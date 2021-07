Natalia Aravena: La Convención Constitucional no puede empezar a sesionar mientras que haya presos políticos y no exista justicia para los que hemos sufrido la represión del Estado

«La Convención Constitucional no puede empezar a sesionar mientras que haya presos políticos y no haya justicia para todos los que hemos sufrido la represión del Estado», afirmó este domingo la integrante de la Coordinadora de Víctimas de Trauma Ocular, Natalia Aravena.

Minutos antes de la instalación de la Convención Constitucional la enfermera y activista recordó que hasta el día de hoy solo existen 6 carabineros formalizados por haber generado trauma ocular y ninguno ha llegado a tener condena, «mientras que el resto de los casos siguen con investigaciones que han sido deficientes , algunas incluso las han bajado y todo esto se dio en el contexto del estallido social que fue precursor del proceso constituyente».

«No podemos volver a tener una Constitución que sea hecha bajo un Gobierno que ha sido dictatorial y que ha mantenido en impunidad a los violadores de derechos humanos y no ha puesto los esfuerzos por encontrar a los responsables , porque haya justicia y reparación para todas las víctimas y por supuesto garantías de no repetición porque esto no puede seguir ocurriendo», afirmó Aravena.

Video de Cristian Hugo García.

«No podemos permitir esto porque de otra forma vamos a repetir cíclicamente la historia de Chile con violación de los derechos humanos y esto no puede pasar nunca más, porque nosotros no tenemos que sufrir por la represión del Estado. Se supone que ellos están para cuidarnos, no para atacarnos», subrayó.

Cabe recordar que el 28 de noviembre de 2019, la enfermera esperaba a un amigo para sumarse a una protesta convocada frente a La Moneda, cuando Carabineros empezó a dispersar a los manifestantes. Una bomba lacrimógena impactó en su ojo derecho y la hizo perderlo por completo.