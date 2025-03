La opaca asesoría de Morgan Stanley en el acuerdo entre SQM y Codelco

“Codelco contrató a Morgan Stanley”-enfatizó el presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco, mirando ya molesto al diputado Gonzalo Winter, mientras se tocaba el pecho cinco veces con la mano abierta, dando así cuenta de que fue una decisión propia.

Era la primera sesión de la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados sobre los negocios de Codelco con SQM y en el Salar de Maricunga, realizada el 22 de enero de 2025. Pacheco enfrentaba una ronda de cuestionamientos sobre el beneficio para el patrimonio público de entregar hasta el 2060 el Salar de Atacama a SQM, a través de un acuerdo de explotación en conjunto. Los integrantes de la comisión insistían en saber el monto que había pagado la principal cuprífera del mundo al banco inversor Morgan Stanley por la asesoría prestada.

“Morgan Stanley es un banco que nos muestra modelos que determina el valor presente neto de los flujos. Toma los flujos que tiene SQM al 2030, toma el flujo que nosotros tenemos, considera los impuestos, el precio del litio y determina cuanto vale el valle productivo”- respondía Pacheco.

Pero los diputados allí reunidos querían saber apenas el monto de la asesoría, por lo que el presidente de la comisión, el diputado Cristián Tapia, le pidió nuevamente al presidente de Codelco que clarificara cuánto había costado la asesoría con Morgan Stanley.

Pacheco nuevamente divagó.

Tapia volvió a preguntar: ¿Cuánto le costó esa asesoría a ustedes?

Pacheco se escudó diciendo que la respuesta la habían ya dado por escrito durante el año pasado ante la Comisión de Minería de la Cámara. Cuando Tapia tuvo que explicarle que se trataba de otra comisión y Codelco era una empresa pública, Pacheco respondió tajante:

– No, les voy a mandar la respuesta.

– Le estamos pidiendo el contrato – insistió Tapia – Le quiero pedir que entregue el contrato porque para nosotros es importante.

– Presidente: Le quiero reiterar que este parlamento aprobó una ley de gobierno corporativo para Codelco. Tenemos como empresa que manejarnos comercialmente. Si hemos firmado un contrato con una cláusula de confidencialidad yo no puedo venir para acá y mostrarlo – respondió Pacheco.

La Ley de Gobierno Corporativo de Codelco (Ley N° 20.392) en la que se defiende Pacheco fue promulgada durante el gobierno de Michelle Bachelet, en 2009, modificando el Estatuto Orgánico de Codelco para establecer un directorio según el modelo de las sociedades anónimas. Se trató de un modelo de gestión empresarial, en el que acceden al directorio ejecutivos que han hecho carrera en mineras privadas o como asesores de transnacionales.

La escena se volvió a repetir en la última sesión de la misma comisión investigadora, realizada el pasado 4 de marzo. Esta vez fue el miembro del directorio de Codelco, Eduardo Bitrán -reconocido como el articulador del actual acuerdo vigente entre Corfo y SQM para la explotación del Salar de Atacama- quien se negó a entregar los cálculos hechos por Morgan Stanley que recomendaron la asociación con SQM para explotar el Salar de Atacama.

Bitrán argumentó que la confidencialidad respecto a los montos pagados a Morgan Stanley “es al revés. Nosotros exigimos confidencialidad a una empresa que transa en Estados Unidos y en Chile. El monto fue estándar, ni me recuerdo el monto. Le digo francamente que no lo tengo”.

– Usted es parte del directorio de Codelco- retrucó el diputado Tapia.

– No se informó, no era nada especial. Norma habitual, son los valores especiales….

– Lo que buscamos es esclarecer dudas y consultas- añadió el diputado Miguel Angel Calisto, quien insistió en que se conociera el estudio y las ventajas económicas dadas por Morgan Stanley que avalaban la negociación directa con SQM y no recurrir a licitación.

“Morgan Stanley no tenía contactos con SQM. La contratación de uno de los bancos más importantes del mundo ,que no tiene conflictos de interés que no ha trabajado antes con SQM, no debiera ser un tema complejo. Se convocó al directorio. Codelco si tiene facultades para contratar cuando se trata de temas cuando uno está buscando un conocimiento más determinado”- dijo Bitrán.

Nuevamente la Ley de Gobierno Corporativo de Codelco sirvió para negar la información ante el poder legislativo.

