Pacheco no le informa todo al Presidente Boric: SQM-Codelco y el costo político del acuerdo con Ponce Lerou

“Hay actores vinculados al acuerdo que no han recibido la información y no se trata solo de los socios de Tianqi si no también del Presidente Boric pues Pacheco no le informa todo, le informa lo que quiere. El costo político de aprobar el acuerdo con SQM cuando éste es un gobierno que quiere luchar contra la corrupción puede ser alto”.

Se hace silencio en la sala, se miran entre sí y algunos bajan la mirada, una copa de cristal había estallado rompiendo el tenso momento como si SQM hubiese embrujado el Palacio de La Moneda y quisiera hacerlo por otras décadas arrebatando la posibilidad de acabar con el influjo.

El acuerdo cocinado en el caldero secreto de SQM y Codelco, cuya opacidad ha sido criticada por expertos en transparencia, tiene como objetivo establecer una nueva empresa en el Salar de Atacama hasta el año 2060, incluido un cuestionado actor y la empresa estratégica de la que sigue siendo parte Ponce Lerou: el yerno del dictador que busca suceder en el trono a su hija predilecta, la nieta de Pinochet.

Por Bruno Sommer Catalán

-Disculpa por llamarte a esta hora, pero parece que lo que venimos repitiendo hace rato y los amigos buscan soslayar, se puede hacer realidad, podrían heredar el negocio del litio a los nietos y bisnietos de Pinochet…

“La información que tengo es que el acuerdo lo ha monopolizado Pacheco. Marcel no se ha metido y lo ve por arriba para ver cuánta plata le entraría al fisco. Aurora Williams prácticamente no ha existido, Grau tiene de asesor a un hombre que hace de secretario del consejo de ministros del litio, Gutiérrez creo se apellida y era el encargado de litio desde el ministerio de minería y al parecer quedó medio marginado”, me explica en conversación un amigo de Chile y férreo defensor del Estado.

“Espera”, me dice asustado, el recuerdo de la fina copa que reposaba sobre un estante del Palacio de La Moneda, nombre que rememora a imprentas de papel moneda del palacio en el que dicen penan, estalló reflejando en un trozo de vidrio la luz y un arcoíris en miniatura que se proyectó por segundos. “Espera, me dice de nuevo “es más seguro hablarse por otro lado”…

“Aló estás ahí”, le digo marcándole desde un teléfono más seguro.

“Sí escúchame. En el negocio del litio hay muy poco especialista en litio y casi todos han pasado por SQM y también los hay varios en el Estado lo que da ventaja a Ponce. Los abogados en derecho minero, los especialistas trabajan con Albermarle y SQM. Pero tienes en una negociación a Pacheco que no sabe nada del litio, conversando en una relación asimétrica con los mayores especialistas en litio. Aunque Pacheco hoy cree ser el que más sabe de litio en el mundo. El gobierno tiene la idea de que se está negociando con SQM pero la verdad es que está negociando con Ponce Lerou”.

“Decían que Ponce estaba retirado que se entretiene jugando golf aunque fue todo un tema su entrada a ese club, pero entonces, él sabe lo que pasa en SQM y sigue su ajedrez con su hija y sus empresas cascadas, sus sociedades en paraísos fiscales sobre las que poco se indaga…”

“Mira no lo digo yo, pero Ponce Lerou mantiene el control de la empresa, lo reafirma Andrea Vial en la radio diciendo que Ponce Lerou se consiguió un cuarto voto en el directorio con Kowa, que preside SQM y con ese palo blanco hace mayoría en el directorio”

“Al puro ´estilo Ponce´”

“Bruno te lo digo siempre se ha acusado que Kowa es una empresa creada por SQM, accionista minoritario pero con voto decisivo”.

“Disculpa no te interrumpo”.

“Gonzalo Guerrero Yamamoto, el presidente de la compañía, de SQM, se agarra abiertamente defendiendo el proceso de negociación oscuro cuando uno de los accionistas está pidiendo más transparencia en el proceso de negociación”.

“Se ha pasado a llevar lo que está en la ley de sociedades anónimas y es la obligación de los directores el velar por los intereses del conjunto de los accionistas y no de algunos de los accionistas”.

“El gobierno cree que negocia con una empresa, pero que en realidad negocia solo con una parte de ella. Eso parece que el gobierno no lo ha ponderado, ni el Presidente tampoco”.

“El aplazamiento de la firma tiene que ver porque falta mucho detalle en el acuerdo.

Pacheco apareció con plazo autoimpuesto del 31 de diciembre del 2023. No había obligación legal de cerrar el 2023, pero aparecen con el MOU el 31 de marzo en un segundo plazo autoimpuesto”.

“SQM creo escenarios para ello. También sacó pistola con lo del ´valle productivo´”

“Pacheco hace que el Presidente anuncie en cadena nacional que el acuerdo está listo y que se va a firmar en marzo, con lo que se sienta en el suelo en la negociación con SQM porque tienes a una parte negociadora obligada a cerrar el acuerdo, pero al que expone pues después tiene que poner la cara para decir que el acuerdo no se pudo cerrar o que se cierra, es al Presidente, entonces ello en temas de estrategia de negociación es algo muy raro”.

“El gobierno se convenció por un acuerdo reservado donde no se cumple con estándar mínimo de transparencia”.

“Mi impresión es que sin todos los cuestionamientos que ha hecho la prensa y ustedes mismos, el acuerdo ya se hubiese firmado”.

