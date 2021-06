Daniel Bravo, constituyente del D5: “Los independientes de verdad somos mayoría y vamos a hacer los cambios que sean necesarios”

Pasado un día del final de las elecciones múltiples que se vivieron el 15 y 16 de mayo de 2021, el periodista Francisco Marín entrevistó a Cristina Dorador y Daniel Bravo, ambos constituyentes pertenecientes a la lista de Independientes del Norte. En un poco más de 40 minutos se ahondó en lo que buscarán plasmar en el nuevo documento constitucional posibilitado por el estallido social.

Desde el derecho

Si hay una carrera universitaria que marca a este organismo redactor de la nueva constitución, es la marcada presencia de abogados, sin embargo, pocos, o incluso ninguno, conoce su territorio o ha trabajado en su zona más que Daniel Bravo.

Formado en la Universidad Católica del Norte, Bravo cuenta con una basta experiencia en temas derecho del mar y marítimo, junto con eso ha sido docente universitario por más de una década, tanto en su alma máter como en la Universidad Central de la región de Coquimbo.

Daniel Bravo resultó electo con 11.069 votos, según consignan los resultados electorales entregados por Servel al 20 de mayo de 2021. La cifra mencionada representa un 4,91% de los votos válidamente escrutados, ubicándolo en la cuarta posición del quinto distrito. Dentro del conglomerado WD Lista del Pueblo-Movimiento Territorial Constituyente, el académico de la carrera de derecho salió electo junto a Ivana Olivares.

Independientes del Norte

El conglomerado basal para ambas campañas, la de Bravo y Dorador es Independientes del Norte, que surge a partir de los cabildos ciudadanos, fundados por el recientemente electo constituyente, Daniel Bravo, junto a otras personas más. Este es un grupo surgido de la ciudadanía, dentro del que ninguno de sus integrantes posee o poseyó militancia política, ciertamente se plantean desde el ala izquierda, pero según plantea Cristina Dorador, se paran desde el territorio, es decir, responder las necesidades de las distintas comunidades a las que cada persona representa

La historia del movimiento tiene como uno de sus momentos icónicos «al amplio triunfo de las opciones Apruebo y Convención Constitucional«, con ello, «a partir del 27 de octubre de 2020, decidimos continuar con el objetivo propuesto, de construir la plataforma electoral para candidaturas independientes que representen a la macrozona norte de Chile en la Convención Constitucional», según se plantea en el sitio web.

Independientes del Norte forma parte del pacto Constituyentes por Chile, y dentro de sus filas cuenta con personas de «Iquique, Antofagasta, Calama, Tal Tal, Copiapó, La Serena, Coquimbo, Vicuña, Andacollo, Ovalle e Illapel, y ha generado redes con organizaciones y habitantes de diversas ciudades y localidades de la macrozona norte del país», complementan.

Daniel Bravo señala que «estamos tratando de articular un movimiento mucho más amplio del que ya teníamos como base para la construcción de la lista. Entonces, la idea es que efectivamente nuestro rol sea de voceros, de portavoces de esas grandes demandas de la ciudadanía, del pueblo, en este caso desde el distrito 5 de la región de Coquimbo, para llevar entonces a la convención lo que estamos requiriendo desde hace más de un año y medio, con mucha más fuerza desde octubre de 2019 que es terminar de una vez por todas con el centralismo, que el norte tenga el rol y cumpla de mejor manera, que sus habitantes tener, en definitiva, lo que les corresponde, que no se lleven los recursos y les dejen simplemente zonas de sacrificio».

“Los independientes de verdad somos mayoría”

«Muy contento, asimilando la nueva realidad de ser constituyente, fuimos la lista más votada del distrito 5», «yo obtuve cerca de 11.000 votos, cercano al 5% de la región». «La prensa tradicional, con sus sesgos, no lo vio venir. Insistimos muchas veces que este era el espacio, el momento de los independientes, y no lo creyeron, lo negaron, lo taparon, lo ocultaron y no nos quisieron dar tribuna, dar espacio a diferencia del ciudadano», expresó Daniel Bravo acerca de su elección y de la lista.

