Camila Zarate, candidata ambientalista independiente (D7): “la Convención no puede ser a puertas cerradas, como la añeja democracia representativa de siempre”

El pasado miércoles 17 de marzo pudimos conversar con Camila Zarate en la Convención Chica, programa en streaming de El Ciudadano, que sigue a las y los candidatos para la Convención Constituyente (CC). El programa conducido por Francisco Marín, director de El Ciudadano, ahondó en las motivaciones y ejes programáticos de la candidata independiente de la Lista del Pueblo, que va por el Distrito 7 (D7).



Camila Zarate es dirigenta ambiental y egresada de Derecho en la Universidad de Chile, especializada en Derecho Ambiental. Es vocera regional por Valparaíso del Movimiento por el Agua y los Territorios (MAT). Y, de los 38 candidatos independientes que lograron recolectar los patrocinios, fue la candidata que más patrocinios se adjudicó en todo el D7, tal vez por su fuerte compromiso con la defensa de los recursos naturales, los animales y el ecofeminismo.



Sus primeras luchas sociales empezaron con la revolución pingüina en 2006, desde entonces no ha parado. Estudiando y trabajando a la vez, formó parte de la FECH en 2013 como delegada ambiental, a la par que activaba en el MAT, desde sus inicios, donde confluyen organizaciones socioambientales de todo el país. Desde entonces que venían planteando la importancia de una nueva constitución vía Asamblea Constituyente.



“Sentimos que no nos podíamos segregar de este proceso de elección de convencionales, pese a que hay reglas que no nos gustan y que fueron determinadas por los partidos políticos a puertas cerradas en el Acuerdo por la Paz”, explicó la candidata que, al igual que otros integrantes del MAT, encontró en la Lista del Pueblo un espacio donde llevar a cabo las reivindicaciones de la revuelta social.



La candidata, que también estuvo en conversación con la Lista Social Poder Constituyente a Toda Costa, conformada también por independientes de movimientos sociales, señaló que “me hubiese encantado que hubiéramos logrado una sola lista, pero en este contexto hay que optar ojalá por la lista que tenga más posibilidades de obtener independientes en la Convención.”

Desprivatización del Agua y los territorios

Una de las grandes luchas de Camila Zarate ha sido por la defensa del agua y sus recursos naturales. Consultada por la Ley Longueira, la candidata explica que frente al modelo extractivista y de bajo procesamiento que existe en Chile no es de extrañar el malestar que se ha generado en los ecosistemas marinos y en la acuicultura.



“Hay animales que están siendo protegidos en el maritorio, como los cetáceos, los lobos marinos, pero en el fondo viene siendo una protección en papel, porque estamos permitiendo la destrucción del ecosistema que alberga esas formas de vida”, explica la candidata que no consume carne, pero que sin embargo entiende y apoya la pesca artesanal, así como la ganadería campesina “al ser una manera más respetuosa con el medioambiente de obtener esa forma de alimentarse y de subsanar esta industria que es destructiva y maltratadora de animales”, señaló.



Cuando Camila Zarate habla de desprivatización se refiere automáticamente al mar, territorio de saqueo potenciado por la ley Longueira. “Sabemos que el mar pertenece a siete familias. Y por lo mismo vamos por la anulación de esa ley, pero también por la desprivatización de los distintos territorios naturales”, señaló la candidata.



En el MAT y La Lista del Pueblo lo que buscan es eliminar los derechos de aprovechamiento del agua, de manera que esta no sea concebida como un bien de consumo, ni como propiedad privada ni del Estado. “El agua es un bien común inapropiable esencial para la vida. Apropiarse del agua es apropiarse de la vida.”, sentenció Zarate.



La candidata llamó a no olvidar que el 75% de la demanda hídrica en nuestro país corresponde al agronegocio y que solo el 6% al agua potable. “La sobreexplotación es fruto de la propiedad, por lo que la crisis no se va a resolver ni con carreteras hídricas, ni con megaembalses: estas no son soluciones reales”, afirmó Camila Zarate, quien busca la gestión comunitaria e integral del agua por cuencas y subcuencas hidrográficas.

El mandato popular

Zarate señala que la Convención no puede ser a puertas cerradas, a través de la añeja democracia representativa de siempre. Pese al exigente quórum que requiere, aún es posible cambiar el reglamento de la CC. La candidata señala que como lista no les basta con plebiscitos vinculantes en medio del proceso, como han señalado otros.



“Lo que queremos es que la gente pueda deliberar. Que pueda la gente conversar en las asambleas a través de una metodología de discusión por grupos, como ya lo hemos hecho”, explicó la candidata que pone como ejemplo los cabildos realizados por la Coordinadora No + AFP para establecer el sistema de pensiones que la gente quería en 2018, así como el MAT respecto a las demandas y derechos del agua, todas construcciones colectivas.



“Queremos que los convencionales tengan que ir a la asamblea llevando esa sistematización como un insumo al proceso constituyente.”, estableció Zarate, quien sostiene que lo que más se necesita son mecanismos de democratización de las decisiones.



“Más allá de la figura que queramos copiar de otros países, si parlamentarismo, unicameralismo, federalismo, etc (…) si queremos que un proyecto de ley se discuta con urgencia y no se hace, no es necesariamente porque tengamos dos cámaras sino porque hoy tenemos un presidencialismo que pone urgencia a aquellos proyectos de ley que le parecen importantes al gobierno de turno”, sentenció rotunda la candidata, quien aboga por la posibilidad de establecer urgencias populares, para que como ciudadanas y ciudadanos podamos decidir qué discutir.

Constitución Plurinacional y Ecofeminista

Pero este plan de Chile futuro no puede ser llevado a cabo sin una visión feminista y plurinacional de la forma de hacer política. “Sin pueblos originarios decidiendo por el territorio y sin mujeres, niñas y disidencias decidiendo por lo público tampoco hay representatividad.”, abordó la candidata.



Es por todo lo anterior que la candidata se define como ecofeminista, ya que las semejanza entre las formas de explotación del hombre sobre la mujer y del humano sobre la naturaleza, más en Chile, se le hacen irrefutables. “Del extractivismo como forma de explotación económica se derivan múltiples opresiones: raciales, coloniales, patriarcales y especistas, de la especie humana sobre la animal.”, estableció.



“En los espacios de explotación minera hay una devastación total del medio ambiente, de los cauces de agua, y al mismo tiempo hay una economía que solamente piensa en las necesidades de los hombres. Hay mujeres jóvenes que en estos espacios no tienen otra opción más que la explotación sexual.” ejemplificó Zarate.



Lo que problematiza esta línea del feminismo, es lo que Zarate quiere que también se problematice en la CC. El Ecofeminismo reivindica también el rol de las mujeres como guardianas en los ámbitos territoriales. “No olvidemos a Berta Cáceres (en Honduras) o a Macarena Valdés, asesinada por sicarios por defender su territorio en el Wallmapu. El ecofeminismo lo que viene a proponer es una forma de hacer economía, sociedad y política distinta a la explotación de los cuerpos y territorios, desde una convivencia recíproca”, asentó.



Para finalizar la candidata por el D7 quiso hacer un llamado a empatizar con la situación de todas y todos los presos políticos de la revuelta, de quienes urge la liberación desde hace más de un año. “Es un mínimo democrático de respeto a los derechos humanos para poder redactar una nueva constitución”, concluyó.