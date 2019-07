Presidente del Parlamento Cataluña plantea a Sánchez un pacto que fije las condiciones de un referéndum

Roger Torrent advirtió que si persiste el bloqueo la respuesta será «la movilización»

El presidente del Parlamento de Cataluña, Roger Torrent, propone al Gobierno de Pedro Sánchez un pacto que fije «con claridad» las condiciones para celebrar un referéndum que solucione el conflicto catalán.

En un desayuno informativo, consideró que si persiste el bloqueo la respuesta «no será la resignación, sino la movilización permanente».

«Llevamos casi diez años de conflicto político de primer orden y el Gobierno se ha inhibido por completo de sus responsabilidades. Hoy todavía no sabemos si el presidente Sánchez tiene alguna propuesta. Quizás la tiene y no la somete a votación porque teme a la opinión de la ciudadanía, pero un país no se puede gobernar desde el miedo a la opinión de la gente», dijo.

Sobre la investidura de Sánchez, agregó que para ERC «no habrá líneas rojas pero tampoco cheques en blanco»· Torrent reiteró que si el Estado sigue en «el bloqueo, la persecución judicial y el menosprecio» a las reivindicaciones catalanas», la respuesta será la movilización «para hacer que lo que hoy parece imposible, sea inevitable», reseñó la agencia EFE.

Asimismo, Torrent consideró que Sánchez “no ha hecho nada” por resolver el conflicto territorial, “más allá de gestos cosméticos”, dijo en el desayuno organizado por Nueva Economía Fórum en Madrid.

“Hoy he venido aquí a tender puentes, a aproximar posiciones y a poner una propuesta concreta encima de la mesa, pero el presidente Sánchez, que es quien debería tomar la iniciativa, sigue ausente en Catalunya y, más allá de gestos cosméticos, no ha hecho absolutamente nada para resolver el conflicto”, lamentó Torrent, que durante la conferencia ha defendido el referéndum como la “única solución” democrática al conflicto catalán.

El diario Público, reseña que el presidente del Parlamento catalán criticó que el Gobierno no haya puesto «ninguna propuesta sobre la mesa».

