Máximo Pacheco reconoce en Comisión de Minería que pagó con premio 236 millones de dólares por empresa de «litio fantasma» Lithium Power International (LPI)

236 millones de dólares fueron finalmente los pagados por el Estado tras la decisión de Máximo Pacheco para comprar a la australiana Lithium Power International (LPI) la totalidad de sus acciones en el proyecto Maricunga, ex Blanco.

Consultado sobre si compró alguna industria, dejó en claro que no y se dedicó a leer un papel con argumentaciones de la compra relativas a las posibilidades futuras que se le abren a Codelco para explotar litio en el Salar de Maricunga con nuevos socios y apoyo del banco Rothschild.

Consultado por el diputado Tapia sobre qué pasaría con el proyecto si no se aprueba una RCA para él, Pacheco dijo “lo único que se me ocurre decir es que ….” Y se dio una larga vuelta para decir que confía en obtener un permiso que actualmente no tiene.

Respecto a que el precio de pago por acción fue más elevado que el precio que tenía la compañía, Pacheco dijo que fueron asesorados por un banco que no nombró y que se ofreció un premio con un valor más alto para poder acceder al 100% de las acciones de LPI quedándose con sus 5 filiales.

En el lugar no hay ninguna industria instalada, Pacheco viajó a Londres en octubre del 2023 para cerrar el acuerdo y reunirse con Martin Borda.