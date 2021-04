Luis Mesina, Patricia Brito, Eduardo Gutiérrez y Patricia Lillo: «constituyentes» de No + AFP que buscan acabar con actual sistema de pensiones

El pasado sábado 17, un programa especial de El Ciudadano, conducido por el director del medio, Francisco Marín, reunió a cuatro candidatas y candidatos a la Convención Constituyente (CC), todos de la lista de Movimientos Sociales Constituyentes por distintos distritos.

Las y los invitados del programa, compartían además ser voceros de la Coordinadora No + AFP, uno de los movimientos que ha tenido mayor relevancia en las luchas sociales de los últimos años en Chile. Una de las principales metas de estos candidatos es llevar esta consigna a la redacción de la nueva constitución.

Patricia Brito por el distrito 7, Luis Mesina por el distrito 10, Patricia Lillo por el distrito 8 y Eduardo Gutiérrez por el distrito 12 fueron los invitados a este programa. En el especial se abordaron temas como el tercer retiro de fondos de AFPs, el rol del presidente Piñera en este proyecto de ley y la crisis sanitaria y social aguda que atraviesa el país. Los candidatos y dirigentes sociales expresaron sus opiniones y alcances sobre los distintos temas, sin perder de vista la lucha en común que los reunirá en la CC si se hacen con los votos necesarios: el fin del sistema de capitalización individual.

Gutiérrez partió su intervención recordando las primeras convocatorias de la Coordinadora No + AFP por allá en el año 2015, cuando no eran mas de 200 personas las que llegaban a los puntos de encuentro, hasta que esta demanda logró posicionarse a gran escala en 2016, con la marcha nacional que convocó a más de 750.000 personas a lo largo de todo Chile. El movimiento terminó de consolidarse con el plebiscito ciudadano convocado por la organización en 2017, que reunió la opinión de 1.200.000 personas.

Desde entonces el movimiento no ha dejado de crecer y cobrar relevancia. Mesina, Brito, Gutiérrez y Lillo no hacen más que representar esta lucha y demanda nacional contra el sistema de pensiones actual, que ha hecho eco en todo el país, y que ha sumido en la precariedad a la mayoría de pensionados y pensionadas en Chile. «Estamos aquí para terminar con las AFPs, yo sé que las vamos a derrocar, es una gran pelea de David contra Goliat, pero no tengo dudas que lo vamos a lograr», sostuvo decidida Patricia Lillo.

«Este movimiento da cuenta de un fenómeno en particular, las pensiones en Chile son absolutamente exiguas. La tendencia en el corto plazo es que van a seguir cayendo fuertemente. Y la reforma que hoy se fragua en el Congreso no va a hacer más que consolidar un modelo que se apropia de una parte importante de nuestro salario y la inyecta al mercado de capitales. Es lo que ha permitido, entre otras cosas, que estos millonarios sigan expandiendo su fortuna. Pero la resistencia va a ser muy fuerte, porque este es un movimiento ciudadano, de los trabajadores y trabajadoras», ahondó Luis Mesina.

El movimiento que posee coordinadoras en todas las regiones del país, se ha mantenido independiente y no ha sucumbido a partidismos ni poderes políticos. «Somos críticos a esta oposición que no hace un carajo por revertir el cuadro que estamos enfrentando», añade Mesina.

«Muchas personas han mal utilizado el slogan No + AFP con fines políticos. Entonces también ha sido bastante difícil mantener esta autonomía. Nos ha servido mucho que todas las decisiones que tomamos como organización sean a través de la deliberación colectiva, aunque eso nos tome tres, cuatro o cinco horas de reunión. Hemos sabido sortear que los partidos políticos quieran atrapar los movimientos sociales para fines políticos», explica Patricia Brito sobre la independencia del movimiento.

Durante la entrevista grupal, se les preguntó a los candidatos cómo evalúan la postergación de las elecciones en el contexto de crisis y pandemia que está viviendo Chile. Las reflexiones fueron variadas, pero los voceros de No + AFP concordaron en que el tiempo extra tiene sus pro y sus contras, pero que sobre todo responde a una pésima gestión de la pandemia que podría haber sido evitada.

