¿Fin de la La Lista del Pueblo?: Constituyentes se agruparán bajo el nombre de “Pueblo Constituyente”

17 convencionales constituyentes que fueron electos por La Lista del Pueblo, anunciaron que ratificando su carácter de independientes, decidieron organizarse de manera autónoma, distanciándose de las «definiciones y acciones políticas” del conglomerado.

Esta decisión se produce en medio de polémicas y cuestionamientos por el rechazo de la candidatura presidencial de Diego Ancalao por parte del Servel, luego de presentar más de 23 mil firmas validadas ante una notaría que dejó de funcionar en 2018 y cuyo notario incluso ya está fallecido, y se une a las renuncias por goteo que se han registrado en las últimas semanas de parte de los miembros del movimiento.

A través de un comunicado público, los ahora ex Lista del Pueblo señalan que “fue una iniciativa que emergió el año 2020 a consecuencia de la revuelta popular con el objetivo de ofrecer una posibilidad concreta de integrar y desbordar la Convención Constitucional por parte de quienes despertaron el 18 de octubre, movimientos sociales e independientes de todos los territorios”.

En ese sentido, explican se cumplió el objetivo planteado, obteniendo un “importante triunfo en la Convención Constitucional que recordamos con mucho cariño y agradecimiento”.

“Sin embargo, desde que la lista decidió tomar el camino electoral en el espacio del poder constituido, ratificamos nuestro carácter de independientes y optamos por organizarnos de manera autónoma, distanciándonos de sus definiciones y acciones políticas”, señalan.

De esta forma, los convencionales que renunciaron “reafirmamos el compromiso con el mandato colectivo que recibimos en las urnas para dedicarnos de forma exclusiva a plasmar en la nueva constitución las demandas sociales históricas de los pueblos, recogidas por la revuelta popular”.

Por tal motivo, los constituyentes “hemos decidido mantener nuestro vínculo y trabajo colectivo bajo el nombre ´Pueblo Constituyente´ a través del cual continuaremos impulsando las demandas sociales y populares, de las comunidades y los territorios”.

Cortesía: La Neta

En detalle, los y las constituyentes que formarán parte de “Pueblo Constituyente” son Marco Arellano, Francisca Arauna, Francisco Caamaño, Ivanna Olivares, Lisette Vergara, Ingrid Villena, Dayyana González, Camila Zárate, Natalia Henríquez, César Uribe, Elsa Labraña, Manuel Woldarsky, Daniel Bravo, Loreto Vallejos, Fernando Salinas, Tania Madariaga y Rodrigo Rojas.

Rafael Montecinos dará “un paso al costado”

Mediante sus redes sociales, uno de los fundadores de la lista, Rafael Montecinos, anunció que dará “un paso al costado».

A través de su cuenta de Instagram, Montecinos sostuvo que se equivocó con Ancalao como candidato presidencial. “Hoy empiezo a dar un paso al costado, del proceso de la convención al menos, porque hay momentos en la vida en que las decepciones de las personas te obligan a que tengas que tomar una pausa necesaria”, señaló.

«Sí, me equivoqué con Ancalao, hay que ser autocrítico, pero cuando uno abraza una causa, y más si es del pueblo, tiene que ser consecuente hasta el final, y los mecanismos más transparentes posibles nos llevaron hacia una persona que no solo nos engañó a nosotros, quizá me arrepentiré por mucho tiempo, pero actué bobamente intentando ser consecuente, pude no haberlo hecho, pude haber tomado el camino fácil, dejar que la máquina política que nos llevó a este proceso de Parlamentarias y Presidenciales después de mayo terminara su cometido, llevar a Cuevas y hoy estar en un listado de todos los Partidos que me llamaron siendo opción a ser Diputado», manifestó.

