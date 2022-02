Gaspar Domínguez responde a críticas de Sebastián Piñera: «Me parece absurdo llamar a rechazar algo que no está escrito»

El vicepresidente de la Convención Constitucional (CC), Gaspar Domínguez, dio cuenta de la labor realizada por el órgano redactor en las últimas semanas, donde se han aprobado las primeras normas constitucionales, luego de meses de debates en las distintas Comisiones.

De igual forma, fue consultado por las declaraciones del presidente Sebastián Piñera, quien abordó el proceso constituyente.

En entrevista con El Mercurio, el mandatario señaló que espera que del trabajo de los constituyentes salga una “buena” propuesta, ya que a su juicio “no tiene ningún sentido apoyar una mala Constitución”.

“La Constitución que queremos para Chile debe ser ese gran marco de unidad que permita desarrollo integral, inclusivo, sustentable. Debe ser fruto de un gran acuerdo, defender y promover principios, igualdades y derechos. No es lo que estamos viendo”, expresó Piñera.

“Me preocupa este afán refundacional, Chile tiene una historia, no comienza con la Convención Constitucional. Hay una actitud identitaria, todo se reduce a situaciones de personas o grupos y se olvida el bien común”, remarcó.

Ante estas declaraciones, el vicepresidente de la Convención Constitucional señaló que “estoy de acuerdo con que debemos esperar a tener un resultado escrito para definir si lo aprobamos o no, pero me parece absurdo y deshonesto, intelectualmente, llamar a rechazar algo que no está escrito. Tenemos que mirar el resultado”.

En este sentido, indicó que entiende que muchas personas no estén de acuerdo con la Convención y con los temas que se estén tratando, pero recalcó que se están escribiendo normas que permitan solventar la crisis que vive el país.

«Es lógico que nunca tendremos un texto que nos guste al 100% a todos, tampoco me va a gustar a mí ni a nadie, porque cuando tú pides pizza en tu casa y son cinco hermanos, a nadie le van a gustar todos los ingrediente de la pizza, hay que ponerse de acuerdo. Pero si de los cinco hermanos les gusta a cuatro, uno considera que ahí hay amplio consenso, y de esa manera está construida la lógica de la Convención Constitucional, con que dos tercios estén de acuerdo», enfatizó Domínguez, citado por 24Horas.

Sin embargo, indicó que “eso, de alguna manera, nos garantiza que el acuerdo debe ser amplio porque si no, no va a estar en la Constitución”.

El vicepresidente de la instancia expresó que “la convención está viviendo un momento que es trascendental (…) Ya que estamos entrando en el área chica, estamos escribiendo los artículos que están pasando al pleno, y ahí se están aprobando”.

Agregó que “hay dos aspectos que a mi juicio me parecen interesantes: el primero es que gran parte de las cosas que se discuten y se aprueban en la comisión no son aprobadas en el pleno y se tienen que devolver para efectos de lograr mayor consenso. Y lo segundo es que muchas voces, que al principio no estaban participando tanto, hoy en día están mucho más atentos porque ven que se están escribiendo normas, y eso lo encuentro muy positivo”.

En la misma línea, recalcó que es importante incluir a todos los sectores de la sociedad y cuestionó a aquellos que consideran que esta nueva Carta Magna, es el «avance a una Constitución indigenista».

«Hay que salir de Santiago. Este es un problema que traemos desde la llegada de los españoles (relación a causas indiígenas). A mi juicio, el proceso constituyente no solo puede venir a resolver las demandas que tenemos en la Alameda. Hay gran parte del país que está en Estado de Excepción por mucho tiempo, con situaciones complejas y este proceso constituyente no puede estar ajeno a eso”, sentenció.

Respecto a las normas que no han logrado ser aprobadas en general en el pleno de Convención, manifestó que “lo que refleja es que el proceso de escribir normas constitucionales no es como el de hacer una ley, sino más bien se requieren amplios consensos donde más de 103 personas estén de acuerdo, de un órgano de 155 (…) así que a mi juicio ha sido positivo, porque nos ha mostrado que muchas de las aprehensiones iniciales que había en la ciudadanía, demostró la realidad que requerían ciertas enmiendas para lograr los acuerdos”.

“A mí juicio, la Constitución que tenemos actualmente es muy extrema y radical en varios aspectos. Nosotros estamos escribiendo la Constitución de una manera democrática y a los estándares internacionales en las materias que está regulando”, añadió.

Aseveró que “probablemente estamos frente al órgano más representativo que ha tenido Chile en su historia y eso es independiente de la posición que pueda tener cualquier persona, eso es un hecho de la causa, se ve por la representación independiente y de grupos y sectores que nunca habían estado representados en los espacios de decisión política”.