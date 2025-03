Acusan inconstitucionalidad en acuerdo que integra a Codelco Andina con Los Bronces de Anglo American

Aprovechando el letargo de una semana de febrero, Codelco salió a anunciar un pacto que venía trabajando en secreto con Anglo American: la operación en conjunto del distrito minero Andina-Los Bronces entre 2030 y 2051.

Dicho distrito está a 80 kilómetros al noreste de Santiago. Por un lado, está la división Andina de Codelco, ubicada en Los Andes, Región de Valparaíso, cuyas faenas topan con la mina Los Bronces, explotada por Anglo American, localizada en Lo Barnechea, Región Metropolitana.

La noticia fue presentada como histórica y destacando el aporte en impuestos al país al ampliarse la producción. “Un hito para la minería chilena: Codelco y Anglo American acuerdan operación conjunta en Andina y Los Bronces”, anunció radio ADN. “Codelco y Anglo American logran ‘histórico’ acuerdo para operación conjunta en Andina y Los Bronces”, fue la presentación de El Mostrador. En tanto El Mercurio titulaba: Pacheco y mega alianza de Codelco y Anglo: «Le generará una riqueza al país de US$5 mil millones».

Desde Codelco y el Gobierno se enfatizó la “colaboración público-privada” y las posibles ganancias en tributos. La cuenta del @GobiernodeChile en ex-Twitter posteó: “Gracias a la colaboración público-privada, se desarrollará el distrito minero Andina-Los Bronces, que permitirá entregar al fisco US$3.750 millones, para beneficiar a todo el país. Chile avanza hacia un desarrollo sustentable que pone en el centro el bienestar de su gente”.

En la práctica, Codelco está haciendo sociedad con Anglo American, una multinacional de capitales anglo-sudafricanos con sede en Londres, dedicada a la explotación de minerales como el hierro, cobre y diamantes, entre varios otros, en minas repartidas en los cinco continentes. Sus tres principales inversores son la sudafricana Public Investment Corporation (SOC); y las inglesas BlackRock Investment Management y Capital International Ltd. En América del Sur operan en Brasil, Perú y Colombia principalmente. En Chile, además de Los Bronces, explotan las minas de El Soldado y Collahuasi.

DE QUÉ VA EL ACUERDO

El Memorándum (MOU) firmado entre Codelco y Anglo American, de capitales ingleses y sudafricanos, lleva por título ‘Acuerdo de Entendimiento, para el Desarrollo de un Proyecto Conjunto para aumentar la Producción Minera en el Distrito’ y operaría entre los años 2030 y 2051. Trascendió que fue logrado tras una negociación de diez años, realizadas en Santiago y Londres, lo que desembocó en la virtual ejecución de un ‘Plan Minero Conjunto’.

Para el segundo semestre de este año ambas partes esperan concluir las negociaciones y finiquitar los acuerdos vinculantes. Luego se concentrarán en la obtención de los permisos sectoriales que corresponden, lo que estima tomará al menos cinco años adicionales. Calculan que los permisos ambientales para iniciar la explotación en conjunto estarán listos en el año 2030.

Se contempla que ambas mineras constituyan una nueva entidad para explotar el distrito minero y tengan un gobierno corporativo compuesto en partes iguales con el objetivo de ejecutar el Plan Minero Conjunto, coordinando “las capacidades de procesamiento combinada de ambas operaciones”

Según la publicidad del acuerdo, se aumentaría la producción de dicho distrito minero en unas 120 mil toneladas de cobre fino promedio anual. A partir de la producción de cobre en 2023, se calcula un aumento de la producción en 2,8%.

El presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco, manifestó que “estamos contentos de que este proyecto le permitirá a Codelco aumentar en 75.000 toneladas la producción”, cifra que equivale al cinco por ciento de la producción actual estimada en un millón 400 mil toneladas al año. También sumó el tema laboral diciendo que “Andina necesitaba urgentemente proyectarse, porque iba a comenzar a reducir su producción y eso impacta la empleabilidad”.

