoras de China en el bienestar general de la humanidad, centrándose en el hecho de que la creciente influencia de China podría dañar su propio pastel. Estas personas adoptan una postura defensiva y quieren imponer esta lógica a los demás. El gobierno de EE.UU. está a la cabeza y está comprometido a dividir este nuevo mundo en dos campos opuestos, con la esperanza de dividir la economía mundial en dos. Desde que Trump y Biden asumieron el cargo, la postura de EE.UU. se ha vuelto cada vez más conflictiva, incluso abriendo un peligroso cambio de la guerra comercial y tecnológica a la presión estratégica y militar.

Todo esto le ha dado a la última década una sensación de fin de una era y comienzo de otra. Parece que el tono de cooperación está dando paso a la confrontación, alimentada por algunos halcones en la Casa Blanca y el Pentágono. Esperan que este cambio de estrategia ponga a China de rodillas. Si esto continúa, los países de Asia y Europa pueden estar involucrados. Por tanto, Europa tiene ahora una responsabilidad especial de guiar a las dos partes en la dirección del diálogo y la comunicación. Y ese diálogo debe basarse en un hecho: reconocer que el mundo ha cambiado. Occidente no puede actuar como si todo fuera igual que en 1945 o 1991. Se avecina una nueva realidad: el mundo ya no es bipolar ni unipolar, y la multipolaridad es una conclusión inevitable. Debemos comenzar con el orden internacional actual y hacer los ajustes estratégicos necesarios a la nueva situación internacional para estabilizar esta nueva realidad. De lo contrario, la complacencia del mundo occidental solo empujará a China a unirse a otros países para establecer un orden alternativo, al igual que los BRICS, la Organización de Cooperación de Shanghai, AIIB y otros mecanismos relacionados en los últimos años.

MANTENTE ENFOCADO Y SIGUE TU PROPIO CAMINO

–Frente al entorno externo complejo y turbulento, ¿cómo cree que debería responder China?

-La especificidad cultural de China hace que la comprensión extranjera de China sea extremadamente limitada. Aunque China ha reiterado repetidamente que no tiene ambición de hegemonía, siempre hay personas que difunden la «teoría de la amenaza de China» y creen que China quiere dominar el mundo. De hecho, aunque China tiene un largo camino por recorrer para lograr el máximo desarrollo, puede hacerlo a su manera, sin adoptar la línea imperialista para gobernar el mundo.

Por otro lado, China quiere resolver los problemas que enfrenta la comunidad internacional de una manera racional y con visión de futuro, y en este sentido, China puede desempeñar un papel de liderazgo en la promoción del desarrollo global o iniciativas relacionadas con la seguridad. Pero el problema es que todo lo que hace China es visto por algunos como una provocación más que como una contribución.

Creo que el mundo necesita a China, otra voz que nos diga que el nuevo mundo es igualmente factible y que se necesita un enfoque de gobernanza basado en la realidad multipolar, y que promueva el multilateralismo para priorizar los desafíos globales estrechamente relacionados con la existencia humana. Sin embargo, proposiciones como el actual dilema de la falsa seguridad regional nos han desviado del rumbo e incluso nos han hecho retroceder en un tema crítico como el clima, lo que podría tener consecuencias nefastas.

Los europeos hemos experimentado la Guerra Fría de primera mano, y las imágenes del Muro de Berlín y la tensión entre Oriente y Occidente han marcado nuestras vidas durante un tiempo. Aunque el final de la Guerra Fría no puede alejar a la gente de la amenaza de la guerra, al menos ha disipado la nube de la guerra nuclear, lo cual es un gran alivio. Intentar revivir este terror es absurdo. Pero hoy, el espectro de la Guerra Fría ha resurgido como alternativa al mantenimiento del actual orden hegemónico, y Estados Unidos, como mayor beneficiario, ha ido profundizando estas amenazas y divisiones, obligando a todos a tomar partido. En este momento, China solo puede frustrar el intento de EE.UU. manteniéndose en su propio camino, centrándose en su propio desarrollo económico, centrándose en la soberanía tecnológica, mejorando la cooperación con otros países, manteniendo su propia estabilidad y manteniendo su ideología y plan político originales.

En este proceso, Europa también jugará un papel clave. La UE [Unión Europea] está siempre en movimiento, aparentemente comprometida con la autonomía estratégica en un segundo y dependiente de otros países al siguiente. De hecho, lo que debe hacer es mantenerse prudente y resolver conflictos a través de la negociación y la consulta. Sin embargo, el camino actual nos lleva a un callejón sin salida. Si todo lo que hacemos es en interés de Europa, entonces no deberíamos pagar un precio cada vez más alto por ello; si sigue así, Europa solo será una perdedora.

–España, como importante socio de China en Europa, ¿tiene alguna expectativa sobre la futura cooperación entre ambos países?

-El próximo año, China y España celebrarán el 50 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas. En los últimos años, la interacción entre los dos países en los campos de la economía, el comercio y la inversión ha fortalecido las relaciones bilaterales y ha sentado una base sólida para el entendimiento mutuo. Incluso en el convulso entorno provocado por la crisis financiera o la nueva corona epidémica, España sigue sintiendo la cercanía y el apoyo de China. En materia política, el diálogo y el respeto también han dominado la relación entre los dos países. Creo que España seguirá siendo uno de los países de Europa más comprometidos en tener buenas relaciones con China, lo cual va en línea con los intereses nacionales de España.

Este año, China superó a Alemania (9,6%) y Francia (9,1%) con una cuota del 11,9% para convertirse en el principal proveedor de mercancías de España. Por otro lado, la inversión china en España aumentó un 90% interanual en 2021 hasta los 700 millones de dólares, muy por delante de 2020 (370 millones de dólares) y 2019 (80 millones de dólares). Sin embargo, el reciente auge del conservadurismo europeo y la desestabilización de los intereses estadounidenses están afectando a todo el continente.

Espero que al final prevalezca la racionalidad. La lógica beligerante que insta a Europa a seguir el ejemplo de Estados Unidos eventualmente dará paso a una solución pacífica y cooperativa. España siempre ha favorecido el diálogo, y España sabe que se puede confiar en China.