“Gracias por el reconocimiento. Tu supiste que el Estado dentro de toda esta trama con SQM casi perdió de cobrar 700 millones de dólares a SQM. Logramos presionando al Servicio de Impuestos Internos diciendo, quedan 3 días para que venza el cobro de impuestos a SQM, quedan 2 días quedan 1 , hasta que cobró.

«Pero por otro lado El Ciudadano ha preguntado y Codelco no nos ha querido contestar preguntas, lo mismo SQM, Carey es decir los incumbentes, pero lo que más me llama la atención es que el mismo SQM no haya transparentado a su socio Tianqi que no es otro que China y que harta plata le ha puesto«

“Tianqui conoce lo que están en el MOU e información que se dio a conocer en la última junta pero falta que conozca aún mucha información”.

“Los plazos autoimpuestos fueron una cuestión inventada por SQM que se la pusieron en la cabeza a Pacheco, para no tener a los chinos en la mesa de negociación y negociar solos. Porque los únicos que pueden equilibrar el poder dentro de SQM son los chinos”.

“Ponce Lerou quiere que los chinos pongan plata pero el quiere seguir poniendo la música”.

“La pregunta que le hizo la CMF es una pregunta dirigida, dado que el acuerdo no significa una enajenación de activos y se afirman en entonces en que no es necesario informar a la junta de accionistas, pero atenta contra el espíritu de la ley lo que ha hecho en esta negociación“.

“El gran argumento de SQM para tener a los chinos fuera es que los chinos son competidores de ellos, así opera SQM. Codelco va ser socio y competidora. Se va formar un nuevo directorio para la nueva empresa que represente SQM a milímetros de retomar el control frente al Estado”.

“Cuéntame qué pasa con la estrategia Nacional del Litio, anunciada con bombos y platillos que no solo es el Salar principal Atacama si no también Maricunga y otros salares”.

“Lo de Maricunga es otro cuento. El viejo truco de un Salar que vale muy poco comparado con Atacama. ¿Por qué Pacheco no detalla al Presidente las cagadas que está haciendo ahí gastando 200 millones de dólares en Maricunga? Codelco con pérdidas y en vez de sacarlo adelante por sí solo con el cobre ahora quiere el litio. Aquí lo que había que hacer es que el litio siga rentando por el buen acuerdo que dejó Bitrán y a SQM solo se le vendan ampliaciones de cuota, se recaude y fiscalice como debe fiscalizarse toda materia minera estratégica del país pues su arriendo terminaba el 2031 y hasta entonces tiene obligación de producir si quiere ampliación de toneladas”.

“Me has dicho que el presidente debiese estar al tanto pero que no sabe en realidad pues Pacheco no le ha informado bien”

“Mira le ponen al Presidente Boric como que ceder las pertenecías de Maricunga de SQM al Estado fuese un gran gesto de SQM pero por el otro lado el presidente de SQM ha dicho `no nos interesan las pertenecías de Maricunga`”.

“¿Y cómo presenta Codelco las pertenecías de Maricunga?, como si fuesen oro cuando están a mayor altura , tienen la mitad o menos de la ley que tiene Atacama, sin permisos, lo presenta como si fuese un tremendo negocio”.

“A los australianos donde estaba Borda, Codelco no le compro una empresa, les compró unas pertenecías con los permisos avanzados. Le compró pertenecías a una empresa extranjera con permisos que el propio Estado le entregó por 200 millones de dólares”.

“¿A cuánto valorizó Codelco las pertenecías que no le interesan a SQM?. Hay preguntas muy interesantes sin responder”.

“He sabido que el tema es de preocupación y que el Ministerio de Economía de China y su Cancillería habrían citado a los ejecutivos de Tianqi para que le informen de cómo avanzaba el acuerdo”

“Esas son palabras mayores, si tu información es correcta. Lo que sí te puedo decir es que el anuncio de los otros salares que no sean Atacama es challa, vamos a ver quién está dispuesto a invertir pues son salares menores, de difícil acceso y bajas concentraciones, el Salar estrella es el de Atacama y obviarlo del diseño y la estrategia y entregarlo a una mesa a puertas cerradas innecesario para la transparencia”.

“El ojo del Estado en un acuerdo no debiese estar entre el 2030-2060, si no en buscar mayores utilidades e ingresos desde el 2025 al 2030 y si lo alargas un poco al 2040. Si el Estado no va sacar un peso mas de lo que sacaría solo modificando el contrato con SQM de Corfo, no tiene sentido una empresa nueva, sólo se esta disfrazando la participación del Estado para sacar lo mismo, que es en lo que quizá vamos a terminar”.

“No se si sabe si las utilidades del acuerdo van a ir al Estado o a Codelco y de qué forma se reparten en detalle”.

“Hace unas semanas hubo una visita de más de 20 ejecutivos de Tianqi, y señalaron en un tono de caballeros, que quieren tener más información y no se si las autoridades lo tomaron como se debía”.

“Lo terrible es que los alcances del acuerdo se van conocer cuando se firme y se de a conocer. Y ahí puede pasar cualquier cosa hasta que los accionistas impugnen en el país o afuera. El gobierno no tiene consciencia de esto por que el monopolio de la información lo tiene Pacheco. Al Presidente le informa pero para conseguir lo que el eco de las voces de Pacheco en su cabeza quieren, Pacheco no es una persona que escuche, él se enamora de sus ideas, no creo sea corrupto plata tiene, pero por su terquedad ya ha expuesto demasiado al gobierno sin un resultado que deje tranquilo ni a la prensa, ni a la comunidades indígenas, ni al mismo gobierno que lo ha arrastrado a hacer anuncios de manera adelantada antes que los mismos socios de SQM estén al tanto”.