Luego agregó que “con esto, estamos transformando al distrito Andina-Los Bronces en el cuarto distrito de cobre más grande del mundo, y el tercer distrito de cobre más grande de Chile”.

“Esto le va a generar una riqueza a las empresas, al país y al tesoro público equivalente a los cinco mil millones de dólares; eso es un volumen de riqueza extraordinario. El 75 por ciento se va al Estado de Chile”- aseveró en forma entusiasta.

Según dichas cifras, 3.750 mil millones de dólares se llevará Anglo America en los 20 años de duración del contrato. Es decir, el presupuesto del país perdería 187 millones de dólares cada año.

Las reacciones en el ámbito minero han sido diversas. El Ciudadano consultó con el geólogo José Cabello, miembro del Cemec, quien considera que “es un acuerdo que facilita las operaciones a rajo abierto de ambos yacimientos permitiéndoles extenderse mutuamente en las propiedades de cada uno. Traería mayor eficiencia, mejor acceso al mineral más profundo, rebajando costos operacionales”. A su juicio “es un buen acuerdo de mutuo beneficio para operaciones aledañas. Codelco no regala propiedad minera del Estado como lo estaría haciendo con la enorme riqueza de Litio en el salar de Atacama”.

Por su parte, el presidente del Sindicato Chuquicamata, Hernán Guerrero Maluenda, valoró la política de Codelco de atreverse a tomar acuerdos de largo plazo. Asimismo, manifestaron echar de menos dicha audacia para potenciar la capacidad de fundición en Chile. Argumentó que según el directorio del sindicato que representa, “este atrevimiento a la hora de tomar decisiones debería extenderse a proyectos claves para el negocio, como el potenciamiento de la capacidad de fundir y refinar de Codelco”. Agregó que valorarían de igual modo que “el directorio de Codelco fuera así de atrevido en tomar una decisión de largo plazo, pero que lo hiciera respecto a la necesidad económica, estratégica y geopolítica de fortalecer la fundición y refinería de concentrados en Codelco”.

Durante el año 2024, el 50,9% del total de productos mineros exportados fue concentrados, en tanto que el cobre refinado apenas fue del 33%. En los concentrados pueden ir metales como Oro, Platino, Telurio o Renio, los que son recuperados fuera del país.

El Consejo Minero, instancia que agrupa a las transnacionales que explotan los recursos naturales chilenos, valoró el anuncio de acuerdo. A través de un comunicado, su gerente general, Carlos Urenda, dio su beneplácito, diciendo que “nuestras empresas socias Anglo American y Codelco, han dado un paso clave hacia una colaboración sin precedentes a nivel global, con la firma de un Memorándum de Entendimiento para impulsar un Plan Minero Conjunto en el distrito Andina-Los Bronces, que alberga el 2% de las reservas mundiales de cobre”.

Hábil en disfrazar los intereses de las mineras privadas con los intereses del país y en meter un supuesto sello verde a una de las actividades extractivas más contaminantes, Urenda agregó que “este acuerdo representa una gran noticia para Chile, ya que permitirá incrementar la producción de ambas compañías, generando un aumento significativo en su contribución al país. Además, demuestra cómo el trabajo en conjunto es fundamental para consolidar el liderazgo de Chile en la producción de cobre, un mineral crítico en el combate al cambio climático”.

POSIBLE INCONSTITUCIONALIDAD

Según el economista y abogado, Julián Alcayaga, el MOU entre Codelco y Anglo American tiene serios problemas de inconstitucionalidad y de legalidad, ya que dicho intercambio está prohibido por el Decreto Ley 1.167, promulgado en 1975, de carácter constitucional y aún vigente. A través de dicho decreto, la dictadura consolidó la nacionalización de la gran minería del cobre realizada por el gobierno de la Unidad Popular, junto con dictar normas para la administración de las empresas nacionalizadas. Además, estableció que sólo podrán constituirse derechos de explotación o enajenación a yacimientos que para la época no eran explotados.

