Constituyente Ramona Reyes a Teresa Marinovic por racismo contra Machi Linconao: “Si no está al nivel, le pediría que se retire y ceda el cupo”

Durante la jornada de este martes, la convencional constituyente Ramona Reyes denunció una actitud racista de su par Teresa Marinovic contra la también integrante de la Convención Constitucional y machi, Francisca Linconao.

La situación ocurrió en medio de la novena sesión del órgano encargado de redactar la nueva Constitución, cuando Reyes le pidió la palabra a la mesa directiva, liderada por Elisa Loncón y Jaime Bassa, y acusó una publicación racista en Twitter que hizo la representante de Vamos por Chile.

Constituyente Linconao hablando en mapudungun… sabe hablar en castellano pero no importa: no pierde la oportunidad de hacer show. — Tere Marinovic Vial (@tere_marinovic) July 20, 2021

“Constituyente Linconao hablando en mapudungun… sabe hablar en castellano, pero no importa: no pierde la oportunidad de hacer show”, fue el texto que escribió Marinovic en su cuenta en la red social.

«Quiero hacer un llamado de atención, quiero hacer una denuncia contra una constituyente. Doña Teresa Marinovich o Marinovic, no sé. Y de verdad me estoy tratando de calmar y estar a la altura de la cuestión. Ella informó a las 10 y tanto en un tweet personal, ‘constituyente Linconao, hablando en mapudungún. Sabe hablar en castellano pero no importa. No pierde la oportunidad de hacer un show’”, planteó la constituyente Reyes.

En su intervención, manifestó que este tipo de actitud no se puede aceptar en el seno de la Convención.

Constituyente PS Ramona Reyes @ramona_reyes_p denuncia los Twitter de Teresa Marinovic en contra de la presidenta de la #ConvenciónConstitucional @ElisaLoncon pic.twitter.com/R9Q7kGNLRD — El Ciudadano (@El_Ciudadano) July 20, 2021

«“yo de verdad, señoras y señoras constituyentes, presidenta y vicepresidente, siento que esta actitud no se puede aceptar. Es de un racismo que esta Convención no puede avalar a personas que tengan un nivel de racismo tan alto. Una falta de respeto contra una autoridad tradicional, una falta de respeto para todas las mujeres y todas las personas que estamos acá”, afirmó.

Por tal motivo. solicitó a la mesa directiva que “se tomen las medidas que correspondan” contra Teresa Marinovic.

“Así que yo quiero pedir que se tomen las medidas que correspondan. Sé que la Comisión de Ética todavía no está, pero de verdad constituyente Marinovic, si usted no está al nivel de entender qué es lo que está pasando acá, yo le pediría que se retire, que dé el cupo a otra persona, porque sus faltas de respeto no se pueden permitir”, planteó en sus palabras que generaron aplausos de pie en el hemiciclo.

Marinovic reaccionó a través de las redes sociales, y aseguró: “Me llaman ‘racista’ y ‘clasista’ por criticar a Linconao. Lo cierto es que la critico por prepotente, no por mapuche”.

Me llaman “racista” y “clasista” por criticar a Linconao. Lo cierto es que la critico por prepotente, no por mapuche. July 20, 2021

El Vicepresidente permite me interpelen por un tuit mientras se delibera sobre las comisiones, pero cuando se quiere responder, lo impide diciendo que esos "temas" no forman parte de la deliberación. Juzgue usted! — Tere Marinovic Vial (@tere_marinovic) July 20, 2021

Y cuando al fin me dan la palabra, los gritos no me dejan hablar y no me computan los minutos en que se me desconoció ese derecho, apagándome el micrófono — Tere Marinovic Vial (@tere_marinovic) July 20, 2021

“El vicepresidente (Basssa) permite me interpelen por un tuit mientras se delibera sobre las comisiones, pero cuando se quiere responder, lo impide diciendo que esos ‘temas ‘no forman parte de la deliberación. ¡Juzgue usted! (…) Y cuando al fin me dan la palabra, los gritos no me dejan hablar y no me computan los minutos en que se me desconoció ese derecho, apagándome el micrófono”, acotó la constituyente de Vamos por Chile.