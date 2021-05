Colmed advierte posible «tercera ola» y Sochimi revela que 90% de pacientes UCI no se han vacunado

El presidente del Colegio Médico de Valparaíso, Ignacio de la Torre, se refirió este viernes al alza de contagios por Covid-19 registrada en los últimos días en el país.

En entrevista con Meganoticias Conecta, alertó sobre una posible «tercera ola» de Covid-19, luego que el Ministerio de Salud informara ayer jueves que se habían reportado más de 8 mil contagios en un día.

«¿Podemos estar enfrentando una eventual tercera ola o un nuevo brote? Yo te diría que sí, es muy posible, pero todavía no tenemos datos suficientes para ver si esto constituye una tendencia al alza mantenida o si se tiende a estabilizar».

«Los datos del lunes, martes y miércoles hacen pensar comparativamente que vamos al alza (…) cuando tenemos 8 mil casos en un día, cuando tenemos más de 4.100 personas en UCI, de las cuales más de 3 mil son por Covid, nuestro sistema de salud ya está al máximo», afirmó.

Por tal motivo insistió en el que se debe actuar ahora y cortar rápidamente la cadena de contagios, antes de que la situación empeore

«La pregunta es… ¿tú quisieras actuar ahora cuando tenemos estos 8 mil casos en un día o quisieras actuar cuando ya no nos quedan más camas UCI, cuando ya tenemos 8 mil casos como promedio? La respuesta siempre va a ser mucho mejor actuar antes y cortar rápidamente la cadena de contagios», dijo.

Ignacio de la Torre reafirmó las críticas del Colmed al Pase de Movilidad implementado por el gobierno desde este miércoles.

«Con el número de casos que estamos teniendo diariamente, un Pase de Movilidad que facilite la interacción de personas entre comunas y entre regiones parece una mala idea para este momento epidemiológico», señaló.

«Es cosa de revisar lo que está ocurriendo en los hospitales. Ver, conversar con los colegas y equipos de salud y preguntarle a ellos qué les parece un Pase de Movilidad, que desde mi perspectiva, se transforma en el Permiso de Vacaciones 2.0«, advirtió.

Sochimi: Más del 90% de pacientes que están en la UCI no se han vacunado

La Sociedad Chilena de Medicina Intensiva (Sochimi) se pronunció respecto al aumento de la ocupación de camas en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), y la relación que presenta con la población vacunada contra el Covid-19.

A juicio del vocero de Sochimi, Eduardo Tobar, “todavía quedan muchos susceptibles” respecto al proceso de inmunización.“

Indicó que para que las vacunas tengan un efecto significativo» uno tiene que tener por lo menos un 70% u 80% de la comunidad vacunada”, ya que ello “logra reducir la transmisión”.

El intensivista evalúa que “el 95% o el 90% de las personas que están en UCI no están vacunadas. Hay pocos casos de pacientes vacunados, y entre los no vacunados yo diría que dos tercios son porque aún no les tocaba y otro porque francamente no quisieron vacunarse”.

“Todavía tenemos pacientes de 60 o 70 años que ya debieran estar vacunados hace dos meses y que optaron por no hacerlo, y jóvenes con comorbilidades que no se han vacunado”, agregó el experto.