«Nos ha dado más tiempo para difundir e investigar. Por ejemplo, el otro día investigando sobre dónde están metidas la platas de los hombres y mujeres que cotizan en las AFPs, resulta que el 58% de los recursos está destinado a los grandes grupos económicos, al grupo Luksic, al grupo Said. Es realmente una cuestión escandalosa. Cuando aparece toda esta información, de que los ricos están siendo más ricos, uno no puede dejar de considerar que el tema de las AFPs es parte de un problema más grande, que es el modelo neoliberal», señaló Eduardo Gutiérrez.

Con respecto a la postergación de las elecciones Patricia Lillo señaló que no significan lo mismo para todos los candidatos. «Estaba viendo el otro día las diez campañas millonarias que hay en este país. Marcela Cubillos por ejemplo, con 127 millones de pesos. Nosotros tenemos la capacidad y la creatividad de trabajar en forma muy sencilla, en la calles y con recursos sumamente limitados. Me pregunto para qué, candidatas como Cubillos, necesitan gastar tanto dinero en campañas políticas, si con ese mismo dinero podría contribuir en cosas muchísimos más importantes y urgentes. Obviamente, eso a esa elite no le interesa, como dijo un día un ministro ‘no sabía que habían tantos pobres'», compartió como reflexión Patricia Lillo.

Consultados por el tercer retiro del 10% sobre el que se está legislando en el Congreso, el mismo que el gobierno ya advirtió vetar argumentando «inconstitucionalidad» en el Tribunal Constitucional (TC), Patricia Brito, sentenció: «Si Piñera va al TC por el retiro del 10%, sabiendo que siete millones de personas lo vamos a poder sacar, y que con esa plata vamos a poder ayudar a las familias que no lo pueden sacar, yo creo que la crisis se va a agravar con vehemencia, y no es una amenaza. Estamos todos colapsados, con esta crisis se evidenció lo indigno de este gobierno.»

Patricia Lillo, concordó con su compañera de coordinadora. «Si Piñera lo lleva al TC vamos a salir a manifestarnos, porque como pueblo, como ciudadanos ya vivimos el despertar, no nos vamos a quedar callados, sabemos que este retiro no es la solución, pero las propuestas del gobierno, como el IFE y el Bono Covid, son insuficientes», sostuvo la dirigenta.

Luis Mesina, sumándose a las palabras de sus compañeras, enfatizó que considerar la vuelta a las movilizaciones se vuelve urgente en caso de que el gobierno vete el tercer retiro, y siga tomando este tipo de decisiones que perjudican a la inmensa mayoría. «No podemos permaneces atónitos e indolentes. No podemos vivir eternamente con el miedo de que si nos movilizamos nos vamos a contagiar, porque si no nos movilizamos también exponemos a nuestros compatriotas a tener que pagar el precio altísimo de morir en condiciones inhumanas.», sentenció.

Los invitados coincidieron en que el presidente Piñera ha demostrado una ingobernabilidad del país sumamente nociva y preocupante lo largo de la crisis, y desde mucho antes, según lo expresado por los candidatos. Es por lo anterior que la idea de un un gobierno transitorio es lo que les hace más sentido para proteger y asegurar el proceso constituyente. La idea nace con el fin de que se desarrolle este proceso libre de los vicios y trabas que algunos sectores políticos, reticentes al cambio, puedan poner.

«En su momento la derecha planteó que las discusiones de la CC fueran secretas, y eso es imposible. No podemos permitirlo, todavía hay que zanjar el reglamento de la CC, pero por lo menos tiene que haber un canal de televisión que trasmita abiertamente, que se reúnan comisiones, que los convencionales podamos bajar a las organizaciones territoriales, plebiscitos entre medio, etc. Y para eso también necesitamos que quien esté gobernando asegure la no obstrucción del proceso constituyente», señaló Eduardo Gutiérrez.

«Hay que pensar en un gobierno de transición. Hoy se requiere más que nunca que alguien asuma la dirección del Estado, pero no para que siga legislando, sino para que garantice, con un equipo multidisciplinario, el combate para detener el aumento de los contagios; que defina una política económica real para palear la crisis, de la que los sectores más desposeídos han sido los más damnificados; y por último que garantice plenamente el ejercicio del proceso constituyente. Con Piñera ninguna de esas cosas se cumple, muy por el contrario, todas están en peligro», concluyó Luis Mesina.