Francisco Caamaño, constituyente del Distrito 14, anunció su «distanciamiento» de la Lista del Pueblo

El convencional constituyente Francisco Caamaño, electo por el distrito 14, anunció este sábado su distanciamiento de La Lista del Pueblo.

«Quiero informar, luego de reflexionar junto al equipo que me ha acompañado, desde el comienzo en el levantamiento como Constituyente, con mandato social de las bases, y con el respaldo de diversas organizaciones sociales, mi distanciamiento de la Lista del Pueblo Nacional de manera oficial», indicó a través de un comunicado.

El activista y divulgador medioambiental señaló que tiene la profunda convicción de de quienes lo apoyaron y confiaron en él, quieren verlo trabajando en la Convención Constitucional.

«Mi labor como constituyente la he realizado de cara a la comunidad y me he predispuesto, junto a la voluntad social de las comunidades de ni distrito 14, a levantar la Asamblea Territorial de Maipo, de manera autogestionada e independiente, tal como fue a campaña para ser parte del proceso Constituyente», dijo al tiempo que agradeció a La Lista del Pueblo por levantar una lista popular que permitió gestar organización para que los independientes de los movimientos de sociales pudieran llegar a la Convención.

En su declaración recuerda que fue no de los últimos en ingresar a la Lista del Pueblo, por el distrito 14, y señaló que el éxito de su campaña se debió a su trabajo realizado en diferentes comunas de las provincias de Talagante y Melipilla.

De hecho, el ingeniero en mantención de empresas y activista medioambiental fue el candidato más votado en la Lista del Pueblo, representando al distrito 14, tras obtener 25 mil preferencias.

No obstante, Caamaño recalcó que el trabajo electoral que «hoy la Lista del Pueblo Nacional quiere impulsar es ajeno a convicciones que poseo de manera individual, que también comparto en colectivo con mi equipo de trabajo, el cual propone terminar con la lógica de política partidista de impulsar candidatos sin programas y sin la vinculación de las bases sociales, que son la voz y el alma del cambio que anhelamos muchas y muchos de nosotros para un Chile que necesita cambios profundos para garantizar el bienestar social de nuestras comunidades».

«Es por ello que desde que la Lista del Pueblo Nacional tomó la decisión de iniciar un camino electoral para cargos parlamentarios y presidenciales, dejé de participar en ella», aclaró

También hizo una diferenciación con el trabajo que vienen realizando las y los constituyentes electos por la Lista del Pueblo, por la redacción de la nueva Constitución para Chile.

«Hoy más que nunca el objetivo es construir espacios de diálogo, participación y toma de decisiones con la comunidad, ya que la voz de los territorios es el alma de este país en toda su extensión, subrayó.

Cabe recordar que ayer viernes Camila Zárate, convencional electa por el distrito 7 y Helmuth Martínez, del distrito 23 confirmaron que no participan de la colectividad.

En conversación con Ex Ante, Zárate anunció que dejó de participar de las asambleas y que tampoco es parte de las definiciones ni las decisiones que ha tomado y está tomando la Lista del Pueblo.

Por su parte, Helmuth Martínez, confirmó su renuncia a través de una declaración pública.

“Como Convencional Constituyente electo por el Distrito 23, Región de la Araucanía, quiero reafirmar públicamente mi absoluta independencia en el proceso constitucional (…) Por lo tanto y ante cualquier duda al respecto, declaro no formar parte del conglomerado Lista del Pueblo, ya que mi trabajo siempre ha sido y será directo con la gente, abocándome única y exclusivamente al trabajo encomendando”, señaló Martínez.