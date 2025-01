Máximo Pacheco se niega a entregar gastos de asesorías por acuerdo SQM-Codelco a parlamentarios

Argumentando una cláusula de confidencialidad el presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco, se negó a entregar el costo de la asesoría contratada a Morgan Stanley para su negociación con SQM.

La cifra fue requerida por el diputado Cristián Tapia (PPD-independientes) en el marco de la primera cita de la Comisión Investigadora sobre los negocios de Codelco con SQM y en el Salar de Maricunga. En la jornada de este 22 de enero de 2025 se recibió a Pacheco, a quien le fueron hechas varias consultas respecto del acuerdo con SQM para explotar en conjunto el Salar de Atacama y la polémica compra de un proyecto minero sin obra alguna en el Salar de Maricunga.

Pacheco ha enfocado su gestión en concretar el negocio que entrega hasta el 2060 la mitad de la explotación de litio y la totalidad de otras sales como el potasio en el Salar de Atacama al grupo económico de la familia Pinochet.

La negativa siembra más sospechas respecto de altos costos que tienen este tipo de asesorías y las pérdidas de dinero que significan para la cuprífera estatal. Cuando en mayo de 2023 Pacheco se presentó junto al gerente general de SQM, Ricardo Ramos, para anunciar el inicio de las negociaciones para explotar el conjunto el Salar de Atacama, presentó como asesores asesores legales y financieros al estudio de abogados Carey y Cía. y a la transnacional de análisis financiero, Morgan Stanley. Si bien estas competencias son requeridas en este tipo de acuerdos, la opacidad de las negociaciones y un total desconocimiento de los montos desembolsados son la principal característica de este tipo de convenios.

El contrato vigente entre Corfo y SQM, firmado en 2018, estableció un arriendo para la explotación de las 16 mil hectáreas del Salar de Atacama hasta el año 2030, a cambio de una cuota para el fisco que ronda el 40% de las ganancias. A partir de esa fecha, SQM está obligada a devolver las pertenencias mineras en arrendamiento y la infraestructura industrial instalada. Con el acuerdo entre Codelco y SQM, se prolonga la participación de la compañía de Julio Ponce Lerou hasta el año 2060, a un costo de “cero pesos”, según reconoció el propio Ramos ante una junta extraordinaria de accionistas de SQM.

La Comisión Investigadora fue votada por la sala de la Cámara de Diputados el pasado 11 de diciembre, a solicitud del mismo diputado Tapia, contando con la aprobación de 72 diputados, 2 abstenciones y ninguno en contra. Varios parlamentarios oficialistas respaldaron constituir la comisión.

En la sesión de la comisión investigadora, el diputado Matías Ramírez (PC), consultó a Pacheco respecto de los temas éticos de negociar con SQM, a lo que el aludido respondió que estos “escapan a los actos de mi competencia”, argumentando que el mismo Parlamento había aprobado la Ley Corporativa de Codelco que le exige a él como director “maximizar el valor de la empresa”.

Consultado por El Ciudadano, el diputado Ramírez comentó que “la exposición de Pacheco no se centró en los temas que la comisión quiere conocer y que son medulares para entender el acuerdo entre Codelco-SQM: las tratativas previas, la participación de Morgan Stanley y, en particular, las razones técnicas de no iniciar licitación pública. Además, creo que evadir las consultas sobre los hechos de corrupción que están vinculados a SQM, en especial el juicio oral que se sigue contra Pablo Longueira por los contratos con SQM Salar y Nitratos, no ayuda a esclarecer los hechos y genera mayores dudas”.

En tanto, para el diputado Cristian Tapia, quien dirige la comisión, se trató de una “buena instancia que nos permite ver de nuevo la tozudez que tiene Pacheco para justificar la entrega del salar para 30 años a SQM, empresa que ha sido cuestionada por el financiamiento irregular a la política. Además, SQM no ha querido pagar el impuesto específico a la minería. No puede darle lo mismo ponerse a negociar con una empresa con el tremendo prontuario. Sinceramente, nos deja inquietos respecto de como se ha llevado este proceso”.

EL TENSO DIÁLOGO EN TORNO A MORGAN STANLEY

Durante la sesión Pacheco estaba acompañado de la abogada Susana Rioseco y del director Relaciones Institucionales de Codelco, Daniel Gómez. Al comienzo el director de Codelco expuso sobre el acuerdo con SQM y las inversiones realizadas en el Salar de Maricunga. Pacheco puso especial énfasis en el valle productivo que se produciría en caso de no firmarse el acuerdo con SQM. Luego pasó a responder las consultas de los diputados presentes, como Matías Ramírez, Yovana Ahumada y Gonzalo Winter (FA), para quien destacó la asesoría de Morgan Stanley en las negociaciones.

“Morgan Stanley es un banco que nos muestra modelos que determina el valor presente neto de los flujos. Toma los flujos que tiene SQM al 2030, toma el flujo que nosotros tenemos, considera los impuestos, el precio del litio y determina cuanto vale el valle productivo”- aseveró Pacheco.

El diputado Tapia que presidía la comisión, le pidió que clarificara cuanto había costado la asesoría con Morgan Stanley.

Luego de que Pacheco divagara el diputado Tapia volvió a insistir.

– ¿Cuánto le costó esa asesoría a ustedes? – preguntó el diputado.

– La verdad es que esa pregunta creo que ya la contestamos- aseveró Pacheco.

– No, no la respondió- respondió Tapia.

– Sí… -balbuceo Pacheco-… creo que enviamos una respuesta…

– No, a esta comisión no. Esta comisión es nueva.

Pacheco, ofuscado con la insistencia del diputado mira nervioso a la abogada a su derecha y vuelve con que la información ya había sido entregada.

– Sí, esa pregunta la respondimos por escrito a la Comisión de Minería… Le podemos mandar la respuesta que le enviamos a la Comisión de Minería.

– O sea no tienen claro los valores – contrapreguntó Tapia.

– Es que, es que – balbuceó Pacheco – le respondimos por escrito a la Comisión de Minería.

– Es que.. – intentó hablar Tapia.

– No, no no, me preguntó otra cosa como funcionaba.

Y luego levantó la voz para decir “yo le puedo mandar la copia que le enviamos a la Comisión de minería de la Cámara de Diputados”.

El diputado Tapia le aclaró que se trata de dos comisiones distintas. “A ver, esto es una empresa pública” – destacó y pidió que entregara el monto del contrato.

– No, les voy a mandar la respuesta – responde Pacheco.

– Le estamos pidiendo el contrato – insistió Tapia – Le quiero pedir que entregue el contrato porque para nosotros es importante.

– Presidente. Le quiero reiterar que este parlamento aprobó una ley de gobierno corporativo para Codelco. Tenemos como empresa que manejarnos comercialmente. Si hemos firmado un contrato con una cláusula de confidencialidad yo no puedo venir para acá y mostrarlo – respondió Pacheco.

– No voy a entrar en discusión con usted y vamos a seguir los pasos legales porque al país le interesa saber cuanto costó esta asesoría – sentenció Tapia.

Consultado posteriormente por El Ciudadano, el diputado Tapia comentó que “no costaba nada haber dicho el día de hoy el monto que costó esa asesoría. Si bien, reconoce que Codelco contrató a Morgan Stanley, si el presidente del directorio no sabe cuanto le pagaron a dicha consultora, es que nos quiere hacer tontos a todos. De igual modo, tengo mis dudas respecto de que haya entregado el documento en la Comisión de Minería”.

Por su parte, la diputada Yovana Ahumada (PSC) comentó que “al escuchar al señor Pacheco nos damos cuenta de que él solo quiere mantenerse dentro de su metro cuadrado y donde el quiere poner las reglas. No entiende que es una Comisión Especial Investigadora en la que debe entregar información, aunque fuese reservada. El ánimo de la comisión es poder transparentar si se hicieron los cálculos y se utilizaron todas las opciones para lograr un mejor beneficios para el Estado con el litio”.

Para la diputada es importante saber “cuáles fueron los montos que se gastaron en estas asesorías, como el caso de Morgan Stanley. Y todo lo que realmente significa esta alianza público-privada con SQM. Esperamos saber en detalle si este acuerdo es un beneficio para el Estado”.

