“El mundo aún se puede salvar”: niños y niñas opinaron sobre los temas infaltables en la Nueva Constitución

En una conversación marcada por el respeto, el diálogo, los acuerdos y una crítica profunda a la inequidad y al imperio del dinero, niños y niñas de la región de Valparaíso reflexionaron sobre los temas fundamentales que debiesen estar en la nueva Constitución: educación de calidad, salud, cuidado del medio ambiente, derecho a la vivienda, respeto por las diversidades sexuales, raciales y culturales, pero sobre todo, más equidad en un país en donde a la luz de la mirada de la infancia, a los derechos sociales sólo se puede acceder a través del dinero.

La instancia estuvo organizada por la Corporación Cultural Ojo de Pescado y la Fundación la Maquinita de Sueños, en el marco de los 31 años de la Convención de los Derechos del niño y ante la necesidad de incorporar la voz de la infancia en las discusiones públicas sobre la Nueva Constitución de Chile. El título de este diálogo fue creado por los mismos niños quienes la bautizaron: Los Leyendarios Constitucionarios: “Participación de niños, niñas y jóvenes en torno al proceso constituyente”. En este diálogo participaron Jordan Jofré, de 14 años, Astrid Guerra Cordero, Amaru Ruiz Gamboa y Frida Cabrera Jiménez de 11 años. La actividad fue moderada por Alejandra Fritis, Directora de la Corporación Cultural Ojo de Pescado y Felipe Mesina, Director de La Maquinita de sueños.

¿Qué es una Constitución?

Si bien existe un acuerdo en que la “La Constitución es una guía para el país en donde están las leyes, derechos y deberes de un ciudadano”, como explicó Jordan; la injusticia fue un tema recurrente en la definición de qué es una Constitución en el sentido de que hay leyes que pueden ser injustas. Amaru lo explicó de la siguiente manera: “Aunque así digan las reglas que se tiene que hacer todo, igual hay algunas reglas que no ayudan a las personas. Entonces las personas quieren que haya justicia, o sea equidad, para que todos estén lo mejor posible. Por eso se quiere cambiar la Constitución”.

Para Astrid, “la Constitución es como el plan para que todos los ciudadanos estén bien porque allí crean las leyes y todos necesitamos aportar porque cada persona aporta su granito de arena. Sin cada persona, la Constitución no se podría armar y el país estaría hecho un desastre porque el país necesita un orden para que esté todo sincronizado”.

¿Qué debiese tener una Constitución?

En este punto de la discusión, impresionó la profundidad de las reflexiones de los niños y niñas, la complementariedad que pudieron lograr escuchándose activamente y con mucho respeto. Uno de los temas que se abordó con mucha amplitud fue la salud, y la percepción de que existía una enorme brecha de calidad entre los servicios públicos y privados.

“Hay muchas cosas que se necesitan en la Constitución. Una de las cosas que debiesen estar sí o sí es la salud. La salud hace mucho tiempo ha estado medio mal. Las personas ricas tienen la mejor salud, tienen muchas más clínicas que ayudan mejor. En cambio, nosotros que somos el pueblo, tenemos que ir a Hospitales públicos y esos están muy llenos. A veces están tan llenos que hay que esperar desde las 6 de la mañana para que te atiendan. Por ejemplo, a veces te dicen que te van a llamar, pero eso puede ser a largo tiempo. O te dicen ahora te vamos a dar la hora, pero la persona ya se murió. Entonces la salud tiene que ser igual para todas las personas”, nos explicó Amaru.

Para Frida, los temas fundamentales que debiese incluir una nueva Constitución: “son la salud, la educación, la vivienda y el medio ambiente, porque mucho de lo que decía Amaru que la salud está desequilibrada por clase social. En la educación pasa lo mismo con las clases sociales, se tiene que pagar. La vivienda por ejemplo, que es un derecho, pero no todas las personas tienen una vivienda digna”.

