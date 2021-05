En el día mundial de la libertad de prensa candidaturas eco-constituyentes por el buen vivir denuncian la «democracia del pago» impuesta por el Servel

El 97% de los fondos de campaña han ido a dar a “los mismos de siempre”, incluidos los partidos del rechazo, mientras que las y los independientes, es decir el 40% de las candidaturas, reciben solo el 3%. A lo anterior se suma que el modelo representado en el SERVEL insta al pago por la aparición en medios de comunicación, estableciendo, por lo menos en la práctica, que solo quien tiene dinero pueda existir.

El candidato independiente a convencional constituyente (CC) por el Distrito 15, Alvin Saldaña, de la comuna de Rengo, en el río Cachapoal, se decidió a interponer un recurso de protección contra el Director del Servicio Electoral (Servel) ante la Corte de Apelaciones de Santiago. Esto por violar los derechos de igualdad y de informar, el recurso fue acogido a tramitación el 24 de abril.

Saldaña resolvió emprender esta acción cuando escuchó por una radio local dos horas de entrevista a una candidata del rechazo, y teniendo a la vista el listado de valores que le habían entregado cuando preguntó cómo visibilizar las temáticas, reflexiones y aportes que han venido surgiendo del compartir territorial. Tal asimetría resulta atentatoria a cualquier proceso democrático, no obstante permanece hasta ahora en total impunidad.

Al segundo de tiempo otorgado a las y los independientes en la franja televisiva y a la desigualdad de recursos estatales ya consignada, se suma el hecho de que el Servel impone una interpretación mercantil y discriminatoria, que establece que los medios de comunicación pueden cobrar por las entrevistas. Lo que promueve fuertísimas distorsiones en el ejercicio del periodismo, porque no se le dice a las y los destinatarios del mensaje que eso es periodismo pagado, sino que pareciera información objetiva “tan relevante” que merece dos horas de programación.

«Es inaceptable que hoy solo exista aparición en medios de comunicación para quienes puedan pagarlo. Sumando así otro acto más de discriminación contra las y los independientes a la convención, quienes hemos tenido que recolectar patrocinios para aparecer en la papeleta, repartirnos miserables segundos en la franja electoral, y sujetarnos a créditos según nuestra «capacidad de pago» porque el financiamiento de parte del Servel es inexistente.» señala Camila Zárate, candidata independiente a CC en el distrito 7.

Este tipo de medidas fomenta el aprovechamiento de los medios, muchos de los cuales para sobrevivir terminan por sucumbir al mejor postor, porque no existe una política estatal que cautele el derecho a la información y a la pluralidad de voces. Todo esto imposibilita que los y las candidatas que no tienen dinero y no quieren depender de quienes sí lo tienen, tengan acceso a los medios, a decretar existencia, a posibilitar la difusión de modos alternativos al modelo hegemónico, que al no ser difundidos, perpetúan la hegemonía impuesta.

Las candidaturas eco-constituyentes por el Buen Vivir, colectivo compuesto por 12 candidatos a CC, incluyendo a Alvin Saldaña y Camila Zárate, decidieron hacerse parte del recurso, evidenciando que el problema es transversal a todos los movimientos socioambientales y populares. Lo que hace en la práctica inalcanzable salir en los medios de comunicación y darse a conocer: «A menos que estemos dispuestos a ser financiados por quienes han concentrado el dinero, las aguas, la tierra y el poder de decisión, lo que solo contribuiría a sostener la corrupción en la política, profundizando la crisis de legitimidad del sistema e inviabilizando una entrega informativa veraz, diversa y oportuna.» señalaron desde el colectivo.

La interpretación que hace y promueve el Servel homologa el financiamiento de los partidos, ya ávidamente cuestionado por el refichaje ilegítimo, con el proceso constituyente nacido de un revuelta social opuesto a este modo de operar. «Ambos procesos no son comparables ni deben ser confundidos, del mismo modo que no se puede confundir propaganda con periodismo, democracia con plutocracia, ciudadano con usuario. No vamos a permitir que esta negación estructural a la existencia colectiva siga permaneciendo impune, es imprescindible por la sanidad del proceso en curso, denunciar, desnormalizar y judicializar, ¡hasta que el respeto se haga posible y la dignidad se hace costumbre!»

«Hasta ahora la política en Chile ha sido un acto que solo puede ser ejercido por quienes detentan el poder económico. A mi juicio, todo esto es síntoma de un sistema político y electoral viciado, favorable a los partidos, y que hace tiempo perdió toda legitimidad y credibilidad por parte de la ciudadanía.» concluyó Zárate.

Las candidatas y los candidatos a la convención constitucional autodenominadas «Eco-constituyentes por El Buen Vivir» por su compromiso con las alternativas a la economía extractivista son:

Dalila Peña, distrito 3

Constanza San Juan, distrito 4

María Consuelo Infante, distrito 5

Daniela Albornoz, distrito 6

Camila Zárate, distrito 7

Francisca Fernández, distrito 10

Lucio Cuenca, distrito 12

Alvin Saldaña, distrito 15

Arturo Saldes, distrito 15

Bastian Labbé, distrito 20

Loreto Lagos, distrito 23

Christian Ruiz, distrito 26