SQM acusa a su accionista Tianqi de intentar sabotear acuerdo con Codelco para explotar ellos mismos el Salar de Atacama

Una disputa, que incluye un cruento cruce de declaraciones, se está dando entre ejecutivos de SQM y Tianqi Lithium Corporation, empresa china que en 2018 compró por más de US$ 4 mil millones el 24% de las acciones de la minera no metálica.

La relación entre las partes se ha visto agrietada por la molestia expresada por la minera china de no poder intervenir activamente en la posible alianza entre SQM y Codelco para crear una sociedad conjunta para la explotación de los recursos de litio en el Salar de Atacama.

«Resulta indispensable que el acuerdo que se alcance entre SQM y Codelco, sea aprobado por la junta de accionistas como condición ineludible para garantizar la mayor transparencia y participación de todos los accionistas», expresó Tianqi el pasado viernes en un comunicado.

Tras una junta de accionistas extraordinaria celebrada el día antes por SQM, y en la que Tianqi estuvo representada por el abogado Octavio Bofill, la empresa china planteó que consideraba que la información entregada hasta el momento sobre las negociaciones en curso con Codelco «es escasa e insuficiente».

«Sobre los aspectos que parecen sí estar resueltos, la información entregada por la administración designada por el grupo controlador, resultó, en nuestra opinión, aún escasa e insuficiente», añadió la minera, dejando entrever que las sociedades cascadas que terminan en Pampa Calichera, de Julio Ponce Lerou, que posee el 26% de las acciones, dirige los movimientos de SQM sin contrapesos.

«Aún existe una cantidad considerable de aspectos fundamentales del acuerdo que no están definidos o no han sido claramente explicados», dijo Tianqi en un comunicado, señalando que la operación afecta a toda la empresa chilena y no solo a su filial centrada en litio.

Incluso, la empresa respaldó la idea planteada por AFP Provida en la junta: pedir otra junta de accionistas, donde se apruebe o rechace la alianza entre Codelco y SQM.

Frank Ha, CEO de Tianqi Lithium Corporation

CEO de Tianqi: «Las decisiones de esta envergadura deben ser transparentes»

El desarrollo de las negociaciones y el resultado de la última junta de accionistas, fue seguida a la distancia, desde China, por Frank Ha, CEO de Tianqi Lithium Corporation.

El ejecutivo, quien cumplió tres años en el cargo respondió por escrito algunas preguntas realizadas por Pulso de La Tercera sobre la alianza Codelco-SQM, una asociación acordada a fines de diciembre de 2023, que originalmente debía firmar sus documentos definitivos el 31 de marzo, pero que esta semana se postergó hasta el último día de mayo, en vista de «la complejidad de las negociaciones», según indicó SQM.

Al ser consultado sobre la alianza acordada entre SQM y Codelco, el CEO de Tianqi señaló que «es una transacción que afectará de manera esencial al futuro industrial de litio en Chile» y destacó que si se llega a concretar, »la estructura y gestión de negocios de SQM experimentarán cambios fundamentales».

En la entrevista, el alto ejecutivo expresó que “SQM es una inversión importante para nosotros, representando un compromiso significativo con más de US$4.000 millones invertidos”.

Desde el medio le consultaron sobre la decisión de la compañía, en caso de que hoy se realizara una junta para aprobar o rechazar el acuerdo nacido del memorándum firmado por ambas compañías y respondió que la votación de ellos dependerá de una “evaluación exhaustiva” del acuerdo.

“En el momento, la falta de transparencia y detalles nos restringen a todos los accionistas en la toma de una decisión informada”, señaló a Pulso.

Destacó que Tianqi pedirá más información detallada y específica «que permita comprender completamente los efectos financieros y operativos de la operación (…) Al mismo tiempo, también estamos muy interesados en saber qué se esconde detrás»

Sobre la molestia de la minera china, al considerarse excluida en las negociaciones entre SQM y Codelco, el CEO indicó que concuerdan con lo expresado por el representante de los fondos de pensión AFP Provida, en la última junta de accionistas de SQM y planteó que «en cualquier sector y contexto internacional, adherirse a los principios de transparencia y a la toma de decisiones fundamentada en información completa y exhaustiva es crucial».

