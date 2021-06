Elisa Loncón: Los desconocidos y estrechos vínculos que unen a la candidata para presidir la Convención Constitucional… con el PPD

“Estoy contento porque, después de varios trawun, los/as 7 constituyentes mapuche acordamos en la casa de la machi Francisca Linconao 4 criterios mínimos para la Mesa Directiva de la Convención Constitucional, y una propuesta de candidata a la presidencia: Elisa Loncón Antileo”.

Esto es lo que señaló en su cuenta de Twitter el constituyente por escaños reservados y exalcalde socialista de Tirúa, Adolfo Millabur, el 24 de junio.

De esta manera, Loncón se convertía en la primera candidata oficialmente nominada para presidir la Convención. En declaración emitida ese día por los constituyentes mapuche, se resaltaba que definían cuatro criterios para definir la mesa que presida la Convención: ser presidida por una mujer, que tenga paridad de género, que sea plurinacional con representantes de escaños reservados y que sea rotativa.

Estos criterios no solo calzan a la perfección con la candidatura de Loncón, si no que también hacen mucho sentido con una sensación ambiente que apunta a que la instancia que redacte la nueva constitución no esté encabezada por miembros de la clase política y/o de la oligarquía santiaguina, que siempre ha concentrado el poder.

No obstante, hay un vínculo de Elisa Loncón con uno de los principales y más cuestionados partidos políticos de la transición que ella no ha transparentado.

Su hermano y asesor, Lautaro Loncón, es militante y Secretario Nacional Indígena del Partido Por la Democracia (PPD).

Al servicio del PPD

El abogado ha estado en el centro de varias polémicas y ha sido señalado de responder a los intereses políticos del PPD, más que los de los pueblos originarios.s.

En octubre de 2014 comunidades mapuche interpusieron un recurso de protección en contra de Lautaro Loncón, en aquella fecha del Ministerio de Desarrollo Social; y en contra de Manuel Salas, entonces alcalde de Nueva Imperial.

El recurso da cuenta de las críticas hechas al proceso de consulta indígena, que había tenido lugar el 5 de septiembre de ese año, con el objetivo de someter a decisión la existencia del Consejo de Pueblos Indígenas y el Ministerio de Asuntos Indígenas.

En el marco de la consulta, se aplicó el Decreto Supremo Nº66, que regula la instancia y cuyo decreto fue adoptado durante el primer gobierno de Sebastián Piñera. El instrumento estipula en su artículo 12 que la consulta debe ser llevada a cabo por el Estado.

Las comunidades denunciaron que el proceso tuvo una destacada “e inexplicable” participación del Municipio, lo que se contrapone con lo expuesto por el Decreto Supremo, que señala que las intromisiones son contrarias a las Ley Orgánica Constitucional.

“La sola participación del Municipio de Nueva Imperial perturba los actos libres y soberanos de las personas Mapuche que concurren a un evento de trascendental importancia”, argumenta el documento legal.

Además, condenaron que el municipio no tuvo solo una intromisión indebida e ilegal en la consulta, sino que gran parte de los funcionarios estuvieron actuando en todo el desarrollo de la instancia, con el objetivo de “inducir a las personas de las comunidades mapuche para conseguir la aprobación de dicha consulta”.



En el recurso se apunta a la responsabilidad de Lautaro Loncón en la firma de una lista de ingreso que más tarde fue utilizada como acta de aprobación de la consulta.

El Decreto Supremo Nº66 ha sido motivo de controversia y rechazo por parte de los pueblos originarios, que lo conciben como un instrumento, que por un lado anula la eficacia del Convenio 169 de la OIT, y que además por su naturaleza y aplicación está destinado a servir a los intereses económicos del sector empresarial que operan el ancestral territorio Mapuche o Wallmapuche.

