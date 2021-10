El voto de rechazo de Felipe Harboe junto a la extrema derecha en contra de los derechos indígenas en la Convención Constitucional

El ex senador, ex diputado y ex subsecretario del interior (2006 – 2008), responsable de políticas represivas contra el movimiento mapuche y organizaciones sociales, votó en contra de una iniciativa de escaños reservados de Pueblos Originarios, basada en el cumplimiento del estándar internacional de derechos humanos. Harboe, fue parte de los 20 votos de rechazo, junto otros convencionales de los cuales varios están ligados a la extrema derecha. La indicación finalmente fue aprobada por amplia mayoría, con 103 a favor y 23 abstenciones, más los 20 del rechazo.

Luego de incesantes intentos de sectores conservadores por el “establishment” constituyente, de instalar indicaciones anti jurídicas, de mutilar la participación vinculante, hasta de retardar la votación sobre el Reglamento de la Comisión de Consulta y Participación Indígena, finalmente, por una amplia mayoría, la propuesta / indicación sustitutiva, impulsada desde escaños reservados de PPOO basado en el estándar internacional de derechos, fue aprobada con 103 votos a favor, 20 en contra y 23 abstenciones. El militante del PPD, fue uno de los votos de rechazo.

El 3 de enero de 2008, el joven mapuche Matías Catrileo fue asesinado mientras participaba en la ocupación del ex fundo Santa Margarita –que era propiedad del agricultor Jorge Luchsinger– en la comuna de Vilcún, y quien era miembro del Gope, Walter Ramírez Inostroza le disparó con una subametralladora Uzi por la espalda, asesinándolo.

Con posterioridad al crimen, Felipe Harboe como Subsecretario del Interior, dijo a la prensa: «Ese enfrentamiento, según información policial, se produjo entre estos comuneros y Carabineros recibiendo fuego cruzado y por tanto se respondió con armas de fuego», dijo en ese entonces.

Informes periciales confirmaron que, Catrileo no portó armas, que jamás hubo fuego cruzado y que fue asesinado por la espalda. Incluso, circuló un audio con la voz del agente del estado del Gope de Carabineros ¡Mándale un balazo!

El ex Subsecretario no pidió perdón a la familia de Matías Catrileo por haber afirmado una falsa versión de los hechos, tampoco contribuyó a regular las prácticas sobre violaciones a los derechos humanos por parte de agentes represores del estado, por el contrario, con posterioridad a sus funciones de gobierno, el 2009, de la misma forma, fue asesinado por la espalda otro joven comunero mapuche, padre de familia, también por un miembro del Gope y también por la espalda.

Luego continuaron operaciones de montajes y represión, como Tauro, Huracán, Andes, hasta el 2018, con asesinato seguido de Camilo Catrillanca, y, Felipe Harboe, como parlamentario, no solamente guardo silencio ante los crímenes y violaciones a los derechos humanos, sino más bien, señaló a Duna en diciembre del 2018: “Habría sacado a Fuerzas Especiales y habría puesto a la gente del Gope”.

Harboe durante su periodo como ex subsecretario, fue parte de políticas represivas no solamente al movimiento mapuche que exige reparaciones de tierras usurpadas, sino también a organizaciones sociales. Su mirada de cómo ver las crisis y conflictos sociales, tampoco varió siendo Senador. Ante los inicios del llamado movimiento secundario de los “30 pesos” que dio paso al llamado estallido social de los “30 años” relacionado al neoliberalismo, las injusticias sociales y el saqueo de Chile, Harboe publicaba un 17 de octubre del 2019: “expresión millennial inaceptable”. “Quieren todos los derechos y ningún deber. La vida en sociedad no funciona imponiendo visiones por la fuerza o amedrentando”

Sin embargo, el 20 de agosto del 2020, en la sala del Senado de República, intervino allí señalando: “ lo primero que corresponde, y en mi caso particular, habiendo sido parte de gobiernos, quiero humildemente pedir perdón, por los errores que cometí en el ejercicio de mis funciones y por la incapacidad, como agente político y como servidor público, de no haber logrado y no haber aportado definitivamente a una inclusión real de los pueblos originarios, pido perdón y lo pido de verdad”. También hizo referencia a un “reconocimiento constitucional de pueblos originarios”.

¿Qué rechazó Harboe en la Convención Constitucional sobre derechos indígenas?

Escaños reservados de los Pueblos Originarios, basados en el estándar internacional de DDHH sobre Pueblos Indígenas, habían presentado previamente indicaciones al Reglamento de la Comisión de Consulta y Participación Indígena, con importantes mejoras que hace reordenar y articular lo que fue aprobado en la propuesta de este reglamento, mediante el acuerdo y consenso de escaños reservados de los Pueblos Originarios, presentada transversalmente a diversos convencionales, obteniendo incluso al momento de su aprobación, 81 patrocinios de diversos bloques políticos. El ingreso y el conocimiento público de esta iniciativa fue a mediados de septiembre. La votación se llevó a cabo el 1 de octubre.

La Consulta Indígena es una norma internacional de derechos humanos que, es vinculante a los estados y debe ser cumplida por la Convención Constitucional durante el proceso constituyente.

La norma internacional de consulta indígena obliga a las autoridades estatales a dialogar de buena fe con las comunidades y organizaciones indígenas, con el objetivo de llegar a acuerdos para salvaguardar los derechos de los pueblos indígenas.

El Convenio 169 de la OIT, artículo 6.2. establece: “Las consultas deberán efectuarse de buena fe, con el objetivo de llegar a acuerdos”. La consulta y participación indígena, son parte de los derechos humanos sobre Pueblos Indígenas y lo que se hizo el 1° de octubre, fue, respetarlo.

Felipe Harboe votó en rechazo, al igual que otros 19 convencionales constituyentes, en su mayoría ligados a la extrema derecha, no atendiendo el llamado de escaños reservados de Pueblos Originarios ni a los cambios de paradigmas que diversos sectores vienen sosteniendo, en particular, con respecto al cumplimiento y respeto de los derechos humanos.

Un reportaje de Ciper a inicios de junio de este año, con respecto a conflictos de intereses en la Convención, dio cuenta de las relaciones que Felipe Harboe ha tenido con el lobby empresarial, a través de oficinas de lobbismo y de la “Sociedad Puelche”, sí, Puelche, nombre en mapuzungun.

El ex parlamentario y también ex Subsecretario del Interior, fue parte de los votos del rechazo de propuesta indicación en Reglamento General sobre la transparencia bancaria para las y los convencionales. La iniciativa fue rechazada en medio de polémicas.

Ver video razones de la indicación, Bárbara Sepúlveda

https://www.facebook.com/watch/?v=382379269994497