“Esto significa, que las concesiones mineras de los yacimientos nacionalizados que estaban en explotación, no se puede disponer de ellos ni siquiera por ley. Como Andina fue nacionalizada en 1971, no se puede disponer de sus concesiones mineras ni siquiera por una ley, menos aún por un simple MOU, firmado por Codelco. Se requiere una reforma constitucional”- argumenta Alcayaga.

“Para llevar a cabo este MOU, Codelco podría argumentar que las pertenencias que quedarían sometidas a este MOU, no se encuentran actualmente en explotación, aunque ello contradice el propio MOU, pero aún en ese caso, el MOU es ilegal, porque entra a prevalecer la Ley 19.137 de 1992, que permite que Codelco pueda constituir derechos a favor de terceros de pertenencias mineras de su dominio que correspondan a yacimientos que no se encuentran en explotación, pero esta ley obliga a que ello se haga por decreto supremo del Ministerio de Minería, previo informe favorable de Cochilco, que a su vez debe requerir un informe técnico del Sernageomin. Pero recurrir a la Ley 19.137 tiene otro problema, porque le ley habla de yacimientos que no se encuentras en explotación, y Andina es un yacimiento que está en explotación hace más de 70 años” – agrega.

“De esta forma, el MOU entre Codelco con Anglo American, si bien se puede suscribir, no se puede ratificar jurídicamente, porque infringe una disposición constitucional, el DL 1.167, o es ilegal, al estar infringiendo la Ley 19.137” – sentencia el economista y abogado.

MEJOR CALIDAD DE LOS YACIMIENTOS DE CODELCO

Según un informe químico de Aduana del puerto de Ventanas al que El Ciudadano tuvo acceso, los concentrados de Anglo American contienen un 50% menos cobre que los de Codelco Andina. La proporción es 28% de Cu en los concentrados de la estatal v/s 19% de Cu contenidos en los concentrados exportados por la anglo-sudafricana, tal como se evidencia en el Gráfico 1.

Los puntos superiores corresponden al concentrado producido por Codelco Andina, marcando 27,8% de Cobre y los de abajo los exportados por Anglo American, que marcan 19% de Cobre.

El cálculo tiene como base los los datos químicos reportados por ambas mineras a Aduana en la Declaración Única de Salida (DUS) durante el año 2024.

Un profesional con experiencia en negocios mineros llama la atención que con el acuerdo sobre la mesa Codelco recibiría 18 mil dólares al año menos por sus pertenencias en Andina. Comentó, a partir de los datos expuestos, que “Anglo American exportó 800 mil tonelada de concentrados con 20% de Cobre contenido. En tanto que Andina sacó 196 mil toneladas de cátodo equivalente y Anglo 160 mil toneladas de cátodo equivalente. En promedio, al dividir las utilidades como dice el acuerdo, Codelco Andina no recibiría 196 mil toneladas de beneficio por la venta de su cobre, sino que 176 mil toneladas de utilidades. Es decir 18 mil dólares al año menos de su actual performance. Es decir, perdería 171 millones de dólares de su producción y Anglo ganaría 15 mil toneladas de cobre de Codelco. Todo esto sin contar el molibdeno que produce Andina y los otros sub productos”.

La mayor presencia de cobre en las minas de Codelco Andina también fue confirmada por un estudio publicado en 2022, dedicado a una revisión de los datos de composición mineralógica en las principales etapas de producción de cobre y varios yacimientos, tanto chilenos como extranjeros. Así dieron cuenta que los pertenecientes a Codelco Andina son mucho más ricos en Calcopirita (Ccp) y Calcocita (Cc), elementos que en su composición tienen entre un 28 a 31% de cobre, lo que da cuenta de una alta ley del metal rojo. En tanto, las minas de Los Bronces son más ricas en Pirita (Py), también conocida como el oro de los tontos. La relación de Calcopirita medida en los minerales de Andina es de 41%, en tanto que su presencia en Los Bronces apenas llega a un cuatro por ciento.

Es decir, Codelco está poniendo en el acuerdo yacimientos ricos en cobre; en tanto que Anglo American se pone con el oro de los tontos.

“Estamos felices en Codelco”- sostuvo Pacheco a la hora de promocionar el acuerdo.

Por Mauricio Becerra R.

