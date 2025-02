Concentrados vuelven a superar exportación de cobre refinado en Chile

Nuevamente, el año 2024 los concentrados de cobre fueron el principal producto minero exportado, representando el 50,9% entre los productos de su rubro. En tanto el cobre tuvo una participación de apenas un 33%, según las cifras anuales del Reporte de Comercio Exterior correspondientes al año que concluyó recientemente.

En los concentrados no sólo va Cobre sin procesar, sino que también una variedad de minerales de gran valor como el Molibdeno, además de Oro, Platino, Telurio, Renio, entre otros.

Estos metales son extraídos de los concentrados que exporta Chile en otros países. Así tenemos el desfavorable cuadro de que si bien el país es el principal productor de cobre y sus derivados, China y Japón son los principales países productores de cobre refinado.

Y Japón no tiene una sola mina de cobre.

MINERALES, EL PRODUCTO MÁS EXPORTADO

El reporte que cerró el año 2024, indica que en ese período hubo un aumento de un 6,6% en el total de exportaciones chilenas, pasando de US$ FOB 95.542,5 millones a US$ FOB 101.814,7 millones.

El valor FOB (Free On Board), es la unidad de medida de las exportaciones y transacciones marítimas, e incluye el total del costo de producción de la mercancía en el país de origen, el transporte y el pago de los derechos de exportación.

Un primer lugar entre las exportaciones lo ocupa holgadamente el rubro Minería, con un 30,1% de participación; seguido de cobre, con un 19,5%. Distante en un tercer lugar está el salmón, con un 6,3% de participación en el total de exportaciones.

La participación de la minería en términos de dólares FOB da cuenta de la preponderancia de la explotación de dichos recursos en la economía chilena. Con una variación entre los años 2023 y 2024 de un 8% de aumento, se subió la exportación de minerales de 55.719,3 US$ FOB (enero-dic., 2023) a 60.203,6 US$ FOB (enero-dic., 2024).

SIGNIFICATIVA ALZA EN EXPORTACIÓN DE CONCENTRADOS

El alza en la exportación de concentrados en relación al año 2023 fue significativa, aumentando nueve puntos porcentuales. En 2023, los concentrados de cobre representaron el 41,3% del total de productos mineros exportados, en tanto que el cobre ya refinado fue de un 34,9%.

En 2024 se exportaron 30.666,7 US$ FOB en concentrados, superando los 23.468,4 US$ FOB durante el período enero-diciembre de 2023.

La variación en tan solo un año fue de un +30,7%.

En tanto con las exportaciones de cobre refinado, cada año la cifra es negativa. Con una participación de apenas un 33% entre todas las exportaciones mineras, sufrió una variación estimada en un -0,2%.

Si en el período enero-diciembre de 2023 se exportaron 19.883,6 US$ FOB, para el mismo período del 2024 se exportaron 19.850,6 US$ FOB.

Por cada dólar ganado vendiendo cobre refinado, se exportan 1,54 dólares de concentrados.

Las exportaciones de Molibdeno durante 2024 también sufrieron una variación significativa de -16,9%. Con una participación de un 3,2% entre los minerales exportados, en el período enero-diciembre de 2023 se exportaron 1.926 US$ FOB, en comparación a los 2.316,9 US$ FOB exportados el año anterior.

En 2023 también los concentrados fueron el principal producto minero exportado desde Chile, representando el 41,3% del total, superando al cobre refinado, cuya participación fue de un 34,9%, según el balance divulgado en el Anuario Estadístico 2023 de Aduana.

Si ese año la exportación de concentrados superaba al cobre en un 6,4 por ciento, en 2024 la ventaja se situó en 17,9 puntos porcentuales.

Es decir, la exportación de concentrados en relación con el refinado durante 2024 tuvo un aumento de 2,79 veces en términos porcentuales en relación a la cifra del año anterior.