A juicio del abogado, Mauricio Daza, “la intervención del señor Bitrán fue bastante inconsistente. Llama la atención lo que sostuvo respecto de que no recordaría el monto de la asesoría que pagó Codelco”.

El abogado, quien intervino en la anterior sesión de la comisión investigadora, agrega que “justamente los directores tienen que analizar y visar esas asesorías, siendo un elemento fundamental para decidir esto saber cual es su valor. Sobre todo si es una empresa que está gestionando dineros públicos. Llama la atención que un elemento tan importante, Bitrán no lo recuerde”.

También para Daza es importante considerar que ambos reconocen que “Morgan Stanley es precisamente la entidad que habría asesorado a Codelco para efectos de definir como opción la negociación directa a puertas cerradas con SQM, a diferencia de una licitación abierta y transparente; y que al mismo tiempo no está aclarada la fórmula de estos pagos a Morgan Stanley, los que podrían haber incluido un valor a pagar de llegar a un acuerdo con SQM. Si es así, esto afecta la imparcialidad del asesor, ya que hay un valor asociado al éxito de esa negociación”.

Cristian Tapia, por su parte, destaca que “si el presidente del directorio de Codelco no sabe cuanto le pagaron a este banco, es que nos quiere hacer tontos a todos. Es absurdo que Codelco, siendo una empresa del Estado, invoque esa cláusula para negar la información. No costaba nada haber dicho el monto que costó esa asesoría”.

En tanto para Daza “cuando invocan el acuerdo de confidencialidad que obliga a las partes que los suscribieron en cuanto privados, se desconoce que estamos hablando de una empresa estatal, Codelco, que quedó como único representante del Estado, luego de que Corfo les pasó el poder sobre las pertenencias mineras del salar”. Para el abogado, “esto no es un mandato de una empresa privada para para hacer un negocio privado, personas que son funcionarios públicos están obligado a entregar información a la Cámara de Diputados”.

PRECIO DEL LITIO INFLADO

Una estrategia desplegada por Pacheco para promover el acuerdo con SQM fue inflar el precio del litio para así presentar mayores ganancias a la realmente posibles, en caso de materializarse. Así lo hizo cuando asistió a la Comisión Investigadora, en enero pasado, ocasión en la que dijo que el país obtendría ganancias estimadas en 2.500 millones de dólares entre los años 2025 y 2030, la primera etapa de alianza entre SQM y Codelco.

El cálculo lo hizo basándose en un precio del litio a 20 mil dólares la tonelada, cifra que es bastante más baja que el actual precio del mineral y el proyectado en los próximos cinco años. En diciembre de 2024, la tonelada del mineral se cotizaba en 10.231 dólares; en tanto, según un informe reciente de la propia Morgan Stanley, el valor del litio se mantendrá por debajo de los 15 mil dólares por tonelada hasta el final de la década.

“La entidad que el propio Pacheco cita como emisor del informe determinante para llevar el acuerdo entre Codelco y SQM ahora lo contradice. Se valida el informe de Morgan Stanley, pero se omiten los números”- comentó en su presentación ante la misma comisión el abogado Mauricio Daza.

El boom del precio del litio, alcanzado en 2022, cuando se llegó a cotizar por sobre los 70 mil dólares la tonelada, duró poco. De igual forma, el monto pagado al fisco en impuesto durante ese año fue un poderoso anzuelo para que la actual administración se cuadrada con la propuesta de Pacheco de prolongar la permanencia de SQM en el Salar de Atacama hasta el año 2060.

La caída en el precio del litio afectó directamente el presupuesto público este año. Si para 2024, el gobierno calculó un déficit de 1,9%, éste finalmente alcanzó un 2,9% del Producto Interno Bruto (PIB), baja que el ministro de Hacienda, Mario Marcel, reconoció que era por los vaivenes en el precio estimado del litio.

Según Morgan Stanley Research, la oferta global de litio disponible es la principal razón en la mantención de los precios a la baja. Dicha sobreproducción se acentuaría con el acuerdo entre Codelco y SQM, ya que amplia las cuotas de extracción de litio de las actuales 165 mil toneladas anuales -que SQM estaría agotando antes del 2030- a 300 mil toneladas anuales.

El informe del banco de inversiones también estima que el suministro global de litio pasará de 1,35 millones de toneladas en 2024 a 1,88 millones en 2026, alcanzando las 2,84 millones de toneladas en 2030.

