Genocidio en Gaza: el hambre mata a 10 en 24 horas y ya son 313 desde octubre, según autoridades sanitarias

Gaza se encuentra sumida en una hambruna catastrófica y generalizada, una situación calificada por organismos internacionales y autoridades locales como una estrategia deliberada por parte de Israel que mantiene un bloqueo de alimentos e insumos médicos. En las últimas 24 horas, al menos 10 palestinos murieron por hambre, incluidas dos niñas, elevando el balance de víctimas mortales por inanición y desnutrición a 313, entre ellas 119 menores, desde octubre de 2023 cuando inició la guerra del régimen sionista contra el enclave palestino.

El corazón de esta crisis de hambre es, según las denuncias, una política de asfixia económica y alimentaria impuesta por Israel. Más de dos millones de palestinos enfrentan escasez extrema de alimentos y bienes esenciales.

«Israel mantiene una política sistemática de hambre contra más de 2,4 millones de palestinos, bloquea 430 tipos de alimentos y permite la entrada de solo el 14% de las necesidades en 30 días», acusó la oficina de información en Gaza.

La constante agresión y asedio del régimen israelí ha ocasionado que más del 95% de la población de Gaza carezca de ingresos suficientes para adquirir los pocos productos disponibles, a lo que se suma que la distribución de la escasa ayuda humanitaria que logra entrar al enclave está obstaculizada.

La oficina gazatí denunció que esta acción criminal israelí golpea en especial a niños, enfermos, ancianos, viudas, huérfanos y personas con discapacidad,

La agresión israelí continúa en paralelo al hambre

Mientras la hambruna avanza, los bombardeos y operaciones terrestres perpetradas por el régimen sionista no cesan. Según los reportes, civiles fueron asesinados en bombardeos sobre barrios de Al-Zaytoun, Al-Sabra y Al-Daraj, donde las viviendas fueron destruidas «mediante robots explosivos y artillería pesada», consignó Al Mayadeen.

En un hecho que deja en evidencia la extrema vulnerabilidad de la población, tres palestinos, un niño, una mujer y un hombre, murieron en Khan Yunis como consecuencia del asedio a una tienda de campaña de desplazados.

Como parte de la guerra, los hospitales de Gaza, además de lidiar con el flujo constante de heridos por los bombardeos israelíes, deben enfrentar las consecuencias de la hambruna. Según informó Al Mayadeen, en las últimas 24 horas los recintos médicos reportaron «tres fallecidos por desnutrición en adultos» en sus instalaciones, una causa de muerte directamente vinculada al bloqueo.

UNRWA responsabiliza a Israel por los crímenes y describe el infierno en Gaza

La comunidad internacional, ha elevado el tono de sus críticas y denuncias sobre la crisis humanitaria que se registra en el enclave palestino.

Philippe Lazzarini, comisionado general de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Medio Oriente (UNRWA), emitió un contundente mensaje en su cuenta de X (antes Twitter), responsabilizando directamente a Israel por los crímenes cometidos en Gaza.

«Tras casi 700 días de agresión “no hay lugar seguro en Gaza ni nadie está a salvo”, afirmó Lazzarini.

En su declaración, denunció que hospitales, escuelas, refugios y viviendas son bombardeados de manera diaria, mientras trabajadores sanitarios, periodistas y personal humanitario son asesinados en cifras sin precedentes.

A la par, las cifras proporcionadas por el Ministerio de Salud de Gaza presentan un escenario dantesco para una población al borde del colapso total. El número total de víctimas de la ofensiva israeli, iniciada el 7 de octubre de 2023, asciende a 62.895 personas fallecidas y 158.927 heridas.

Solo en el último periodo reportado, los bombardeos ocasionaron 76 fallecidos y 298 heridos, una cifra que no incluye a los cuerpos sin vida que permanecen bajo escombros y en calles inaccesibles para los equipos de emergencia.