La exportación de minerales concentrados fue de US$ FOB 23.505,4 millones, en tanto, el cobre exportado alcanzó los US$ FOB 19.889,6, sufriendo ya en 2023 una disminución de -3,7% respecto del año 2022.

Durante 2023, el sector minero representó el 58,9% de las ventas de Chile en el extranjero, representando el cobre y los concentrados el 76,2% entre todos los otros minerales.

EL DESMANTELAMIENTO DE LA CAPACIDAD INDUSTRIAL DEL PAÍS

Derivado de una fuerte política industrializadora, hasta comienzos de 1990 Chile era el país líder en fundiciones de minerales a nivel mundial. El país poseía el 14,6% de la capacidad de fundición en todo el orbe.

Tras el primer puesto, Chile era seguido por Estados Unidos, con un 12,9 por ciento de capacidad de fundición.

Tres décadas después, en 2018, Chile tenía apenas un 7,9% de la capacidad de fundición global.

La desindustrialización en curso ha producido que si en 1990, apenas un 16 por ciento del cobre producido en Chile fue concentrado, la cifra aumentó al 38% en el año 2000 y llegó al 50 por ciento en 2020, según cifras de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco).

En la actualidad, la producción de cobre en Chile supera la capacidad de fundición. Según cifras de Cochilco, durante el año 2024 se produjeron 5,5 millones de toneladas de cobre, un 4,9% más que el período anterior. Sólo en el mes de diciembre se llegó a 563,4 mil toneladas, la más alta mensual de la historia.

Según cifras del Banco Central dadas a conocer a comienzos de enero de 2025, las ventas de cobre aumentaron más de un 17%, lo que equivale a US $ 50.858 millones, casi la mitad del comercio exterior chileno. Dentro de ese cobre, los concentrados alcanzaron US $ 31.551 millones.

«Las pérdidas para el erario nacional en la explotación de concentrados de cobre sin procesar fueron calculadas por funcionarios de Aduana del puerto de Antofagasta, quienes estimaron que no se declaran unos US$119.664.470.383.«

El abogado y economista, Héctor Vega, comentó que las fundiciones existentes en Chile no dan para refinar todas las toneladas de concentrados de cobre que se producen en Chile. Vega es doctor en Economía en la Universidad de Aix-Marseille y en Ciencias Sociales del Desarrollo de la École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS) de París, además de investigador de la London School of Economics (1962-1964) y de la Delhi School of Economics (India, 1969-1971).

El panorama que dibujó hace apenas dos años daba cuenta de la desindustrialización del país. Además de la planta de la coreana LS-Nikko en Mejillones, que desde 2016 recupera los metales producidos por Codelco en Ventanas y otras divisiones, “actualmente existen cinco fundiciones: Chuquicamata, Potrerillos, Paipote, Ventanas y Caletones, y tres refinerías: Chuqui, Potrerillos y Ventanas, las que completan la capacidad instalada en Chile, donde el principal impulsor ha sido Codelco. Alto Norte (desarrollada por Refimet y actualmente propiedad de Xstrata) y Chagres (propiedad de Anglo American), no refinan en Chile metales valiosos, en consecuencia, los exportan en forma de concentrados de metales valiosos y PGM”( ).

En la lista hay que sacar a Paipote, cerrada a comienzos de 2024.

PÉRDIDA DE MINERALES DE GRAN VALOR

Minerales de gran valor en los mercados de metales se fugan del país en la exportación de concentrados. Así ocurre con los minerales del grupo Platino (PGM), presentes en los barros anódicos y en los concentrados exportados, como el Oro (Au), cuyo precio alcanza los US$ 10.2455,45, según las estimaciones del Banco Central.

A partir de un cálculo entregado por Codelco, Juan Camus, doctor en Química y quien trabajó en el Laboratorio de Metales Nobles de la Fundición Ventanas entre 1964 y 2012, es decir 48 años, se produjeron 16.500 lingotes de oro de 12,5 kilos cada uno. “Todo ese oro fue sacado de lo que se llaman barros anódicos, residuos que quedan en el proceso de refinado del cobre”- explica.

