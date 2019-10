Justicia belga deja en libertad al expresidente catalán Puigdemont tras la ‘euroorden’ emitida por España

A pesar de que se ha decretado su libertad sin fianza, el exmandatario deberá permanecer en Bélgica hasta que se resuelva la orden de detención

El expresidente catalán, Carles Puigdemont, ha sido puesto en libertad sin fianza por las autoridades judiciales belgas, después de que se haya presentado “de manera voluntaria” en las dependencias de la Fiscalía debido a la Orden Europea de Detención y Entrega cursada, por tercera vez, por el Tribunal Supremo de España.

El político compareció “de forma voluntaria para seguir todos los pasos oficiales que acompañan al procedimiento” y para informar que “se opone a su entrega a España”, según informó su oficina en Bruselas.

Además, el juez Pablo Llarena, responsable de la ‘euroorden’ tiene previsto responder de forma inmediata a las autoridades del Bélgica que el político catalán no tiene inmunidad debido a que no es miembro del Parlamento Europeo porque, a pesar de haber sido elegido en las elecciones, no ha acatado la Constitución española en Madrid y no ha tomado posesión de su escaño, ambos requisitos imprescindibles.

El expresidente ha hecho pública una nota en la que comunica que “está siguiendo todos los pasos oficiales que acompañan este procedimiento” y que se “ha opuesto a su entrega a España”. A pesar de que se ha decretado su libertad sin fianza, el exmandatario deberá permanecer en Bélgica hasta que se resuelva la ‘euroorden’.

El Tribunal Supremo de España dictó este lunes una nueva orden de detención europea e internacional contra el expresidente catalán por delitos de sedición y malversación, los mismos por los que esta semana fueron condenados varios de los líderes responsables del proceso independentista que llevó al referéndum unilateral del 1 de octubre de 2017.

Según informó el Tribunal Supremo, fue emitida una “orden europea e internacional de detención y entrega del expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont por los delitos de sedición y malversación de caudales públicos, acordando su búsqueda e ingreso en prisión”.

Puigdemont huyó de España tras los sucesos de otoño de 2017, instalándose en Bélgica.

El juez Llarena, que instruye la causa con los líderes independentistas, recuerda en la sentencia que todo parte de un auto de procesamiento en el que Carles Puigdemont era situado en la cúspide del organigrama independentista responsable del referéndum por lo que, independientemente de que posteriormente sea condenado o no, el magistrado cree que existen indicios de sobra para que sea sometido a juicio en Madrid.

Fuente: RT, Sputnik

