Jaime Bassa: Yo no podría decretar libertad de los presos de la revuelta, pero sí puedo enviar una comunicación al Congreso para que apure tramitación de la ley de indulto

En constituyente Jaime Bassa fue elegido vicepresidente de la Convención Constitucional, al imponerse en una tercera ronda con 84 votos.

En sus primeras palabras, el abogado constitucionalista, académico e investigador hizo alusión al estallido social, señalando que “tenemos muchos desafíos pendientes de la heridas y deudas que surgen del proceso social que nos ha llevado hasta acá”.

Posteriormente, ofreció una entrevista al panel de Tolerancia Cero, de CNN Chile, en la que se refirió a los desafíos que tendrán los 155 convencionales constituyentes desde la justicia, la inclusión, el respeto y la diversidad.

El doctor en Derecho de la Universidad de Barcelona y representante del Distrito 7 de Valparaíso, hizo mención a la posibilidad de que la Convención Constitucional formule una declaración sobre un proceso de amnistía a los presos políticos de la revuelta social y del Walmapu.

“Una cosa es que la Convención Constitucional haga puntos políticos y que presione políticamente para que ciertas iniciativas legislativa avancen. Yo no podría decretar la libertad de los presos de la revuelta, pero sí la puedo pedir, puedo enviar una comunicación al Congreso para que apure la tramitación del proyecto de ley de indulto”, explicó Bassa.

Jaime Bassa sobre la Amnistía para los presos de la revuelta y del Wallmapu:



“Yo no podría decretar la libertad de los presos de la revuelta, pero sí la puedo pedir, puedo enviar una comunicación al Congreso para que apure la tramitación del proyecto de ley".#ToleranciaCero pic.twitter.com/FVV6A2RNHa — El Ciudadano (@El_Ciudadano) July 5, 2021

En la entrevista, el abogado también condenó los hechos de represión registrados durante la mañana del domingo en los alrededores del ex Congreso, en Santiago, en los que Carabineros arremetió con violencia contra un grupo de manifestantes, lo que originó la suspensión temporal de la ceremonia de instalación de la Convención.

“Ese momento del himno, de la suspensión, del conflicto, hay que complementarlo con lo que estaba pasando en las calles, porque la razón para suspender la ceremonia fue principalmente la forma de represión que estaba desplegando el Estado en las calles. Se produjo una tensión muy dura, porque se hicieron evidentes las grandes fracturas sociales que tiene la sociedad chilena: quienes defienden el poder de carabineros, quienes lo sufren, quienes cantan con orgullo la canción nacional y quienes ven en ella la representación simbólica de la opresión”, relató.

Bassa destacó que la protesta social es un derecho fundamental que encuentra consagrado en tratados internacionales, mientras que «la función de la fuerza pública es resguardar las condiciones para que ese derecho pueda ser ejercido, es proteger a los manifestantes».

Indicó que cuando ocurren estos conflictos es consecuencia de que » las fuerzas policiales empiezan a cumplir funciones distintas y nosotros como constituyentes tenemos que poner el punto sobre la mesa: la fuerza policial no tiene la finalidad de reprimir la protesta social, sino de proteger a los manifestantes”.

En otro punto de la entrevista, hizo mención a la actuación del órgano encargado de redactar la propuesta de la nueva Constitución, frente a los tratados internacionales suscritos por el Estado de Chile.

«Con los tratados internacionales pasa algo que no se ha visibilizado lo suficiente: desde la perspectiva del derecho internacional, el sujeto que representa al Estado es el jefe de Estado, la constituyente no es jefe de Estado, por tanto no puede alterar el contenido de tratados», planteó el abogado constitucionalista.

Indicó que cabe la posibilidad de que la Convención tome decisiones en la nueva Constitución que sean contrarias a lo que algunos tratados dicen, por lo que habrá que discutir «qué ocurre cuando hay normas jurídicas que entran en conflicto, porque habiendo una relación de jerarquía, siempre prima la norma de mayor jerarquía”.