También en los concentrados se fugan minerales que han adquirido gran valor en la actual contienda, entre el sur y el norte global, por las materias primas y metales preciosos, como el Platino (Pt), el Paladio (Pd) o el Rodio (Rh), cuyo valor es diez veces más caro que el oro.

En los concentrados de cobre también va Renio (Re), que desde 2018 no se fiscaliza en los concentrados de Molibdeno (Mo), siendo un mineral muy cotizado por su resistencia a temperaturas extremadamente altas. Es usado en la fabricación de piezas de turbinas de aviones o blindaje de naves espaciales. Su valor está actualmente en 2.500 dólares el kilogramo.

Pese a su importancia, estos minerales están excluidos de control en su paso por Aduana, contrabando permitido por las Resoluciones Exentas (RE) de Aduana Nº 3.624, de 2018; y Nº 4.449, de 2019. La primera, rebajó varios minerales a ser fiscalizados en dicho tipo de exportación, destacando el Molibdeno. En tanto, la resolución en vigor (RE 4.449), publicada por Aduana el 12 de septiembre de 2019, bajo el gobierno de Sebastián Piñera, sacó varios minerales de ser declarados. Así, si la RE de 2018 establecía el control de 14 elementos en los concentrados sacados del país, con la nueva resolución, estos fueron reducidos a apenas cuatro: Cobre, Oro, Plata y Molibdeno.

LA BILLONARIA CIFRA QUE CALCULAN TRABAJADORES DE ADUANA

Las pérdidas para el erario nacional en la explotación de concentrados de cobre sin procesar fueron calculadas por funcionarios de Aduana del puerto de Antofagasta, quienes estimaron que no se declaran unos US$119.664.470.383.

Es decir, ciento diecinueve mil millones seiscientos sesenta y cuatro millones cuatrocientos setenta mil trescientos ochenta y tres dólares.

El puerto de Antofagasta es por donde sale gran parte de la producción minera de Chile. El cálculo fue hecho entre los años 2017 y 2021 y el diseño metodológico se basó en comparar el valor de elementos no pagables en los concentrados de cobre, pero que sí tienen un alto valor en los mercados de metales, como el Platino, el Paladio y el Selenio, con el porcentaje promedio de contenidos reportado por cada compañía exportadora de minerales.

A la cifra le fue aplicada una pérdida metalúrgica extrema de 30%, con lo que alcanzó un monto de US$ 83.765.129.268 de subfacturación.

Para tener una comparación, el gasto público de 2023 fue una cifra de US$ 81.599 millones.

La exportación de concentrados también da amplio margen para la evasión tributaria. Así fue detectado en un estudio de UNCTAD y Naciones Unidas (ONU), publicado en 2019, que incluyó a Chile en un análisis global sobre la evasión de impuestos en el comercio mundial de minerales, petróleo y otros commodities.

Para el caso de Chile, el estudio determinó que desde 1990 al 2014, el país realizó exportaciones récord de cobre a los Países Bajos. Sin embargo, US$ 16 mil millones registrados que salieron con ese destino no aparecieron en los registros de importaciones al momento de llegar. En el caso de los envíos para Alemania, se declararon US$ 9.400 millones menos. El informe señala que las inconsistencias en facturación minera sumaron en el periodo US$ 44 mil millones, explicables por evasión tributaria. La investigación determinó que el monto de las exportaciones mineras ilegales supera la inversión directa extranjera que reciben los países. ( )

El refinamiento de concentrados en el país implicaría un fuerte intensivo a la actividad económica, que acumula varios años de magro crecimiento y merma en los ingresos fiscales. La experiencia de siglos como país minero entrega una preparada mano de obra; falta sí la voluntad política del gobierno para frenar el saqueo y promover la fundición en Chile.

Por Mauricio Becerra R.

