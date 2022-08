Cuasi nula cobertura de canales de TV a grandes manifestaciones en favor del Apruebo reabre debate sobre libertad de prensa en Chile

Fotografía: Apruebazo de Puente Alto | Fuente: Natalia Valdebenito (twitter)

El sábado recién pasado se registró el «Apruebazo» de Puente Alto, el que convocó a cerca de 20 mil personas en Plaza La Matte de esta comuna, además de una gran cantidad de artistas y referentes de la cultura chilena. Y, lo mismo ocurría paralelamente en Viña del Mar.

Pese a lo llamativo de los encuentros, a la cercanía del Plebiscito y a la gran cantidad de tiempo que los medios destinan a “informar” sobre este proceso, ninguno de los canales de TV nacionales se apersonó en dicho evento. Simplemente no existió para ellos.



Como estamos tan acostumbrados a la ocurrencia de hechos como este, perfectamente este nuevo episodio de cercenamiento al derecho que tiene la ciudadanía a conocer lo relevante que sucede -en este caso, en relación con las campañas previas al plebiscito del 4 de septiembre- pudo pasar desapercibido.

Sin embargo, un posteo en Twitter de la popular comediante Natalia Valdebenito reparó en el hecho e hizo ver que solo medios independientes habían asistido para informar. Lo impresionante de esa publicación era la foto que lo acompañaba: un mar de gente, de ciudadanía popular. Esa multitud no existe para la oligarquía, la élite que controla los medios. Desprotegidos (as) de la prensa de los grandes grupos económicos, solo nos tenemos a nosotros mismos (as) para informar la existencia de esta multitud, su razón de ser.

Lo interesante es que más de 20 mil personas le dieron like a ese reclamo de Natalia Valdebenito. Entre los cientos de comentarios muchos (as) hicieron alusión al tema del pluralismo informativo y la libertad de prensa en Chile.

Pese a ser legal, ¿es legítimo que se mantenga este proceder no tan distinto al aplicado en Dictadura, cuando poco o nada se informaba de las masivas movilizaciones que entrada la década de 1980 cercaban al régimen?

El hecho reabre un interesante debate sobre la función de los medios, el pluralismo y el derecho de todos (as) los ciudadanos (as), no solo de algunos (as), a formar parte de la pauta noticiosa.