Para el 2025, Morgan Stanley estimó que el precio del litio promediará US$11.125 por tonelada, precio que aumentaría levemente hasta llegar a los 14 mil dólares la tonelada el año 2030.

Es decir, el precio del litio se mantendrá bajo hasta el año que termina el actual contrato de SQM con Corfo que le permite la explotación del Salar de Atacama. Dicho contrato, firmado en 2018, estableció un arriendo para la explotación de las 16 mil hectáreas del Salar de Atacama hasta el año 2030, a cambio de una cuota para el fisco que ronda el 40% de las ganancias. A partir de esa fecha, SQM está obligada a devolver al fisco las pertenencias mineras en arrendamiento y la infraestructura industrial instalada.

CAREY, LOS OTROS ASESORES

Cuando en mayo de 2023 se anunció la asociación entre Codelco y SQM para explotar el Salar de Atacama en conjunto, la estatal presentó como asesores legales y financieros a Morgan Stanley y Carey y Cía., estudio de abogados que se ha especializado en asesorar fusiones de empresas.

Dicho bufete de abogados nació cuando el patriarca del grupo, Guillermo Carey Bustamante, luego de descubrir la veta de asesorías a compañías mineras en el norte, se trasladó a la capital a comienzos del siglo XX, en donde llegó a representar a transnacionales como Anaconda y asesoró a políticos, como el presidente Jorge Alessandri con la deuda externa chilena y la redacción del Código Tributario de esa época.

Con el advenimiento de la Unidad Popular, la familia de abogados asesores de compañías extranjeras se radicalizó, participando uno de los hijos del patriarca, Guillermo Carey Tagle, en el asesinato del general René Schneider, en octubre de 1970, cumpliendo la función de enlace entre los militares golpistas y la Democracia Cristiana. El mismo día del atentado huyó de Chile y no volvió hasta consolidada la dictadura.

Ya en 1978, cuando la dictadura abrió los yacimientos estatales para ser explotados por compañías extranjeras, el estudio Carey asesoró a la Compañía Minera Disputada de Las Condes, adquirida por Exxon Corporation en 90 millones de dólares y que acabó décadas después en manos de Anglo American.

Al igual que con Morgan Stanley un manto de opacidad cubre los contratos de las asesorías de Carey a Codelco, siendo dicho estudio de abogados el más caro de la plaza. Sin embargo, pese a la experticia y el costo de ambos asesores, llama la atención el poco interés dado al potasio en el acuerdo final firmado entre Codelco y SQM, el 31 de mayo de 2024.

VENTA DIRECTA DEL POTASIO

El potasio hasta hace pocos años era el principal negocio de SQM. En 2023 las ventas de fertilizantes, yodo, potasio y químicos industriales representaron el 33% de sus ganancias.

Según el acuerdo firmado, Codelco está obligado a vender en su totalidad el potasio y sus derivados a SQM a través de un contrato offtake. Dice que “en la Fecha Efectiva de la Asociación, la Parte SQM (o una Filial de la Parte SQM) y la Sociedad Conjunta suscribirán un contrato de offtake por el cual la Parte SQM podrá comprar el cien por ciento (100%) de los Productos de Potasio que produzca la Sociedad Conjunta”.

Un contrato offtake (compraventa) implica el acuerdo de venta futura de los bienes producidos, lo que asegura la posición de SQM en el mercado del Potasio a futuro, así como también las ganancias obtenidas.

En la actualidad, SQM exporta a 353 dólares la tonelada de Potasio, en tanto que los agricultores chilenos acaban pagando a 610 dólares la tonelada. El cálculo hizo que gremios de agricultores presentaran una solicitud de investigación sobre el virtual monopolio del potasio ante la Fiscalía Nacional Económica.

Sólo en el primer semestre de 2024, el Cloruro y Sulfato de Potasio reportaron 136 millones de dólares de ganancia a SQM.

Consultado por El Ciudadano, el diputado Cristian Tapia se preguntó “¿cómo es que pagando abogados tan caros, en Codelco no han reparado en el tema del potasio? Es todo muy raro, sobre todo esa cláusula establecida en el convenio del mecanismo de venta del potasio. No tiene una lógica coherente para poder decir que el contrato estuvo bien hecho, pese a contratar a Morgan Stanley”.

Mauricio Becerra R.

El Ciudadano