Independientes sortean obstáculos y logran patrocinios para competir por la Convención Constitucional

Por Angela Pong

Desde que el Servel lanzó el pasado 15 de diciembre un portal web al servicio de la ciudadanía para poder postular o patrocinar 100% online a candidatos independientes para la Convención Constitucional, éstos han librado una carrera contra el tiempo con muchas dificultades para conseguir los patrocinios, debido a la falta de información sobre el sistema para votar, dificultades para obtener la clave única, y la poca difusión de las candidaturas independientes.

El patrocinio equivale a una “firma virtual” para apoyar a un candidato o candidata a constituyente, como siempre se había hecho antes con candidaturas de diputados o municipales a través de firmas en cualquier notaría, solo que ahora se puede hacer, además, de manera online.

Tanto el patrocinio como el plazo para postular a una candidatura independiente se podrá realizar hasta el lunes 11 de enero. Así los independientes que recopilen los patrocinios establecidos, podrán competir en las elecciones de constituyentes el próximo 11 de abril del 2021.

El obstáculo de la clave única

El vocero de la Coordinadora Nacional No + AFP, Luis Mesina, quien inscribió su candidatura a independiente el pasado 17 de noviembre, señaló que el proceso ha sido complejo y muy difícil, primero porque para patrocinar en el Servel, te piden tener la clave única, y mucha gente la olvidó o la perdió. Además, agregó que al parecer la plataforma que facilitó el Servel como la gente no utilizaba la clave única, ahora la rechaza y le pide reactualización.

“Eso implica que hay que entrar, pedir reactualizar, y ahí te mandan un código al correo, y la gente no maneja en el celular todas las aplicaciones o no se maneja en el correo, por lo tanto, es un trámite y no hay ninguna educación al respecto” indicó en declaraciones a El Ciudadano.

La tarea de alcanzar los patrocinios

Luis Mesina comentó la difícil tarea de alcanzar los patrocinios correspondientes en solo cinco semanas, desde que se abrió el portal del Servel. En su caso tenía que juntar 943 firmas, pero las que deben recolectar los pre casndidatos depende del distrito.

La Ley 21.296 indica que independientes requerirán de ciudadanos independientes igual o superior al 0,2% de los electores que sufragaron en la anterior elección periódica de diputados de sus respectivos distritos electorales, mientras que para las listas de independientes se requiere de un 0,5% de personas que hayan votado en las elecciones pasadas de diputados en sus distritos.

Además, las posibilidades de hacer difusión o propaganda para las candidaturas o hacer un llamado a patrocinar ha sido limitada. “El estar sábado y domingo en los hogares, además con pascua y año nuevo comprenderá que la gente no está con ánimos de otras cosas”, indicó Mesina.

Otro obstáculo, que mencionó el vocero de la Coordinadora No+AFP, fue la demora por parte del Congreso en votar la ley que facilita la candidatura de independientes, por el bajo quorum en las salas. “En septiembre ellos debieron haber resuelto estos temas, y así habríamos podido sacar más fácilmente las firmas”.

Independientes logran recabar firmas

Pese a los obstáculos, varias organizaciones de independientes han logrado obtener las firmas requeridas por el Servel.

Este es el caso de la Asamblea Popular Constituyente Distrito 20, que ya definió siete de los ocho nombres con los que competirán e inscribirán su opción el próximo lunes a las 18 horas. “Ya contamos con más de 3 mil firmas”, dijo Jessica Jerez Yáñez, vocera de la Asamblea.

Con 1.034 patrocinios, doblando los 500 que exige la ley, la lista independiente “A Pulso, por el buen vivir” logró materializar este jueves su inscripción ante el Servicio Electoral.

Asimismo, la lista conformada por Soledad Mella Vidal, Eledín Parraguez Lizana, Sonia Ulloa Toro, Juan Eduardo Baeza Carrasco, Daniela King Reyes y Nicolás Romero Reeves ha superado por amplio margen la cifra de 2.036 patrocinios, establecida por el Servel para el Distrito 11 que componen las comunas de Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, La Reina y Peñalolén.

La lista está compuesta por 6 representantes y dirigentes sociales de las diversas comunas del “llamado distrito del rechazo”: un profesor y gestor cultural, una dirigenta nacional de recicladores de base; un consultor; una comerciante, mapuche y mujer en situación de discapacidad; una profesora y comunicadora popular; y un director de revista que además es abogado.

Los integrantes del Movimiento Social Constituyente D11 en alianza con La Lista del Pueblo lograron sobrepasar la cantidad de patrocinios, a menos de una semana de cumplirse el plazo para inscribirse como lista para la elección de Convencionales, tras un arduo trabajo que incluyó salidas a la calle, a las ferias libres, a los metros, transmisiones en vivo y difusión en redes sociales.

El actual director ejecutivo de la Fundación Enseña Chile, Tomás Recar , quien también busca obtener un escaño como candidato independiente en el distrito 11, ya oficializó su participación en la lista “Independientes con Chile”, junto a Mariana Aylwin y Manuel Inostroza.

“Fue de menos a más. Me fue muy bien, mejor de lo esperado. Logramos la meta en poco tiempo, junté 2.800 firmas y ya hice un llamado a que la gente lea las propuestas de otros independientes para poder apoyar a los que quizás necesiten sus firmas”, afirmó.

Desde el pasado 16 de diciembre Servel no actualiza las cifras, pero de acuerdo a datos extraoficiales difundidos por La Tercera, hasta el miércoles 06 de enero, “habría 1.794 personas no afiliadas a partidos políticos que han decidido apostar por una candidatura a constituyente, con lo que se han recopilado cerca de 100 mil patrocinios”.

¿Cómo patrocinar a un candidato independiente?

Para hacerlo de forma digital, el ciudadano deber ingresar a la página web del Servicio Electoral y hacer clic en la ventana “Patrocinios Convencionales Constituyentes”.

Se desplegarán dos opciones: “Patrocinios Convencionales Constituyentes Pueblo Indígenas” y “Patrocinios Convencionales Constituyentes Generales”, por lo que deberá escoger una de ellas.

En este punto se deberá iniciar sesión con el RUT y la Clave Única.

Posteriormente aparecerán los datos del usuario como “patrocinante”, la región en la que está inscrito, el distrito al que pertenece y los candidatos independientes del respectivo distrito, seguido del botón “Patrocinar”.

Solo se podrá firmar por un independiente o por una lista de independientes.

Es importante ser responsable con la información solicitada, prestar falso testimonio conlleva penas de presidio menor en grado mínimo a medio y multas que van de 1 a 3 UTM (entre 50 a 150 mil pesos aproximadamente).

¿Cómo obtener la clave única?

Ingresar a www.registrocivil.cl, y hacer click en la categoría “Clave Única” que aparece en portal de inicio, luego, seguir los pasos que indique la página.

Si la persona ha perdido su clave única o no se acuerda, en esa misma sección te aparece para volver a reactivarla.

Sin embargo, a muchos usuarios les ha aparecido un comunicado en el sitio web donde informan que, por la alta demanda de solicitud de reactivación de la clave única, la plataforma digital se ha sobrepasado. Por lo que hacen una invitación a solicitar una videoconferencia a contar de las 9:30 AM, los días hábiles.