Es fundamental para los niños y niñas el respeto por los derechos y manifiestan como muy evidente que no están siendo respetados de manera equitativa para toda la ciudadanía, tal como plantea Astrid: “Todos esos temas que tocaron son derechos y no toda la gente hace valer sus derechos porque aquí todo lo asocian con plata. Por ejemplo si aquí no tienes plata, no puedes tener salud de calidad, no puedes ir a un colegio bueno, no puedes comparte una casa. Aquí todo lo asocian con plata y esos son derechos fundamentales, son cosas que uno necesita para vivir. Entonces no puede ser que porque tu no tení plata no puedes tener de eso, aquí las cosas debiesen ser para todos por igual”.

“No porque Dios haya juntado al Adán con la Eva resulta que todo tiene que ser así”

Para los niños y niñas no existen los temas difíciles, no hay tabúes y comprenden claramente la importancia de la inclusión y el respeto por las diversidades. Es tan impresionante la amplitud de sus reflexiones que van desde la igualdad salarial, la diversidad sexual, la equidad el amor y el bullying.

Para Amaru, es impresionante la existencia de estereotipos y roles que naturalizan la desigualdad entre hombres y mujeres: “Yo creo que la diversidad de género tiene que igual ser tocada porque igual siempre en la diversidad de género el hombre va a ganar más dinero que la mujer. Así como dice en la tele: el hombre tiene que trabajar y la mujer se tiene que quedar en casa haciendo las cosas. Y eso está mal. Todos tienen que ser tratados igual, tiene que haber equidad de género entre el hombre y la mujer.

“Y el otro tema es la diversidad sexual. La sociedad ha dicho que sólo un hombre y una mujer deben ser felices. Así como dice el gobierno, o en los comerciales, siempre es un hombre y una mujer y es todo perfecto: paz, armonía, flores y caramelos. Pero resulta que no somos robots, y no somos perfectos, nosotros tenemos libertad de expresión. Por ejemplo: un hombre y un hombre, una mujer y una mujer. También si se tiene alguna dificultad, o si se es de otro color de piel o raza, se deben de tratar igual. El amor no tiene ningún género”, profundiza Amaru.

Para Astrid también es un tema fundamental: “No porque Dios haya juntado al Adán con la Eva resulta que todo tiene que ser así. Este mundo es libre, nadie te puede decir qué hacer y qué no hacer, porque son tus gustos, tus decisiones, si a ti te gusta un hombre o una mujer está bien. El que está mal es el que te critica, porque no sabe aceptarlo porque él o ella tienen un problema. La sociedad tiene que cambiar su manera de pensar, porque este mundo va a seguir evolucionando, van a venir cosas mejores y él o ella no van a poder detener eso y van a tener que cambiar su forma de pensar”.

Para Frida el respeto por la diversidad de género también es muy relevante: “La sociedad siempre ha educado con estereotipos, siguen esos estereotipos y creen que es lo único que está bien. La gente se mete mucho en la vida de los demás, ¿pero a ti en qué te afecta que a esta persona le guste alguien? ¿Su sexualidad o su género? Debemos cambiar la mentalidad”.

Educación de calidad: nuevamente la inequidad está presente

Es impresionante como, al contrario de lo que una persona adulta podría pensar, los niños y niñas valoran la educación y comprenden su importancia en sus procesos de desarrollo. Nuevamente se hace evidente que identifican las desigualdades ligado al ámbito de lo económico, en donde quienes tienen más recursos siempre gozan de mayor calidad. Este tema fue muy interesante porque se produjeron disensos interesantes en torno a la calidad de los docentes en la educación pública y también preocupación por los motivos de la deserción escolar.

Para Astrid la educación es un momento fundamental en la vida de niños y niñas que no debiese depender de sus circunstancias económicas: “La educación es importante, porque más allá de los contenidos, como la materia, tu aprendes valores para la vida en sí. Te entregan tantos conocimientos, que después es difícil volver a buscar una manera de saberlos. Entonces, saber que no todos los niños tienen la misma oportunidad de estudiar que uno es injusto, porque no hay escuelas cerca, o sus papas no tienen dinero, eso es demasiado injusto”.

Amaru concuerda con Astrid, pero distingue entre lo público y lo privado como referencia de calidad: “La educación sirve como herramienta para la vida, por así decirlo. Te entrena para enfrentar la vida. Pero igual es media mala como educación privada y educación pública. En la Educación pública los profesores a veces no son muy buenos. En cambio en la educación privada tienen lo mejor de lo mejor: mejor tecnología, mejores profesores. Y también es media machista la educación, porque si hay personas que tienen dificultades las dejan de lado, afuera. También si tienen distinto color, o forma de hablar, hay discriminación en el colegio. Eso es estar bajo, es estar muy, muy bajo”.

