Alcalde Millabur deja su cargo al mando de Tirúa para emprender camino hacia el proceso constituyente

Numerosas palabras de apoyo y agradecimientos a la gestión municipal que tuvo a su cargo el alcalde de Tirúa, fueron las recibidas por el representante comunal desde tempranas horas de este viernes, luego que funcionarios municipales -junto a la comunidad tirúana- le brindaran un acto de homenaje en el último día de su gestión edilicia.

Visiblemente emocionado, el alcalde Millabur -quien dejó su cargo municipal para abocarse en pleno a alcanzar un cupo en los llamados escaños reservados- recibió de parte de los concejales y de los equipos municipales, distintos reconocimientos a su trayectoria como jefe comunal.

Y tal como lo había anunciado el pasado 23 de diciembre, cuando la Identidad Territorial Lavkenche (ITL) lo invistió como candidato a Constituyente Mapuche, el alcalde Millabur definió “primero ordenar la casa municipal” y tras varias reuniones con los funcionarios y funcionarias que acompañaron su gestión al mando de la alcaldía, fijó diversos encuentros en los cuales se despidió formalmente de un cargo que -por voluntad popular- ocupó durante cinco períodos, desde el año 1996.

CONCEJALES DESTACAN AVANCES BAJO GESTIÓN SALIENTE

Cumpliendo con la normativa que regula la Ley Orgánica de Municipalidades, a primera hora de este viernes 8 de enero, sesionó el Concejo Municipal con carácter de solemne y donde se realizó la renuncia formal al cargo de quien fuera -hasta hoy- el alcalde de Tirúa.

En la ocasión los ediles José Linco, Roberto Garrido, Javier Marihuén, Juan Carlos Vargas y Alfonso Carripán (quien se conectó vía remota), aceptaron la renuncia de la autoridad y felicitaron el nuevo desafío que emprende.

Mayoritariamente los concejales, destacaron el avance en la conectividad de caminos y rutas, como uno de los sellos en la “administración Millabur”, destacando la amplia gestión a nivel de las carteras ministeriales, que el emblemático alcalde de Tirúa propició en todos los espacios posibles, para poder contar con mejores accesos, hasta la comuna más austral de Arauco.

PRIMER ALCALDE MAPUCHE DEL PAÍS

Tanto en el encuentro con los concejales de Tirúa, como en el acto concentrado en las afueras del edificio municipal, el alcalde saliente Adolfo Millabur fue reconocido por haber “dejado la marca del primer alcalde mapuche que llegó a liderar un municipio en Chile”, según recalcaron.

Como parte integrante del Hogar Mapuche “Pegun Domo”, hoy “su partida del municipio nos vuelve a recordar los primeros pasos que tuvo como un joven dirigente estudiantil, quien -a fines de los 90′- ya soñaba para su comuna, un mejor futuro y así encausó ese sueño colectivo, junto a muchos y muchas amigas y amigos de esta tierra, que lo vieron crecer como un gran líder. Hoy muchos rostros amigos ya no están, pero sin duda, seguirán dándole el newen necesario, desde otra dimensión”, expresaron los funcionarios Iván Carilao, Angélica Campos, Ingrid Perló, Antonio Díaz y Alejandra Aguilera.

La ocasión fue propicia para destacar su rol de luchador social y político y en nombre del equipo municipal, el funcionario Lorenzo Morales, hizo entrega de una estatuilla representativa del “Quijote de La Mancha”, simbolizando el espíritu idealista y de constante persistencia por alcanzar sus ideales y los de su pueblo, por parte del reconocido dirigente tirúano.

Otros reconocimientos recibidos por el representante comunal, fueron los del Hogar de Cristo, entidad con la cual la administración edilicia a cargo de Millabur Ñancuil, forjó un vínculo social y de apoyo mutuo, principalmente de las y los adultos mayores de la comuna. En representación de dicha entidad humanitaria, formuló un saludo la profesional Alioska Salazar.

Por su parte, Sandra Ibarra, esposa del alcalde saliente de Tirúa, también tuvo palabras de agradecimiento, destinadas a todo el pueblo que entregó durante estos años un voto de confianza para el dirigente comunal.

“LUZ VERDE AL SUEÑO MAPUCHE EN UNA NUEVA CONSTITUCIÓN”

En presencia del lonko de Puerto Saavedra Sergio Huaracán, así como del Presidente de la Asociación de Alcaldes Mapuche, Juan Carlos Reinao y de la líder de la Organización Mapuche Anamuri, Millaray Painemal, así como de los dirigentes del territorio de Tirúa, Bernardo Lepumán y Carmen Carrillo, el alcalde Millabur entregó un mensaje a todos y todas quienes asistieron este viernes a la ceremonia donde oficialmente dejó el municipio a su cargo.

“He asumido un mandato que me fue conferido por la Identidad Territorial Lavkenche (ITL) -a la cual pertenezco- quienes me han puesto en la disyuntiva de optar por un camino que no será fácil, sino cuento con el apoyo de todos ustedes. Si ustedes me dejan solo, este camino no será completo, porque esta ruta se va a labrar con el respaldo de ustedes, que son clave en acompañar este proceso inédito que vivirá el país”, remarcó Millabur.

“Y aquí hay que recordar que fue a partir del estallido social de octubre del 2019, que el pueblo movilizado de Chile dio luz verde para que podamos construir el sueño mapuche de ejercer nuestra presencia en una Nueva Constitución. Y vamos a seguir haciendo historia, aunque le moleste a la oligarquía de este país. Porque nosotros como lavkenche, hemos venido planteando hace años la necesidad de una Nueva Carta Magna con participación de los pueblos originarios. Y así lo dijimos con fuerza el año 2006, cuando como Identidad Territorial Lafkenche señalamos que queríamos una Nueva Constitución Plurinacional con la incorporación de todos los pueblos originarios”, expresó.

En medio de vítores, aplausos y afafanes (gritos mapuche), el líder lafkenche de Tirúa fue escoltado por funcionarios y vecinos/a, quienes lo felicitaron por la carrera política que emprenderá y donde el ahora ex alcalde de la comuna costera resaltó que seguirá vinculado a su territorio de origen, destacando el apoyo familiar, así como de su comunidad mapuche, respaldo que espera poder fortalecer, ahora inmerso en el proceso político Constituyente que se abrirá en todo el país.

Fuente: Comunicaciones Municipalidad de Tirúa.