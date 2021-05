Fraude estructural: candidaturas independientes con más patrocinios de todo Chile denuncian invisibilización por parte de grandes medios

Candidatas y candidatos independientes denunciaron este viernes que han sido invisibilizados durante el proceso constituyente por los grandes medios de comunicación tradicionales, lo que representa un ejemplo de la desigualdad latente en el país que es rechazada por la ciudadanía.

La declaración pública, suscrita por las candidaturas con más patrocinios en cada uno de los distritos-con la salvedad del distrito del rechazo (11)-, plantea que algunos medios se han hecho eco de encuestas y estudios de opinión que buscan minimizar el impacto y alcance político de los aspirantes a convertirse en convencionales que no se encuentran asociados a los cupos de los partidos políticos , respondiendo de este modo a los intereses de los grandes grupos económicos.

«Algunos medios tradicionales de comunicación han estado promoviendo encuestas, generadas desde el

mismo sistema político, que nos minimizan de manera caricaturesca. Estas campañas de desinformación han sido parte

de las malas prácticas que ha utilizado históricamente el sistema político, asociado al poder económico, para manipular las conciencias de los chilenos», señala el texto al que tuvo acceso El Ciudadano.

Los independientes destacaron que tuvieron que reunir una cierta cantidad de patrocinios para que sus candidaturas pudieran ser aceptadas por el Servel.

Recordaron que dicho proceso de recolección de patrocinios se realizó en muy corto tiempo y en medio de la

pandemia del COVID-19, lo cual fue muy limitante, dejando a muchos posibles candidatas y candidatos independientes fuera de esta elección.

«Quienes pudimos superar estos obstáculos, lo hicimos sin ningún apoyo institucional», subrayaron.

También recordaron que el engorroso y limitante proceso fue definido así para las y los independientes no asociados a partidos, por el actual sistema político chileno, «el cual ha sido el principal causante de la crisis política que se evidenció en la revuelta del 18 de octubre» y dejaron en claro que en esa definición «no hubo ninguna participación de los pueblos de Chile, los cuales, de manera espontánea y sin líderes, han constituido la fuente generatriz de este proceso constituyente».

«El 25 de octubre pasado el proceso constituyente fue ratificado de manera contundente por la ciudadanía, quien

además expresó de manera clara, que no desea la participación del actual sistema político y sus representantes en este

proceso. Sin embargo, los partidos políticos no solo han definido las reglas para este proceso constituyente a espaldas de un pueblo cansado de este modelo, donde ellos mismos participan y son parte interesada de los resultados, sino que también han tenido toda la cobertura de los medios de comunicación para expresar sus planteamientos constitucionales», afirmaron.

Ante la invisibilización y trato desigual por parte de los grandes medios de comunicación, las candidatas y candidatos independientes exigen al sistema político-económico que controla la prensa, la radio y la televisión a dejar las prácticas de desinformación, «no sólo porque es poco ético, sino porque este proceso constituyente no nació de la élite, ha emergido desde una conciencia nueva que no va a aceptar que los resultados no representen a la mayoría del 80%».

La declaración fue suscrita por las y los independientes no asociados a partidos con más patrocinios en cada uno de los distritos, a excepción del distrito del rechazo (11).

Entre las candidatas y candidatos firmantes se encuentran la Machi Francisca Linconao (Escaños Reservados); así como José Barraza Llerenan (D01); Cristina Dorador Ortiz (D03); Constanza San Juan Standen (D04); Daniel Bravo Silva (D05); Janis Meneses Palma (D06); Camila Zarate Zarate (D07); Maria Rivera Iribarren (D08); Jessica Cayupi Llancaleo (D09); Karina Nohales Peña (D10); Alondra Carrillo Vidal (D12); Rodrigo Rojas Vade (D13); Francisco Caamaño Rojas (D14); Loreto Vallejos Dávila (D15); Aída Rojas Torres (D16); María Elisa Quinteros Cáceres (D17); Fernando Salinas Manfredini (D18); César Uribe Araya (D19); Sindy Salazar Pincheira (D20); Ítalo Gallegos Pulido (D21); Ximena Salgado Kuwahara (D22); Helmuth Martínez Llancapán (D23); Claudia Letelier Velásquez (D24); Victoria Arriagada Oyarzun (D25); Diego Vallejos Guzmán (D26); Deisy Avendaño Avendaño (D27) y Mauricio Daza Carrasco (D28).

Cabe destacar que durante el punto de prensa convocado por las candidatas y candidatos independientes no asociados a partidos y que se realizó vía online, el único medio que acudió fue El Ciudadano, dando muestra de la invisibilización y manipulación denunciada.

Las declaraciones de las y los candidatos se pueden apreciar a través del siguiente enlace: https://www.facebook.com/PeriodicoElCiudadano/videos/3704698709659199