LAS ASESORÍAS DEL ESTUDIO CAREY A CODELCO

Además de Morgan Stanley, ronda la opacidad en torno del costo que significa a Codelco la asesoría del estudio de abogados Carey, reconocido bufete de abogados de inversionistas extranjeros en Chile con una tradición de tres generaciones.

El patriarca de la familia, Guillermo Carey Bustamante, fue orejero del del presidente Jorge Alessandri y fue redactor del Código Tributario de esa época a la par que se dedicaban a asesorar a los florecientes industriales que desde la década de los cincuenta fueron levantados con recursos de Corfo y a las compañías mineras extranjeras, como la norteamericana Anaconda, que controlaba importantes depósitos de cobre.

Uno de sus hijos, Guillermo Carey Tagle, participó activamente del asesinato del general René Schneider, en octubre de 1970, huyendo hacia Argentina el mismo días del crimen. Décadas después volvió a aparecer en la escena como comprador de Lan Chile, en pleno proceso de privatizaciones de la dictadura. De ser una empresa solvente pasó a pérdidas apenas un año bajo su gestión. Pasó de tener utilidades de 4 millones 8 mil dólares, a cifras negativas por 1 millón 92 mil dólares.

Sus hermanos, en tanto, integrantes del estudio de abogados Carey, habían sido contratados en 1978 para asesorar legalmente la primera privatización minera efectuada bajo dictadura, la Compañía Minera Disputada de Las Condes, adquirida por Exxon Corporation en 90 millones de dólares.

Otros asesorías del estudio Carey dan cuenta de una intrincada red en la que participan competidores o socios de Codelco. Uno de los socios del bufete de abogados, Francisco Ugarte, formó parte del directorio de SQM entre los años 2018 y 2022.

También llevan asesorando a la cuprífera estatal durante varios años con no tan auspiciosos resultados. Con el objetivo de comprar una parte de Disputada de Las Condes, Codelco recurrió un préstamo por US$ 6.750 millones a un inversor japones que también es cliente del estudio Carey.

En octubre de 2011, Codelco compró a 9,760 millones el 49% de la propiedad de Anglo American Sur, lo que -según destaca el economista experto en minería, Julian Alcayaga- pudo haber comprado a mil millones y usado ahorros que tenía con solvencia. En cambio pidió dinero a Mitsui & Co., una financista multinacional japonesa por un monto de US$ 6.750 millones.

Alcayaga también destaca que los yacimientos podrían haber sido adquiridos en 2003 por apenas 650 millones dólares, durante el gobierno del ex-presidente Ricardo Lagos, pero las asesorías dadas a Codelco no advirtieron oportunidades de negocios. Siete años después la estatal acabó pagando 7 veces más. La asesoría fue hecha por Carey abogados.

Al mismo tiempo, en 2013, el estudio Carey también asesoró a la transnacional japonesa Mitsui -el prestamista innecesario de Codelco- en las negociaciones para entrar en sociedad con Multiexport Food para exportar salmón y trucha a Asia. Mas recientemente, en enero de 2022, la firma japonesa contrató nuevamente al estudio Carey para hacerse del control mayoritario de Inversiones Mitta, dueños de Autorentas del Pacífico.

De concretarse la explotación en conjunto entre Codelco y SQM, se aumentaría automáticamente la actual cuota de extracción de las actuales 165 mil toneladas anuales permitidas -que SQM estaría agotando antes del 2030- a 300 mil ton. anuales. Además, el acuerdo enfrenta una investigación medioambiental por la posible fractura del núcleo del Salar de Atacama, provocada por la sobre-explotación de la cuenca. Otro flanco abierto es una pesquisa de la Fiscalía Nacional Económica solicitada por gremios de agricultores para clarificar los precios del potasio, uno de los principales rubros de venta de SQM. Y, pese a que Pacheco aseguró en la jornada que están en conversaciones con la comunidad de Peine, la más próxima al acuífero, las otras siete comunidades lickanantay más próximas aún reclaman no haber sido incorporadas en las negociaciones de algo que compromete seriamente su territorio.

Mauricio Becerra R.

El Ciudadano