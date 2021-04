Lista Movimientos Sociales Unidad de Independientes (D10) es dejada sin logo arbitrariamente por Servel

La tarde de el domingo recién pasado el Servicio Electoral de Chile (Servel) vivió una importante denuncia. La lista Movimientos Sociales: Unidad de Independientes (D10) hizo pública su acusación contra el Servel por excluir su logo de la correspondiente papeleta, dejándolos sin logo en las elecciones constituyentes del próximo 15 y 16 de mayo.

La lista que se caracteriza por reunir importantes representantes de las organizaciones sociales del país denunció, a través de su página oficial de Twitter, el inoperante y falso actuar del Servel, que arbitrariamente asignó el logo de la lista Movimientos Sociales: Unidad de Independientes (ZL) del distrito 10 a otra lista del distrito 9.

La gestora cultural, actriz y ex dirigenta sindical, Andrea Gutiérrez, que forma parte de la lista de Movimientos Sociales perjudicada por el Servel, en conversación con El Ciudadano, se refirió al problema y a la constante discriminación que han sufrido las listas independientes para hacerse parte de esto proceso histórico para el país.

Gutiérrez cuenta que cuando se publicaron las papeletas se dieron cuenta de inmediato que el logo de su lista había sido asignado a otra lista, por lo que decidieron iniciar un diálogo con el Servel. Sin embargo, este diálogo fue infructuoso, ya que además de no darles solución al conflicto y dejarlos sin su representación gráfica, desde el organismo público tuvieron la osadía de acusar a la lista de no haber enviado el logo. «Es totalmente falso y la muestra de ello es que nuestro logo fue asignado a otra lista», argumenta certera Gutiérrez.

Desde un comienzo han sentido, al igual que el resto de listas independientes, como el Servel ha puesto obstáculos a su candidatura. Esto se ha visto reflejado a través de las varias acciones que ha tomado el organismo público, que van desde implementar una plataforma sumamente tardía para sus patrocinios, la abismal diferencia de recursos económicos que se les destina a sus campañas y el control y requisitos exagerados hacia los candidatos que no forman parte de partidos políticos.

Sin embargo, el control y sabotaje que denuncian las y los independientes por parte del Servel, pareciera no ser más que la representación del grave intento de marginar a los Movimientos Sociales Independientes por parte los partidos políticos que legislan en el Congreso sobre estos asuntos, según denuncia la lista ZL. «Cuentan con la institucionalidad a su favor que descaradamente busca invisibilizar a la lista ZL del Distrito 10», señalan.

Esta disparidad se puede ver claramente reflejada en la franja electoral donde algunas listas independientes tienen solo dos segundos para compartir sus propuestas, a diferencia de listas de partidos, como la derechista “Vamos Chile”, con 10 minutos y 27 segundos. Esto ha sido definido por el Consejo Nacional de Televisión (CNTV) en concordancia con lo estipulado por la normativa parlamentaria.

«La franja es un reflejo de la desigualdad con la que se desarrolla este proceso, las reglas las pusieron los partidos en el congreso y claramente, ha quedado demostrado, las pusieron a su favor. Los partidos jamás se han pronunciado a favor de superar la desigualdad que vivimos las candidaturas independientes, porque en el fondo está asimetría juega a favor de ellos pero claramente no es lo correcto, no es como debiese ocurrir un proceso histórico tan importante para el país.», denuncia Gutiérrez.

La candidata por el distrito 10 cuenta además que, en su caso particular, ya tiene historial con las fallas del Servel. Gutiérrez todavía no tiene habilitada su cuenta de candidatura, Servel mandó por error sus datos como correspondientes a la región de Aysén, por lo que el Banco Estado no ha podido enmendar los pagos. «Pero Servel insiste en que el error es mío y no presta ninguna colaboración para solucionar el asunto», acusa.

«Esto sumado a lo que vivimos actualmente con el logo, a las dificultades que vivimos en la recolección de firmas, sumado a la falta de información sobre ese proceso, son claramente situación discriminatorias que no debiesen ocurrir«, concluye Gutiérrez.