Previo a las elecciones de los Consejeros/as de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígenas (Conadi) de marzo de 2016, Aucán Huilcamán recordó que varios de los consejeros y representantes indígenas que rechazaban y condenaban al primer gobierno Piñera por la adopción del Decreto Supremo N.-66, durante la administración Michelle Bachelet decidieron trabajar en su implementación.

A través de una declaración pública, se refirió en especial los consejeros del PPD, entre ellos Domingo Namuncura Serrano y Juan Lautaro Loncón Antileo, quienes habían impugnadon administrativamente el D.S. N.° 66 en el pasado y que luego decidieron trabajar en las reparticiones públicas para aplicar e implementar dicho decreto.

Huilcamán destacó que ante la ausencia de control de los mapuche militantes de partidos políticos, la comunidad Autónoma de Temucuicui quiso aplicar el “Derecho y la Justicia Mapuche” con Lautaro Loncón , y éste optó por recurrir a los carabineros de la comuna de Ercilla y calificar de delitos los actos del “Derecho y la Justicia Mapuche”.

El PPD, en las sombras

La académica y lingüista mapuche Elisa Loncón tiene méritos académicos y de lucha que no se pueden desconocer. Profesora de inglés por la Universidad de La Frontera y Doctora en Humanidades por la Universidad de Leiden.

Actualmente hace es profesora a jornada completa en la USACH donde enseña el mapudungun, idioma de la que ha sido una ferviente defensora.

No obstante, es necesario saber que, en el desarrollo de su campaña a la Convención, Elisa Loncón tuvo como asesor principal a su hermano Juan Lautaro Loncón Antileo, Secretario Nacional de Asuntos Indígenas del PPD y exfuncionario en el Gobierno de Michelle Bachelet.

Elisa confió en Lautaro Loncón responsabilidades principales de su campaña, entre ella la capacitación de apoderados para la elección de escaños reservados, además de acompañarla en numerosas actividades relacionadas con esta elección, como se constata en sus redes sociales.

El 13 de mayo Lautaro Loncón posteo en Instagram: “Últimos días de campaña para constituyentes. Si eres mapuche vota por Elisa Loncón (…) Lo mejor de nuestra gente”.

Incluso, los días de elecciones (15 y de mayo pasados) se hicieron presentes, juntos, en centros de votación y hablaron con vocales de mesa para continuar su “capacitación” como se puede apreciar en sus cuentas de Instragram.

El 16 de mayo Lautaro Loncón publicó en la misma cuenta de redes sociales: “Estamos visitando los locales de votación en Santiago para informar a los vocales de mesa sobre el voto por escaños reservados indígenas y el derecho de toda persona de pueblo originario a exigir su papeleta verde”.

Elisa Loncón levantó para su campaña una organización cuyo nombre, Vocería Plurinacional, sugería que contaba con una gran representación de las naciones originarias. No obstante, en los hechos, ésta fue una orgánica compuesta por su hermano Lautaro, una sobrina y el académico Claudio Alvarado Lincopi y que existió sólo en función de su campaña.

¿Es un problema que el hermano y asesor principal de una constituyente sea encargado de asuntos indígenas del PPD y haya sido uno de los principales operadores de la Concertación en materia de políticas indígenas?

No somos quienes para juzgarlo, pero si estimamos que la constituyente electa y candidata a presidir la Convención, Elisa Loncon debe transparentar este vínculo y explicarlo.

Chile y sus pueblos han esperado 200 años para tener una circunstancia propicia para escribir una nueva constitución y construir un orden político y económico que los represente y no podemos, otra vez, tropezar en las piedras y trampas impuestas por la clase política.

Por lo demás, de obtener la victoria Elisa Loncon podría perfectamente ocurrir la paradoja que el PPD, que obtuvo pésimos resultados en la elección de constituyentes (sólo 3 escaños, incluyendo a Felipe Harboe), podría obtener una influencia desmesurada sobre el curso de la convención a través de la asesoría a su eventual presidenta.