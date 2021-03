Ante récord de contagios: Ignacio Silva, médico infectólogo, recuerda que “la trazabilidad ha sido una deuda durante toda la pandemia”

Durante esta jornada el Ministerio de Salud reportó 7.626 nuevos casos de Covid-19, la cifra más alta desde el inicio de la pandemia, y que superó el peak de casos reportados durante la denominada primera ola en junio de 2020, cuando se reportaron 6.938 contagios en un día.

En cuanto a la red de camas UCI, ésta se encuentra ocupada en un 95%. De las 3.421 camas críticas habilitadas, 169 se encuentran disponibles.

Asimismo, de los 2.466 hospitalizados, 2.103 se encuentran con ventilación mecánica.

Por otro lado, en el balance diario del Colegio Médico, a partir de la información del Minsal, se informó sobre la positividad del los exámenes PCR, la cual alcanzó un 9,64% a nivel nacional.

Desde el Colmed también señalaron que están “preocupados por el aumento de casos”, y además advirtieron que la red asistencial se encuentra saturada.

“Que la salud pública sea más importante que la economía“

Respecto del contexto actual de pandemia por Covid-19 en nuestro país, el médico internista e infectólogo del Hospital Barros Luco, Ignacio Silva Ayarza señaló a El Ciudadano que “lo principal es que los mensajes que den las autoridades sean claros y que sean entendibles para la ciudadanía, que no hayan cambios constantes en el Plan Paso a Paso o en las medidas que se tomen”.

“Importante que, sobre todo en esta etapa de la pandemia, las decisiones sean tomadas en conjunto con el Comité Asesor y en base a indicadores epidemiológicos; que las medidas que se tomen sean para el bien de la salud pública. (…) Que la salud pública sea más importante que la economía, o los cultos religiosos, u otras situaciones”, puntualizó el también académico de la Universidad de Santiago (Usach).

Respecto a la situación de las y los comerciantes, Silva precisó que es fundamental el apoyo económico por parte de las autoridades, pero fue enfático sobre priorizar el punto de vista sanitario.

“Desde el punto de vista de salud pública estamos en una crisis importantísima, y si no se toman medidas urgentes y estrictas no vamos a poder dar abasto con la atención hospitalaria y los cuidados intensivos que requieren algunos de estos pacientes“, advirtió.

Medidas urgentes

Como medidas principales para prevenir nuevos contagios de Covid-19, además de las cuarentenas, Silva recomendó que la comunicación de riesgo debe ser buena y “comprensible por la ciudadanía, que sea una sola línea, y en base a indicadores epidemiológicos“.

Asimismo, consideró relevante “ser más estrictos en el cierre de fronteras”, debido al riesgo que implica la introducción de nuevas variantes del virus.

“Mejorar también la trazabilidad que ha sido una deuda durante toda la pandemia. Todavía no se alcanzan umbrales recomendados por el Consejo Asesor ni la Organización Mundial de la Salud (OMS), en cuanto a la trazabilidad de los contactos y el diagnóstico precoz. Creo que son medidas urgentes”, señaló el especialista.

Red asistencial saturada y un personal médico agotado

Sobre el alto nivel de ocupación de camas críticas- que supera el 95%- Ignacio Silva advirtió que “si es que no se toman estas medidas concretas y agresivas ahora, es muy probable que haya un colapso del sistema sanitario“.

“Hoy día se están haciendo esfuerzos tremendos por aumentar la cantidad de camas críticas en base al personal que se tiene, un personal de salud que está agotado, cansado física y emocionalmente“, expresó.

En esta misma línea, el especialista también se refirió a la baja posibilidad que existe ahora para realizar traslados de pacientes entre regiones, debido que la situación entre éstas se ha ido equiparando.

“Estamos viviendo una pandemia que en esta oportunidad, a diferencia de lo que vimos el año pasado, en que las regiones iban un poco asincrónicas. O sea, teníamos un aumento de casos en una región, después en otra, pero eso permitía ir trasladando pacientes entre regiones, ahora están todas las regiones más o menos parecidas, entonces no tenemos mucha posibilidad de trasladar pacientes a centros de otras regiones. Así que esto es una situación muy crítica y si no se toman las medidas de manera urgente, no vamos a tener cómo darle atención a nuestros pacientes”, alertó.