«Somos mayoría dentro de esta convención. Los independientes e independientes de verdad somos mayoría, entonces, vamos a hacer los cambios que sean necesarios. «En definitiva, estamos en momento político distinto. Los resultados del sábado, marcan una inflexión», complementa.

Vinculación territorial

La vinculación con el territorio es una noción ampliamente mencionada en las líneas precedentes, y aquello no es vano, resulta fundamental que la nueva Carta Magna considere la importancia del medio ambiente, de las distintas comunidades en relación enlazada directamente con su espacio de vida. Lo anterior, lo ejemplifican con los constantes atentados al medio ambiente que se han generado en el país, ya sea por acción de empresas estatales o privadas.

El territorio es fundamental, también, en cuanto terminar con las visiones centralistas, acabando con las clasificaciones históricamente asignadas a las regiones, por ejemplo, la idea que surge de inmediato tras mencionar norte de chile es el cobre, siendo que en esta macrozona existen personas, culturas, comunidades, flora y fauna, de una importancia e historia grande y rica, que es invisibilizada producto del llamado «sueldo de Chile», que por lo demás, se va a la zona central del país.

En directa vinculación con lo anterior, para el Movimiento Independientes del Norte, la nueva constitución debe plantearse de cara a toda la ciudadania, no solo respondiendo ante las necesidades y deseos de un grupo que históricamente ha detentado el poder, el empresariado.

Daniel Bravo comenta que «las cosas no son como antes, ya el pueblo despertó y estamos pidiendo que las cosas cambien, pero cambien sustancialmente, no de forma decorativa, no simplemente para hacer soluciones de parche o que parece que hay cambios, pero en realidad no».

Complementa planteando que las motivaciones del «movimiento independiente del norte, que nace a propósito del estallido social, es que la convención esté compuesta por independientes, personas que no son neutrales, ser independientes no es ser neutral, sino que, tenemos unas ideas, tenemos una propuesta, pero no tenemos vínculos ni con la elite ni con los partidos políticos tradicionales, eso es lo fundamental, y tenemos una propuesta de cambios. Nuestro programa, nuestros principios programáticos los trabajamos» de manera colectiva.

El académico señala que han generado «un plan de cambios en los grandes temas y que buscan representar finalmente a todos los habitantes de la macrozona norte», cuyas «demandas específicas que son comunes entre estas regiones y va en la línea de un estado ecocentrico, efectivamente descentralizado porque, al final, el centralismo en un fenómeno político, pero también cultural».

Cristina Dorador a la presidencia de la Convención Constitucional

Dentro de la entrevista realizada por el director de El Ciudadano, en una de sus intervenciones, Daniel Bravo planteó que su candidata a la presidencia de la Convención Constitucional es su compañera de mivimiento, Cristina Dorador. Según Bravo ella cuenta con todas las capacidades que se podrían esperar.

El abogado no se quedó ahí, planteó la importancia de plantear a Dorador como opción ya que ella representa una visión alejada del centralismo que quiéranlo o no, es característico de las opciones que se han planteado hasta la fecha.

En palabras del profesor de derecho, «ahora se está discutiendo, por ejemplo, quien va a presidir la convención constitucional y se sigue mirando a los mismos de siempre, los que están vinculados con la elite, con los partidos políticos, aún que lo nieguen y, en todo caso, candidatos en general que son de Santiago. Yo ya tengo mi candidata, ella (Cristina Dorador) a la presidencia de la convención constitucional, porque es mujer, es científica y de la zona norte».

Resulta fundamental avanzar en cambiar la lógica patriarcal, por lo mismo Daniel Bravo plantea que su opción a la presidencia sea Cristina Dorador, porque también ella mantiene una línea de pensamiento que se desarrolla en cuanto distribuir el poder, ampliarlo y trabajarlo conjuntamente.

«Si logramos funcionar de una forma distinta, en lógicas parlamentarias, menos jerárquicas o presidencial, eso da luces de que podemos avanzar en un modelo distinto, quizás no 100% parlamentario, pero quizás semi parlamentarios, semi presidencial, ir modificando y superando estas estructuras que, efectivamente, por la lógica del régimen presidencial e híper presidencial que tenemos ahora, bastante patriarcal por lo demás», complementa.

La entrevista completa: