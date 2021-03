Encuesta Espacio Público-Ipsos: 86% afirma que votará en próximas elecciones, pero solo el 20% tiene decidido por quién lo hará

El estudio “¿Cómo vemos el proceso constituyente? Miradas a un proceso histórico” realizada por Espacio Público-Ipsos revela que uno de los principales temores de la ciudadanía es que el texto de la nueva Carta Magna lo redacten “los mismos de siempre”.

La encuesta plantea que un 86% de la población señala que votará en las próximas elecciones. Sin embargo solo un 20% tiene decidido por quién lo hará.

Adicionalmente, un 53% de las personas que participaron en el estudio indicaron no sólo dice que no tienen decidido por quién votar, sino que también señalan no conocer a los candidatos y candidatas, consignó T13.Cl.

Entre los que tienen definido su voto, la mayoría se encuentran en quienes se identifican con la derecha (34%); el 23% de los se consideran de izquierda y un 15% del centro.

Al tomar en cuenta el rango etario, entre los que tienen más clara su intención de voto figuran los los mayores de 60 años (33%), seguidos por quienes tienen entre 45 y 59 (19%) y entre 18 y 29 años (17%).

Esperanza y desconocimiento

El estudio de Espacio Público-Ipsos reveló que un 52% de la muestra afirmó sentir esperanza frente al proceso constituyente, y un 46% alegría.

El 24% estimó que la nueva Constitución traerá consigo cambios positivos para el país en un lapso de 3 años, y un 41% señaló que que traerá algunos cambios positivos en dicho periodo; mientras que el 44% piensa que traerá beneficios cuando se les consulta a un plazo de diez años, indicó T13.Cl.

El 49% de los encuestados afirmó que se encuentran muy interesados en el proceso constituyente, y sólo un 12% dice estar nada de interesada.

Entre los grupos con mayor interés figuran las mujeres, los jóvenes, los votantes del Apruebo, los que se identifican con la izquierda y segmentos socioeconómicos altos.

No obstante, apenas un 21% dice estar muy informado, especialmente en casos de los hombres y en el nivel socioeconómico ABC1.

El sondeo realizado a través de 800 encuestas telefónicas a hombres y mujeres de 18 años o más, utilizando un diseño estratificado no-proporcional por zonas del país, también reveló falta de conocimiento sobre los candidatos a convencionales constituyentes, la forma en que trabajará la Convención Constitucional , el tiempo de duración de la redacción de la nueva Carta Magna, entre otros elementos.