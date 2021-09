Cuatro puntos de discordia en votaciones de la Convención sobre Reglamento General

Una intensa jornada se vivió ayer jueves 23 de septiembre (suspendida hoy viernes por Covid) con diversos avances en las votaciones sobre el Reglamento general de la Convención constitucional. Se vieron 130 indicaciones deliberadas (de un total de 343), que representan a 71 artículos de un total de 110.

La jornada, también tuvo fuertes discordias por el rechazo de bloques políticos en materias que han sido levantadas mayoritariamente desde organizaciones de movimientos sociales, territoriales y de escaños reservados de Pueblos Originarios. Se trata de: Participación vinculante de Pueblos Originarios; Regulación de las abstenciones; Participación popular vinculante y transparencia sobre secretos bancarios

Participación popular vinculante

Indicación N° 19: De las y los convencionales constituyentes de Pueblo Constituyente, Movimientos Sociales Constituyentes, Chile Digno y Convencionales de Escaños Reservados para sustituirla por la siguiente: “i) Participación popular vinculante. Derecho de todas las personas a participar en la creación de la norma constitucional en términos de generar un impacto real en su deliberación y aprobación. Lo anterior, sea de forma individual o colectiva, desde todos los sectores, territorios y comunidades del país y de chilenas y chilenos en el exterior, con pertinencia cultural, enfoque de género y perspectiva feminista en las distintas instancias del proceso constituyente, con especial énfasis en proveer de las condiciones para la participación de los sectores más precarizados de la población e históricamente excluidos de la deliberación democrática.”

Resultados votación:

62 a favor

82 en contra

8 abstenciones

Reacciones:

“Como coordinadoras de la Comisión de #Descentralización estamos indignadas por el resultado de la votación de la indicación 45, donde sesionar en los territorios fuera de la RM pasó a ser algo voluntario. Ganó el #centralismo (como siempre)”, señalaron las convencionales Cristina Dorador y Adriana ampuero.

La constituyente Dorador, del Distrito 3, señaló: “Propusimos que las Comisiones sesionen al menos 1 vez al mes en regiones distintas a la RM. La #descentralización y equidad territorial es justicia. El pleno vota la indicación 45 que reemplaza «deben» por «procurarán» poniendo optativa la descentralización. Pésimo. Agrega: “Esa ha sido el argumento desde siempre para el centralismo y la desigualdad. La gente de los territorios no puede quedar excluida del proceso constituyente.

La constituyente Ampuero de Chiloé, señaló: “A propuesta de Frente Amplio, INN, Colectivo Socialista y Colectivo del Apruebo, presentan indicación para hacer “facultativo” sesionar en regiones y cambia así la norma que establecía la “obligatoriedad” de hacerlo. Volvemos al centralismo #ConvencionConstitucional”

El Convencional Gaspar Domínguez, al respecto indicó: “Qué pena. Se acaba de aprobar cambiar la obligación de comisiones de sesionar en regiones, por un «propenderán» es decir, tratar, intentar”.

Participación vinculante Pueblos Indígenas

Indicación 21: De las y los convencionales constituyentes de Pueblo Constituyente Movimientos Sociales Constituyentes, Chile Digno y Convencionales de Escaños Reservados para sustituirla por la siguiente: “j) Participación efectiva y vinculante de Pueblos Originarios y Consulta Indígena basados en estándares internacionales. Derecho de las naciones originarias a participar en todas las etapas del proceso constituyente, en términos de generar un impacto real en su deliberación y aprobación, incorporando y garantizando sus derechos colectivos en la norma constitucional conforme a los estándares internacionales. Lo anterior, mediante mecanismos de participación y consulta con acuerdos vinculantes conforme a los estándares internacionales que establece la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y demás instrumentos internacionales aplicables.”.

75 a favor

71 en contra

5 abstenciones

Al respecto, la constituyente por escaño reservado Aymara, Isabella Mamani, señaló al respecto. “Esperamos que esta situación no se vuelva a repetir en el reglamento de consulta y participación indígena2.

La constituyente, Camila Vergara, reaccionó: “Las abstenciones hicieron fracasar la indicación que establecía la participación vinculante de pueblos indígenas como principio rector del reglamento”.

Se esperaba que el proceso de participación y consulta se asumiera como un diálogo de BUENA FE, con el objetivo de llegar a acuerdos con la finalidad de salvaguardar los derechos de los pueblos indígenas y a su vez, legitimar el proceso constituyente con respecto a sus obligaciones en materia de derechos humanos y pueblos indígenas.

También al respecto, se apuntó en rrss a la responsabilidad de algunos constituyentes en particular ante abstención o la no votación que posibilitaron su rechazo:

Qué pasó aquí @BenitoBaranda?

Con su voto, si hubiera sido a favor, se aprobaba la indicación.

El resto de INN votó en contra.

Consulta indígena no será vinculante.

Cabe señalar que la próxima semana será la votación sobre el Comparado votación Reglamento de Participación y Consulta Indígena.

Secreto bancario

Indicación 80. De la convencional constituyente señora Sepúlveda y de otras y otros convencionales constituyentes para intercalar un numeral 8, nuevo, del siguiente tenor: “8. Las y los constituyentes deberán firmar todos los formularios, autorizaciones y documentos necesarios ante todos los bancos en que mantengan operaciones financieras y captaciones de cualquier naturaleza, con el fin de levantar el secreto bancario para que las instituciones fiscalizadoras correspondientes puedan monitorear constantemente sus operaciones bancarias, en concordancia con el principio de probidad y transparencia que rige el quehacer ético de las y los constituyentes. Para el cumplimiento de esta norma, deberán extender sin mayor trámite la autorización dentro de los primeros treinta días desde aprobado el Reglamento General de la Convención y surtirá efectos hasta el cese de las funciones en el mismo.”

Bárbara Sepúlveda, impulsora de la iniciativa, señaló: “Lamentable que se rechace el levantamiento del secreto bancario para las y los constituyentes. Era un gesto necesario de transparencia y probidad en estos tiempos, y buscábamos corresponder a la confianza que el pueblo ha depositado sobre nuestros hombros”.

La constituyente, Carolina Videla, indicó: “Presentamos junto a Bárbara Sepúlveda como Chile Digno; Pueblo Constintuyente; Movimientos Sociales y Escaños Rersvados, para levantar secreto bancario. Elevar estándares de transparencia es una señal clara q la ciudadanía espera. Lamentable q NO todxs en la CC lo entiendan así. Agrega: Muchxs hablan de transparencia en la Convención, entonces pensé, la indicación de levantar el secreto bancario para que instituciones fiscalizadoras puedan monitorear nuestras operaciones bancarias sería aprobada con bombos y platillos…inocente yo”

Abstenciones

Abstenciones vs. no votantes: Se suprimió un inciso que se refería a que quienes se abstuvieran de las votaciones serían considerados como no votantes.

Reacciones:

La constituyente Alondra Carrillo, manifestó: “Lamentablemente se decidió retroceder en el importante acuerdo que se había alcanzado, de que las abstenciones no se sumaran al rechazo. Con la indicación aprobada, vuelve a darse la práctica de rechazar sin tener que hacerlo abiertamente”.

Camila Vergara, “La abstención no tiene nada que ver con el derecho a la libertad de expresión. El rol de les convencionales es votar a favor o en contra de artículos constitucionales. No tomar una decisión no es parte de la descripción del cargo”.

La indicación para reducir explícitamente el quorum a los «presentes y votantes» y así evitar que la abstención sea un arma estratégica en las votaciones, fue rechazada por: Vamos por Chile, Frente Amplio, Colectivo Socialista, Apruebo Dignidad