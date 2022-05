Mesa de la CC explica detalles de la Comisión de Armonización que recibe este lunes el borrador de la nueva Carta Magna en Antofagasta

Este lunes, un nutrido grupo de constituyentes arribó a la Región de Antofagasta para dar inicio al trabajo de las tres últimas comisiones dela Convención Constitucional y entregar, de manera física y a modo simbólico, el borrador de la nueva Carta Magna, que fue aprobado este fin de semana, a la Comisión de Armonización

Se prevé que la sesión del Pleno se dé a las 17:30 en el Parque Cultural Ruinas de Huanchaca, donde se presentará y entregará el borrador de manera oficial.

Convencionales presentarán el borrador de la Nueva Constitución en Ruinas de Huanchaca en Antofagasta.

Vía @CHVNoticias #AprueboDeSalida pic.twitter.com/tj3qPSUtHx — El Ciudadano (@El_Ciudadano) May 16, 2022

La Comisión de Armonización, constituida por 40 integrantes, será la encargada de detectar inconsistencias y proponer soluciones para subsanar los errores del borrador.

A su llegada a Antofagasta, la presidenta del órgano redactor, María Elisa Quinteros, explicó que dicha comisión recibirá “insumos del pleno que ya deliberó todas las normas”, como también “el trabajo de la secretaria técnica (…) para revisar temas por temas y levantar los potenciales nudos” y sugerir las soluciones respectivas al pleno para ser votadas y consensuadas.

“La idea es ver todos esos artículos que puedan ser similares, que pueden ser fundidos en uno. Puede haber artículos que puedan sonar algo contradictorios, también hay que visibilizar esa situación”, señaló Quinteros.

Por su parte, el vicepresidente de la Convención Constitucional, Gaspar Domínguez, detalló que la comisión “trabajará por capas”:

“La primera capa se trata de redacción, estilo y ortografía, comas y puntos. Por ejemplo, el uso de ciertas expresiones para referirse a ciertas materias, puede implicar cambiar puntos, comas u orden de las expresiones y eso debe ser votado por la misma comisión”, manifestó Domínguez en declaraciones a la prensa.

Mientras que, la segunda capa “tiene que ver con aspectos más relevantes, de refundir artículos”.

“Hay artículos que dicen que Chile es una República democrática y paritaria y que el Estado es único. Eso está repetido en varios artículos y tendremos que ver el desafío de cómo redactar esto en uno solo para refundir el elemento”, recalcó Domínguez.

Cabe recordar que este primer borrador consta de 499 nuevos artículos en total.

Al respecto, Domínguez señaló que posiblemente existan discusiones, pero espera que con diálogo y votación se llegue a un acuerdo.

“Hoy día tiene la Comisión tiene la atribución de completar aspectos que no estén presentes y está la discusión de algunos convencionales. La interpretación del reglamento recae de la mesa directiva y no existe un pronunciamiento oficial de manera específica”, puntualizó.

Vicepresidente de la Convención Constitucional, Gaspar Domínguez, explica detalles del proceso de la Comisión de Armonización.@CNNChile pic.twitter.com/VKvWGkq7LH — El Ciudadano (@El_Ciudadano) May 16, 2022

“La Comisión de Armonización, cuando se enfrente a eventuales contradicciones que deban ser o puedan ser temáticas, tendrán que ofrecer alternativas para superar estas contradicciones. Cuando estas sean temáticas, necesariamente las alternativas también tendrán que ser temáticas”, detalló el vicepresidente Domínguez.

Hasta el domingo, la información manejada por la Convención era que al viaje asistirán 135 constituyentes.

Al respecto, el vicepresidente Domínguez criticó a los que cancelaron su participación en los últimos días y aseguró había una «contradicción».

«Existe una contradicción cuando la intención es disminuir los costos, avisar un par de días antes, cuando los costos ya están realizados. Si la convicción es real, debiese haber sido avisada en su momento, hace dos semanas, cuando la secretaría todavía no había incurrido en los gastos. De otra manera, me parece que es un eslogan al viento que no busca más que entorpecer un proceso democrático que busca descentralizar», dijo, citado por Emol.

Por su parte, la Comisión de Preámbulo, conformada por 15 integrantes, trabajará en Tocopilla y es la encargada de elaborar la introducción de la nueva Constitución.

Esta comisión ha recibido un total de 12 propuestas provenientes de diferentes sectores políticos. Uno de los principales temas puestos a discusión será definir la metodología que se utilizará para escribir el preámbulo de la Carta Magna, refiere CNN Chile.

La encargada de definir los plazos y los métodos de la implementación de todas las modificaciones que regirán al país en la nueva Constitución será la Comisión de Normas Transitorias.

Estas últimas dos comisiones comenzarán su trabajo el martes 17 de mayo.