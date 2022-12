Diputado Diego Ibáñez sobre acuerdo constitucional: «la mixtura del 50 y 50 es un atentado al principio democrático»

"No hay argumentos para defender la posición de que los expertos sean elegidos a dedo, porque por lo demás también hay conflictos de interés. Si el día de mañana yo quiero discutir sobre el sistema político y quiero modificar las atribuciones del Senado, ¿usted cree, honestamente, que los designados por los senadores van a moverse un centímetro para distribuir el poder de Senado? Yo creo que no, y me parece que eso es justamente una afrenta al principio democrático", argumentó el diputado por el distrito 6.