«Las decisiones estratégicas que impactan significativamente a las empresas de transacción pública deben considerar la participación de todos los accionistas. La exclusión no se alinea con prácticas nacionales ni internacionales de gobernanza corporativa que promueven la equidad y la transparencia y de acuerdo a la ley chilena», enfatizó.

El medio citado también le consultó a Frank Ha, si pedirán que la alianza SQM-Codelco se someta a votación en una junta de accionistas, pero el ejecutivo se limitó a señalar que las «decisiones de esta envergadura deben ser transparentes y contar de forma imperativa con la aprobación de la junta de accionistas».

Otra de las interrogantes planteadas, es si pretenden llevar a la justicia la pretensión de someter a juicio de los accionistas la alianza, a lo que el CEO de Tianqi respondió que tienen el deber de «evaluar siempre todas las alternativas y vías de acción requeridas para asegurar que se respeten los derechos de los accionistas y se mantenga la integridad y transparencia del proceso de toma de decisiones».

Minera china interesada en licitación por el salar de Atacama

En la entrevista, Frank Ha dejó entrever que la minera china, podría estar interesada en participar en una licitación por el salar de Atacama a partir de 2031, aunque el Estado se reserve el control de la alianza.

«Tianqi está abierta a explorar todas las oportunidades que se alineen con la visión estratégica de la empresa y su compromiso con el desarrollo mundial sostenible del litio. Participaríamos en cualquier proceso que sea justo, transparente y que ofrezca igualdad de condiciones para todos los participantes», afirmó.

Los dichos y señalamientos de Tianqi y su CEO generaron molestias en el seno de SQM, a tal punto que el presidente del directorio de la minea no metálica, Gonzalo Guerrero Yamamoto, emitió una declaración pública, en donde acusa que “resulta ofensivo y no apegado a la realidad cuando el Sr. Ha declara que “estamos muy interesados en saber que se esconde detrás”, refiriéndose al Memorándum de Entendimiento celebrado entre SQM y Codelco con fecha 27 de diciembre de 2023″.

Al respecto, el ejecutivo expresó que «tal como SQM ha informado en repetidas ocasiones, el proceso de negociación fue delegado por la unanimidad del Directorio en el Gerente General de la Sociedad con el apoyo de destacados asesores financieros y legales. El gerente General ha reportado de manera periódica al Directorio el avance del proceso».

Según Guerrero, el abogo de Tianqi se hizo presente en la junta extraordinaria, realizada el 21 de marzo, comentando respecto a los asesores financieros de la Sociedad en la negociación que se trata de “una gran firma”.

Sobre la falta de transparencia que alega la accionista china, el presidente del directorio de SQM planteó que «el Memorándum, que se hizo público tan pronto se aprobó por ambas partes, fue aprobado por la unanimidad del Directorio de SQM (donde Tianqi elige a tres de ocho) tras analizarlo y recibir las recomendaciones del Gerente General y los asesores financieros y legales».

«El Memorándum refleja de manera extensa los principios del acuerdo. Se expresa que aún existen temas a negociar y que las partes van a seguir avanzando en ese proceso», dijo Guerrero.

«El texto completo del Memorándum fue puesto a disposición de los accionistas de SQM y el público en general», añadió. «Se pidió una junta de accionistas y además de la exposición del vicepresidente Legal y el gerente general se contestaron 20 preguntas del representante de Tianqi. Aquí no hay ninguna opacidad. Se ha revelado toda la información que se puede revelar en cada oportunidad. Mientras los contratos están siendo negociados por dos partes con intereses diversos no puede entregarse información sobre cómo quedarán resueltos ciertos temas», agregó.

Enfatizó que «conforme lo dictaminado por la CMF esta transacción debe ser aprobada por el directorio de la sociedad. La forma en que las transacciones se aprueban conforme la ley chilena no es optativa», aseveró.

Y dijo que «a diferencia de lo señalado por el Sr. Ha, SQM está comprometida con sus deberes de transparencia e información al mercado a que se encuentra sujeta, en cuanto a proporcionar al público oportuna y debidamente la información pertinente de este proceso. En efecto, en la junta extraordinaria de accionistas del día 21 de marzo pasado, SQM informó a los accionistas presentes que publicará los análisis económicos de la transacción, previo a la eventual aprobación definitiva de la transacción descrita en el memorándum, lo anterior sin perjuicio de las obligaciones de confidencialidad y reserva».

¿Cuáles son las verdaderas intenciones de Tianqi?

En su declaración pública, el presidente del directorio de SQM lanzó dardos hacia el CEO de la minera china: «¿Cuáles son las verdaderas intenciones de Tianqi?» cita un subtítulo, donde afirma que Ha no ha solicitado reuniones con el CEO de SQM ni con él en sus últimas visitas a Chile.

«Es sabido que SQM recibe de manera habitual a sus accionistas que le piden reuniones y no tienen inconvenientes en explicar dudas respecto al funcionamiento de la sociedad en la medida que no se trate de información reservada o confidencial. Dichas reuniones han ocurrido en el pasado con el Sr. Ha, con todos los resguardos que corresponden», reveló Guerrero.

«Desconcierta lo declarado por el Sr. Ha respecto a que «Tianqi está abierta a explorar las oportunidades», al responder si les interesa participar como empresa de manera directa en la explotación del Salar de Atacama a partir del año 2031″.

«Declarar lo anterior en medio de una negociación que SQM está a pocos meses de concluir, genera interrogantes sobre los verdaderos objetivos de Tianqi. ¿Son estas declaraciones en el mejor interés de SQM o de Tianqi?», preguntó el presidente del directorio de la empresa.

De este modo, cuestionó la insistencia de Tianqi, no apegada a la ley según la resolución de la CMF, sobre la necesidad de aprobar por Junta de Accionistas el acuerdo con Codelco.

«Preocupa que el someter esta transacción a la aprobación de una junta de accionistas, contrario a lo resuelto por la CMF, le permite a Tianqi en la práctica tener la capacidad de poder potencialmente vetar la transacción», dijo.

Según consignó Redimin.Cl, Tianqi podría estar cerca de tener un tercio de las acciones con derecho a voto, o en caso de que no obtuviera el referido tercio, si vota en contra, tendría derecho a retiro.

En el hipotético caso de ejercer el derecho de retiro, a la minera china le correspondería una cifra que supera los US$ 3.000 millones que debieran ser pagados por SQM y en caso de la minera no metálica no cuente los recursos disponibles se podría anular la aprobación otorgada por la junta. «Es evidente que tratar de pagar esos montos por parte de SQM podría afectar seriamente la solvencia financiera de la compañía», señaló Guerrero.

En la actualidad Tianqi está sujeta a restricciones impuestas por el Tribunal de la Libre Competencia en Chile, que le exigen, entre otros aspectos, la independencia de los 3 directores que tienen derecho a nominar en SQM, en general, no intervenir en las decisiones de SQM relacionadas al negocio del litio y en particular no solicitar, ni acceder a información comercialmente sensible de SQM del negocio del litio.

En su declaración, Guerrero destacó que «Tianqi es en la actualidad un significativo competidor de SQM en el mercado del litio» y señaló que «SQM ha puesto en conocimiento de la Fiscalía Nacional Económica esta información con la finalidad que no se levanten las restricciones vigentes».

Tianqi ha insistido en tratar de levantar estas restricciones en dos oportunidades, por lo que «el directorio de SQM, siguiendo la recomendación de sus abogados expertos en libre competencia en Chile y Europa ha informado a la Fiscalía Nacional Económica la absoluta inconveniencia de levantar estas restricciones, resaltando la gravedad que ejecutivos, directores y controladores de Tianqi participen en el directorio de SQE, señaló Guerrero.

«El participar como directores no sólo les da acceso a la información relevante de producción, ventas y políticas de precios sino que les permite participar directamente en la determinación de dichas políticas. La industria del litio es altamente sensible, lo que ha quedado de manifiesto en la alta volatilidad de los precios en los últimos años. Resulta inexplicable la insistencia de Tianqi de querer levantar estas restricciones y de esta manera poner en grave riesgo el cumplimiento de SQM de las leyes de libre competencia a nivel mundial», explicó.