Para Astrid la calidad de los docentes también está ligada a la vocación: “Hay profesores que no tienen vocación y tratan muy mal a los niños. Yo creo que para no pasarlo mal y no hacer pasar mal a otras personas, yo creo que tienes que ver a qué te quieres dedicar y elegir con vocación”.

Jordan estuvo en desacuerdo en este punto y defendió a los profesores de las escuelas públicas: “Estoy un poco en desacuerdo, porque de los colegios públicos están diciendo todo lo malo. Al menos en el colegio que estuve yo, los profesores nos trataban con mucho cariño, no había bullying, los profes eran buena onda, entonces no todo es malo en las escuelas públicas”.

El lugar del bullying pareciera ser la escuela, fue un tema muy abordado por los niños y niñas durante el debate, les causa mucha preocupación cómo se aborda este problema que incluso puede terminar con la vida de sus compañeros.

“Es muy feo que ahora en este último tiempo en la Escuela y el Colegio se dé mucho el tema del bullying. Yo no estoy nada de acuerdo y quisiera poner un alto ahora para que eso se termine porque muchos niños se han terminado suicidando por esos temas y es muy duro. Tú no tienes culpa si tienes algo que a los demás personas no les gusta. Eso es problema de las otras personas, no tuyo. Si a las personas no le gusta, bueno, mala suerte, pero no te tiene que importar la opinión de los demás. Esa gente dice cosas así porque te envidia, te molesta porque quiere ser como tú, no tiene otra razón para molestarte, es muy grave igual esos niños que han terminado suicidándose por ese tema”, explica Astrid.

Para Frida: “El tema del bullying tiene que ver con los valores. Por ejemplo la inseguridad, problemas que tengan en la casa, no estoy diciendo que esté bien, pero todo parte de algo, de cómo se sienten con ellos mismos, con su casa”. Asimismo, abordó la deserción escolar: “Muchos niños y niñas abandonan el colegio porque tienen que trabajar, o porque quedaron embarazadas”. Un tema muy importante en la educación y que no se aborda de forma permanente en las escuelas.

Medioambiente: para salvar el mundo, debe quedar planteado en la Nueva Constitución

El Medioambiente siempre ha sido un tema sensible para la infancia en todas las generaciones, pero es muy probable que la infancia de hoy sea la más consciente, porque cosas que antes parecían inagotables, ahora no lo son, como el agua. Saben que es un tema que se debe tratar hoy, ya no es posible hablar de futuro, cuando cada día se extinguen nuevas especies, se contaminan recursos naturales y el ecosistema ha sido invadido por el plástico de la mano de la cultura de lo desechable.

Para Amaru el tema ambiente es un tema urgente y crítico: “El medio ambiente está muy mal, pero muy mal: quitan el agua de los ríos, el aire contaminado de las industrias contamina la capa de ozono, por eso está pegando mucho más fuerte el sol que otros años. El mar está demasiado contaminado, pero demasiado contaminado, hay mucha contaminación incluyendo plástico, petróleo, eso tiene que estar muy bien planteado en la Nueva Constitución”.

Para Astrid, el cambio climático debe ser tratado también: “El cambio climático ha sido tan extremo, es muy impactante, muchos animales se han extinguido, y creo que vamos de mal en peor. Aún es tiempo de cambiar esta situación. O sea, estamos mal, pero aún podemos cambiarlo. Deberían haber muchas más iniciativas para empezar a cuidar el planeta, es tan importante este tema que es muy relevante este tema para nuestra vida y los demás seres vivos”.

Para Frida, su preocupación está en las plantas y la biodiversidad: “hay plantas que nos ayudan harto. Viendo lo primero, son súper lindas y por mí sería el mundo que esté lleno de plantas y de animales y también de humanos que los cuidáramos más. Hay muchas plantas curativas. Me gustaría que se apliquen mucho más las plantas medicinales, hay mucha gente que las ve como mal”.

