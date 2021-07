Ante negligencia del Gobierno para habilitar instalaciones y garantizar medidas sanitarias: Suspenden sesión de la Convención Constitucional

La primera sesión de la Convención Constitucional debió suspenderse este lunes, luego que los integrantes del órgano acusaran que no contaban con las condiciones técnicas para sesionar en diferentes salas del ex Congreso Nacional, todo esto con el objetivo de respetar los aforos.



Según detallaron, las fallas estaban relacionadas a que no funcionaban micrófonos, cámaras y otros elementos técnicos para efectuar de manera efectiva las sesiones de la instancia que tiene a cargo la redacción de la propuesta de la nueva Constitución.

El constituyente Jorge Baradit explicó que la sesión se suspendió «hasta mañana, para dejar tiempo a que esta situación que debió haber estado resuelta hace seis meses, o cuatro meses, o una semana, se resuelva… es una señal más de la falta de interés de este Gobierno por empujar una Convención Constitucional que es urgente».

Jorge Baradit conversa con El Ciudadano ante suspensión de la segunda sesión de la Convención Constitucional por falta de medidas sanitarias y equipos técnicos para sesionar.

Vía @CristianGarciaC pic.twitter.com/uzSyeyI20V — El Ciudadano (@El_Ciudadano) July 5, 2021

«Simplemente no están funcionando las salas: no hay audio, no hay micrófonos, no hay cámaras, no hay pantallas», condenó.

«Por eso se juntaron en el plenario (los constituyentes) para poder tomar la decisión de qué hacer, por eso que los otros constituyentes están faltando a la verdad al decir que fue la sala la que permitió un aforo inadecuado, fue imprescindible para poder tomar una decisión», señaló.

Aquí hay una realidad:



Hoy el gobierno debía tener habilitadas 4 salas por aforo COVID.



Cuando llegamos no funcionaron los micrófonos, las cámaras y los computadores. No nos pudimos conectar entre salas y no pudimos sesionar. PUNTO.@sebastianpinera ineficiente July 5, 2021

Responsabilidad de Francisco Encina

Convencional Valentina Miranda, explicó que la suspensión de la sesión no solo se debió al incumplimiento de las medidas sanitarias por sobrepasar el aforo en el hemiciclo, sino porque las otras salas que debieron haber estado habilitadas no lo estaban.

«Hay un responsable político, esta Convención se nombró hace dos meses atrás y la Secretaría de la presidencia nuevamente ha incumplido y no nos ha tenido habilita las salas y las condiciones», afirmó a El Ciudadano.

Asismo, responsabilizó a Francisco Encina, secretario ejecutivo de la Convención, por la fallida primera sesión de la Convención.

«Hay un responsable político y es Encina, que está ganando 7 millones de pesos mensuales y hoy día no es capaz de tenernos las condiciones básicas necesarias», dijo Miranda.

Convencional Valentina Miranda ante suspensión de segunda sesión de la Convención Constitucional por falta de medidas sanitarias, mientras familiares de presos políticos protestan frente al ex Congreso Nacional exigiendo su liberación.

Vía @CristianGarciaC pic.twitter.com/SBpPmBgX53 — El Ciudadano (@El_Ciudadano) July 5, 2021

Por su parte, Daniel Stingo, también cargó contra La Moneda y recordó que “el gobierno sabía desde hace seis meses de esto y no hizo nada. Otra vez el gobierno no hizo nada. Era responsabilidad de ellos tener todo listo, una ineficiencia de tomo y lomo”.

“Es impresentable que un gobierno que sabe hace meses que teníamos que estar acá, no hizo nada. Parece para el chiste. Fuimos a una mesa y no había micrófonos para escucharnos en el plenario, no había televisores, no había nada”, acotó, citado por El Desconcierto.

Hoy el gobierno nuevamente demuestra su incapacidad. Es increíble la negligencia de SEGPRES para habilitar salas y sistemas de sonido para mantener a la ciudadanía informada. Incumpliendo su mandato de entregar las condiciones óptimas para que la CC funcione. — Daniel Stingo Camus (@danielstingo) July 5, 2021

El convencional, Fernando Atria, coincidió en esta apreciación y denunció que “el gobierno no se hace cargo de nada. Es impresentable lo de este gobierno”, mientras que Malucha Pinto declaró a La Red que “se suspendió por una falta de respeto e ineficiencia de quienes debían tener esto listo. Es un circo, lo que ha pasado con este gobierno es un circo. O hay una mala intención o la ineficiencia es demasiada”.

Alejandra pérez se refirió a la cantidad de dinero asignada al acondicionamiento de las salas.

Alejandra Pérez (Lista del Pueblo): "!ESTO ES UNA FALTA DE RESPETO! (…) Ha entrado una cantidad de plata impresionante y las salas ni siquiera están habilitadas"

Cc Francisco Encina @FENCINAM

Secretario Ejecutivo Convención Constitucional pic.twitter.com/soTE0pFry2 — PIENSAPRENSA 262,4 mil Seguidores (@PiensaPrensa) July 5, 2021

«Esto es una falta de respeto, ha entrado una cantidad de plata impresionante y las salas ni siquiera están habilitadas», condenó.

Mientras que el constituyente de Chile Vamos y exsubsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, optó por no responsabilizar directamente al gobierno.

«Desconozco si la información que fue enviada por parte de la mesa fue corroborada o no con el Gobierno. Ahí tendrán que ver entre ellos y el Gobierno de quién es la responsabilidad de no tener habilitadas las salas», manifestó, tal y como consignó Meganoticias.

Cabe recordar que durante esta primera sesión el primer tema que se pondría en tabla sería el de la elaboración de una declaración conjunta para demandar la liberación de los presos políticos de la revuelta social y el Walmapu.

Sesionarán mañana martes

Según han informado algunos constituyentes, la primera sesión de la Convención Constitucional se llevaría a cabo este martes.

El domingo, durante la instalación de la Convención, el vicepresidente del órgano, Jaime Bassa, convocó a los convencionales a sesiones pautadas para este lunes a las 3:00 de la tarde y para el martes, miércoles y jueves entre las 10: 00 de la mañana y las 5:00 de la tarde.