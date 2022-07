Jackson rechaza críticas de intervencionismo electoral: «Cuando hablamos de prescindencia, este Gobierno lo está cumpliendo a cabalidad, nunca decimos cómo tiene que votar la gente»

"Nosotros no hemos nunca manifestado una opción en el uso de nuestro tiempo de Gobierno, sino que cada uno en su fuero interno. Me imagino que todas las personas sabrán que somos más proclives a una opción, pero eso no lo manifestamos cuando somos autoridades de Gobierno", expresó Jackson.