Existe consenso entre niñas y niñas respecto de que el agua es un elemento fundamental que debe ser protegido en la Nueva Constitución, por lo tanto hay una necesidad de desprivatizar el agua: “Ahora el agua se puede comprar, tú puedes ser dueño del agua, pero eso está mal, porque todos necesitamos agua para vivir. Porque ni siquiera es tú agua, es de la naturaleza, que a nosotros nos funcione para subsistir es muy diferente a que sea nuestra. Encuentro que tienen que haber leyes de protección porque en algún momento eso se puede acabar y sin agua nos vamos a morir y deberíamos cuidar nuestros recursos”, explica Astrid.

Para Frida el cultivo de paltos dificulta la protección del agua: “Hay algo que se está hablando mucho que son los paltos. Estos paltos consumen mucha agua y más encima no son de la gente, no son del pueblo como dice Amaru. Debemos cambiar eso, porque el agua es algo vital que debiese ser repartido en partes iguales”.

“El agua de tomar se puede comprar, es súper raro, porque el agua debería ser para todas las personas. Como dicen Astrid y Frida, alguien puede ser dueño del agua, es súper loco, es como casi imposible de creer, porque es algo no tan lógico porque el agua es para todos. Y las mineras les roban también mucha agua y eso se acaba muy rápido. Hay hartas personas, al igual que otros países, que casi no tienen agua, tienen que ir al otro lado del mundo, por así decir, para sacar un poco de agua buena. Porque ahora el 50% el agua está contaminada, eso es súper grave, muy grave”, enfatiza Amaru.

No sólo el agua es una gran preocupación para la infancia, también el plástico y la contaminación derivada de sus productos. Según Amaru: “A veces está el agua, pero lo que hacemos muy mal es que contaminamos demasiado. Si un barco choca, lleva petróleo, y el petróleo contamina peces, el mar y capaz que algún día va a contaminar el 100% del mar. Eso es alarmante. Y también el plástico, sigue expandiéndose y expandiéndose, y es algo que capaz que nunca va a parar. Hay una isla que está hecha de puro plástico, ¡literalmente de puro plástico! Y eso es alarmante, y preocupante”.

La situación es alarmante, pero hay esperanza, y los niños y niñas tienen propuestas que debemos escuchar e implementar. Una de las soluciones posibles la comentó Astrid: “Sí tenemos algunas ideas para terminar con la contaminación. Reciclaje o las 3 R (reciclar, reducir, reutilizar) puede ser un deber no voluntario, que todas las personas tengan que reciclar y reutilizar sí o sí para poder cuidar más al planeta para que sea más efectivo. Que sea una norma que todas las personas la tengan que hacer para que podamos limpiar un poco más el planeta. Si uno no dice que es obligatorio, no todas las personas lo van a hacer, porque hay personas que les da lo mismo el cambio climático. Van caminando y votan la basura al suelo, les da lo mismo la gente que hace causas para cuidar el planeta. Debiesen cuidarlo igual porque es de todos y lo necesitan para vivir y debiese ser obligatorio”.

Para Frida la solución va por la educación: “Eso tiene que ver mucho con la educación y con la consciencia que uno tenga, los colegios podrían formar mucho más, se podría implementar de fácil manera en los colegios haciendo actividades o poder pasar estos temas en clase. La gente se debería informar y ahí podría quizás no ser tan masiva, pero si la gente no aprende, también se podría hacer una norma”, explica Frida aludiendo a los deberes que pudiesen ser incluidos en la Nueva Constitución.

Queda claro que “El mundo aún se puede salvar”, pero tiene que ser hoy y no mañana, situando a la infancia en el centro del debate, porque tiene mucho que aportar en todo ámbito de temas, sobre todo en aquellos que les afectan directamente. Una nueva Constitución debiese incluir sus voces e inquietudes, temas complejos que para ellos deben tornarse en deberes: como el cuidado del medioambiente, deben estar representados en una nueva carta magna. La Corporación Cultural Ojo de Pescado junto a la Fundación la Maquinita de Sueños quisieron realizar una aporte a este debate, sabemos que los temas no están agotados acá, queda mucho por discutir y conocer de ese enorme y profundo mundo que son los niños, niñas y jóvenes de nuestro país.