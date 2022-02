Gaspar Domínguez responde a campaña de la derecha contra el proceso constituyente: “Me parece deshonesto intelectualmente llamar a rechazar un documento que aún no está escrito»

El vicepresidente de la Convención Constitucional, Gaspar Domínguez, realizó un balance positivo sobre las últimas sesiones del órgano redactor, tras aprobarse en 28 de los 36 artículos del informe de la Comisión de Forma de Estado, Ordenamiento, Autonomía, Descentralización, Equidad, Justicia Territorial, Gobiernos Locales y Organización Fiscal.

En entrevista a Radio Universo, Domínguez recalcó que todas las normas aprobadas por el Pleno (el martes y este miércoles) contaron con el respaldo del quórum mínimo de 2/3 del órgano redactor, por tanto, no serían “extremas hacia un lado o algo similar; son normas de amplios consensos. Yo le llamaría democracia».

Las votaciones del Pleno comenzaron el pasado martes, con jornadas maratónicas. Tras la primera votación en general de los informes del Pleno, que se celebró el pasado martes, un grupo de convencionales de derecha se declaró “en reflexión”, cuestionando la aprobación de algunos artículos de la Comisión de Sistemas de Justicia y adelantando que existían conversaciones dentro del conglomerado para restarse del trabajo constituyente.

“Un grupo de convencionales de Vamos por Chile nos declaramos en reflexión. Lo que está pasando en la Convención Constitucional es muy malo para el país y no ha habido ninguna señal de moderación en el pleno. El ánimo no es hacer una Constitución que nos una, sino que pasar máquina y dividir a los chilenos”, expresó la constituyente Carol Bown (UDI) en un mensaje publicado en su cuenta en Twitter.

A la postura de Bown, Marinovic, Montealegre y Cantuarias, se sumarían los convencionales Ruth Hurtado, Martín Arrau, Pablo Toloza y Margarita Letelier, aseguró la constituyente de la UDI a Emol.

Asimismo, Cooperativa reveló que algunos convencionales de derecha han mantenido conversaciones desde hace meses, en torno a la idea de abandonar el proceso constituyente, para el cual se postularon y fueron elegidos popularmente.

Tras el revuelo causado y las críticas generadas, en el seno de la derecha algunas figuras como Marcela Cubillos, Cristián Monckeberg y Katherine Montealegre, quienes negaron la posibilidad de desvincularse del proceso de redacción de la nueva Carta Magna.

Posteriormente, a través de una declaración leída durante la tarde del miércoles, Carol Bown reculó y aseveró que «seguimos comprometidos con promover nuestras ideas, aportar al debate y que la gente sepa lo que la izquierda está aprobando».

Adicional a esta polémica, sectores de la derecha han llamado continuamente a rechazar la nueva Carta Magna redactada por la Convención, como es el caso del senador Felipe Kast (Evópoli).

«Campaña del Rechazo empezó el mismo día en que se ganó el Plebiscito del Apruebo»

Frente al estado de «reflexión» de algunos convencionales de Vamos por Chile -en rechazo a la aprobación de algunas normas- Gaspar Domínguez recordó que los artículos que se aprueban cuentan con la mayoría de 103 votos y descartó que sean «extremas hacia un lado o algo similar; son nombras de amplios consenso, yo le llamaría democracia».

Al respecto, el vicepresidente del órgano redactor destacó los dichos de la convencional UDI Marcela Cubillos, quien se desmarcó de la reflexión de su sector.

«Me quedo con sus dichos, ella dijo: yo voy a estar hasta el final, porque para eso me eligió la gente, para representarles».

Asimismo, hizo frente a los dichos de Felipe Kast, que apuntan a que el rechazo en el Plebiscito de salida estaría tomando fuerza, precisamente, por las críticas que han pesado sobre las normas aprobadas.

«La campaña del Rechazo empezó el mismo día en que se ganó el Plebiscito del Apruebo. El 4 de julio de 2021, cuando inició la Convención, el Rechazo te Saluda fue trending topic en Twitter», remarcó.

Sobre la continua campaña de desprestigio y descrédito contra la Convención perpetrada desde la derecha, planteó que en estos momentos, cuando aún no ha sido aprobado ningún artículo en particular, «me parece, por lo menos deshonesto intelectualmente llamar a rechazar un documento que aún no está escrito. Yo llamaría a la calma», consignó Emol.

Con relación con la votación del informe de la comisión de Formas de Estado, el vicepresidente de la CC indicó que “una de las demandas más sentidas por las ciudadanías, tienen que ver con la descentralización”.

Aclaró que un Estado Regional “tiene que ver más bien con cómo funciona Italia o España” y añadió que “hay un Estado unitario, donde corren las mismas leyes para todo el país, pero cada región tiene la capacidad de decidir en qué gastar su plata y controlar sus propios servicios públicos y probablemente desde ahí se va a ir dibujando la propuesta que se va a ir construyendo en la Comisión de Formas de Estado”.

“Chile es y seguirá siendo un país unitario y los límites entre las regiones seguirán siendo como son hasta ahora, no habrá que mostrar pasaporte para pasar a una región, por cierto”, explicó, citado por Aton Chile

Respecto al artículo sobre las atribuciones de las Asambleas Regionales que fue rechazado, Domínguez aseguró que “se va a insistir en ese punto. Hoy día en los gobiernos regionales, existen los consejos regionales, y las Asambleas Regionales son lo mismo, sólo que se les estarían dando atribuciones, para hacer más cosas de las que hacen hoy”.

Sostuvo que “probablemente al pleno no le convenció todas las definiciones ahí planteadas” .