Doctora Cristina Dorador, constituyente más votada de la Región de Antofagasta: “La elección marca el fin de un modelo que concentra el poder político y económico en tres comunas de Santiago»

«Ha sido un día muy feliz, de muchas emociones, ayer también la noche y me gustaría compartir eso con todas las personas que han estado desde el inicio, los compañeros de lista, las compañeras y los compañeros de del Movimiento Independientes del Norte”, señaló el comenzar la flamante constituyente nortina.

«Este es un espacio de encuentro único, que no hemos tenido antes en la historia en Chile, y, por lo mismo, tenemos que reencontrarnos y tenemos que reparar, y con eso quiero hacer mención a las presas y presos del estallido social, no podemos escribir una constitución sin resolver ese tema, no puede haber gente presa por protestar», concluyó la primera mayoría del distrito 3.

Afiche de campaña de Cristina Dorador

Primera mayoría en el Distrito 3

Cristina Dorador Ortiz es hija de profesores (Wilfredo Dorador y Milena Ortiz) radicados en la región de Antofagasta. El norte su cuna y su “norte”, uno de los motivos basales de sus postulados que llevara a la Convención Constitucional.

Formada en la Universidad de Chile, el trabajo de la microbióloga Cristina Dorador se relaciona estrechamente con la naturaleza y la biodiversidad que se encuentran en la macrozona norte de Chile, es decir, su producción académica muestra profundamente la importancia que tiene para ella su región, su origen.

Primera mayoría de su distrito, con 19.751 votos, ese fue el resultado electoral de la doctora en microbiología de la Christian-Albrechts Universität zu Kiel. La académica de la Universidad de Antofagasta representa al Distrito 3, que abarca a las comunas de Calama, María Elena, Ollagüe, San Pedro de Atacama, Tocopilla, Antofagasta, Mejillones, Sierra Gorda y Taltal.

En la entrevista Dorador planteó que «ser independiente es no tener vínculos (de dependencia) con partidos políticos y grupos de poder». Afirma que en el Movimiento de Independientes por el Norte (MIN), había una serie de requisitos para ingresar… cada candidato o candidata “pasó una prueba muy rigurosa, tenemos una lógica de probidad”.

«Nosotros no somos de derecha, absolutamente, transitamos por la izquierda, pero nos paramos más desde el territorio, independiente de si sea de izquierda, hay lógicas tradicionales que no nos representan».

Alude al hecho que, independiente del sector al que se pertenezca, «(mientras) sigamos explotando la naturaleza, aunque sea un esfuerzo estatal, o que esa plata se use para recursos sociales; o sigamos explotando y que sea privado, no hay un real cuestionamiento del modelo, ahí viene otra mirada que los partidos políticos no han sabido ver».

La elección

Con las horas transcurridas del fin de recuento de votos, cerca de 20 al momento de la entrevista, la Doctora Dorador señaló que está «feliz, muy contenta con el resultado, recién asimilando todo lo que pasó».

«Fue un resultado bien sorprendente para nosotros, sentíamos que nos podía ir bien, ya con los patrocinios fuimos los primeros regionales independientes, el apoyo fue inmenso, juntamos 2 mil patrocinios y sacamos 20 mil votos», expresó.

«El resultado de la elección muestra justamente la falta de lectura y entendimiento de lo que pasa en Chile, el haber insistido en concentrar el poder político y económico en los mismos lugares territoriales, en las tres comunas (de Santiago), ya terminó, ya estamos en otro estándar y otro lugar», continuó expresando la académica.

«Cambio climático, derechos digitales, feminismo», son elementos que se deben abordar en la discusión constitucional, en su parecer.

La Doctora Dorador destaca que es maravilloso «que la convención sea tan diversa, y eso fue gracias a toda la gente que salió a manifestarse», «son los territorios los que hablaron», señaló.

La doctora Dorador planteó que «las lógicas jerárquicas son patriarcales”: “el director”, “el presidente», agregando que es sumamente importante como se plantee la convención, ya que -en su parecer- esta será «un plan piloto de como debe ser Chile”.

En relación al debate de la presidencia de la Convención afirma que podría ser bueno tener una mesa directiva en lógica horizontal más que un presidente, pero puede que haya algunos impedimentos en la legislación que impedirían una conducción ampliada.

Además, sugirió que «las comisiones deben ser mixtas y diversas”, con lógica “interdisciplinaria».

En el programa entrevista conducido por Francisco Marín, también participó el constituyente electo del MIN por el distrito 5 Daniel Bravo, cuyas intervenciones se destacan en otra nota este medio.

Entrevista completa: