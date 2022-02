Constituyente Alondra Carrillo responde a críticas de Ximena Rincón sobre Consejo Territorial: «El Senado no es un aporte para el proceso democrático»

La presidenta del Senado, Ximena Rincón (DC), criticó que la Cámara Alta sea reemplazada, como propone un grupo de convencionales, sustituyéndolo por un “Consejo de Territorial”.

Según consignó El Mercurio, la parlamentaria afirmó que “su eliminación es un error para el funcionamiento de la democracia”.

“El Senado ha sido una institución fundamental de la República en diversos pasajes de nuestra historia y más allá de realizar modificaciones al proceso legislativo, creemos que debe mantenerse hacia el futuro“, planteó.

«No creo que una generación pueda arrogarse la potestad de refundar la República construida entre muchas generaciones por más de 200 años. Los que votamos Apruebo demandamos también seriedad y templanza a la hora de repensar nuestra institucionalidad”, dijo.

La convencional Patricia Politzer (INN) aseguró este miércoles que las críticas de Rincón son un signo de que la Convención Constitucional va avanzando en su objetivo.

En entrevista con Tele 13 Radio, la constituyente sostuvo que los reproches de la titular de la Cámara Alta a la eventual creación de un Consejo Territorial, «me han parecido naturales, este proceso constitucional surgió de una crisis política y social muy profunda y este fue el camino elegido para cambiar el rumbo del país».

«Me parece natural que el poder constituido se incomode frente a los cambios. Si el poder constituido se sintiera cómodo frente a los cambios que está proponiendo la Convención, significaría que no estamos avanzando hacia el nuevo pacto social, hacia el cambio de rumbo que el país demandó», agregó.

Según Politzer, «el rol de la presidenta del Senado es sin duda defender el Senado, pero los argumentos que ella da no me parecen adecuados. Yo creo que en muchísimos países democráticos existe el unicameralismo a secas y, por lo tanto, no creo que esto sea ninguna refundación o cambio desproporcionado».

«La verdad es que después de una discusión larga, un debate intenso entre las distintas posiciones dentro de la Convención se llegó a un intermedio que yo diría que no es una cosa muy novedosa, porque existe algo por el estilo en Alemania, con el Bundestag y el Bundesrat», recordó, citada por Emol.

Sobre las continuas críticas de sectores de la derecha hacia la labor que esta haciendo el órgano para redibujar el mapa institucional del país, la convencional indicó que «no entiendo la sorpresa, eso es lo que hace una nueva Constitución, si no necesitáramos el cambio, no habría proceso constitucional».

«Tenemos que asumir que si iniciamos un proceso constitucional es para producir cambios profundos en el país. Lo que es insólito, a mi juicio, es que se haga campañas por el Rechazo o Apruebo cuando aún no se escribe la Constitución», señaló.

«Pero no hay que caricaturizar y hay que ver las distintas posiciones que tiene la propia derecha. Se quejan de no ser considerados, pero es difícil considerar a un grupo cuando simplemente rechaza y rechaza sin dialogar precisamente», subrayó.

El Senado no es un aporte para el proceso democrático

La convencional constituyente que integra la Comisión de Sistema Político, Alondra Carillo (MSC), también respondió a las críticas de Ximena Rincón a la propuesta de crear un Consejo Territorial en reemplazo del actual Senado.

Al respecto Carillo aseveró que el trabajo del órgano redactor no se limita al ejercicio de una generación recordó que la Convención Constitucional es la instancia que ha sido encargada con la tarea de proponerle a Chile “cambios reales, efectivos y palpables en la forma en que se organiza el poder y en la forma en que vivimos nuestras vidas de manera más justa y sin los abusos que ha caracterizado la experiencia de amplísimos sectores de la población”.

“Yo no comparto con ella en absoluto, que una segunda Cámara sea garantía para la democracia, en lo absoluto y me parece que no hay ningún fundamento para plantarlo de ese modo. Lo que nosotras hemos construido es una propuesta de Congreso para que la actividad legislativa pueda desarrollarse, efectivizarse y para que la voluntad popular pueda materializarse y eso no significa un riesgo. El riesgo al que nos hemos visto enfrentadas es el riesgo de la precarización de la vida, de la población que requiere ser atendida con urgencia mediante la revitalización de la actividad política y a eso va a contribuir esta propuesta de Congreso y del Consejo Territorial”.

Además recalcó que la Convención está “reorganizando la actividad y las estructuras de la política para dar garantía de derechos, a través de una plataforma que es “democrática, intergeneracional, extremadamente diversa, plurinacional, donde están los movimientos feministas, donde también están los sectores que rechazaron la nueva Constitución y en ese órgano democrático diverso hemos decidido y nos ha parecido que a diferencia de lo que opina la senadora Rincón, el Senado no es un aporte para el proceso democrático y por el contrario lo que necesitamos es superar esa forma tutelar y elitista de organizar la actividad legislativa”, aseveró.

En conversación con la periodista Juanita Rojas y Claudio Medrano, en la primera edición de Radioanálisis, la ex vocera de la Coordinadora Feminista 8 de Marzo destacó que el Consejo Territorial es una fórmula que recoge la necesidad de contar con un poder legislativo y una forma de tramitación de las leyes más ágil y comprensible para la ciudadanía.

La representante del distrito 12 indicó es que a diferencia de lo que sostienen los detractores de la propuesta, tales como los actuales integrantes de la Cámara Alta, este fue uno de los mandatos por los cuales se constituyó la Convención Constitucional.

Explicó la iniciativa nació de la necesidad de contar con una instancia de representación de las regiones “que pueda tener algo que decir en las leyes que son de mayor relevancia para los diversos territorios a lo largo del país” y en ese sentido el Consejo Territorial se hará cargo de esa tarea, incidiendo en la discusión de las leyes que conciernen a las regiones pero sin contar con iniciativa legislativa, a diferencia del Senado.

“Es una instancia conformada por personas electas y electos por cada una de las regiones con el mismo número de representantes por región y que va a poder tener algo que decir, ratificar y luego si es que no lo hace, proponer modificaciones, enmiendas en el caso de lo que vamos a llamar Leyes de Acuerdo Regional“, indicó.

Carrillo también explicó que el Congreso Plurinacional, que es como se pasaría a llamar la actual Cámara de Diputados y Diputadas, es el punto de inicio y de salida de toda legislación.

No obstante, destacó que todas las leyes que revise o apruebe en materia de regiones, como lo es la ley de presupuesto, las que modifican la división política administrativa del país, las que modifican los órganos, competencias y atribuciones regionales, y las leyes que intervienen en los mecanismos de igualación fiscal, serán susceptibles al pronunciamiento del Consejo Territorial.

“El Consejo Territorial va a recepcionar los proyectos de ley que hayan sido aprobados por el Congreso Plurinacional y va a poder ratificarlos o rechazarlos, y si los rechaza va a poder proponer enmiendas en diálogo, en una interacción con el Congreso Plurinacional en un proceso de formación de la ley en la que se busca que esta instancia, que no es una Cámara revisora, y que no es una Cámara de iniciativa legislativa, sino que es una Cámara que participa de la legislación pertinente y que requiere el input de tener la voz de las regiones, pueda entregar su perspectiva y las enmiendas necesarias y poder de ese modo construir legislaciones que sean miradas desde el punto de vista de las distintas regiones del país”, planteó.