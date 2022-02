Nuevamente propuesta de crear un pueblo distinto en Chiloé genera amplio rechazo desde el archipiélago: polémica se traslada a la Convención Constitucional

Ver también :

Desde julio del año 2020, unas 70 comunidades y organizaciones territoriales, junto a diversas autoridades tradicionales mapuche Williche de los archipiélagos de Chiloé, se vienen manifestando en contra del proyecto de ley en el senado que encabeza el udi, Iván Moreira, que busca crear un pueblo distinto: el “Pueblo Huilliche”, emplazando a terminar con esta imposición atentatoria.

Ahora la polémica se ha trasladado a la Convención Constitucional, por una iniciativa para ser abordada en la Comisión sobre Mecanismos de participación popular, de los pueblos indígenas y sobre principios constitucionales, democracia, nacionalidad y ciudadanía de la Convención.

Al respecto, compartimos pronunciamiento de la Asociación de Comunidades Kiñetuelafken Chonchi y Lemuy.

Mari Mari Pu Peñi ka Pu lamngen, Pu Machi, Pu werkeñ Convencionales Hermanos de Pueblos Originarios y Convencionales de la Comisión política de la Convención Constitucional.

Queremos enviar un gran abrazo y fraternal saludo desde el Pueblo Mapuche Williche de Chilwe y además manifestar a Uds.

«Nuestro más profundo y categórico rechazo a Proyecto de norma del autodenominado Pueblo Veliche o Huilliche de Chiloé, pues, como denunciamos antes (20 de julio de 2020) su objetivo final responde más que nada dividir y estigmatizar al pueblo Mapuche, usando como fundamento de dicha diferencia, argumentos que hoy en día, son rechazados y cuestionados por la inmensa mayoría del pueblo originario en Chiloé, y por profesionales, lingüistas, e historiadores.»

Queremos manifestar a Uds. Que en Julio de 2020 se intentó tramitar este mismo proyecto en el senado, en ese momento, Patrocinado por el Senador Moreira y Ximena Ordenes, a puertas cerradas, mientras la isla de Chiloé estaba en fase 1, Cuando estaban prohibidas las reuniones, y con un toque de queda similar a los años de la dictadura, sin transparencia, sin Publicidad, sin Derecho a réplica, sin consulta indigena.

Debido a esta situación, nuestras comunidades asumieron como medida desesperada, la toma de las oficinas de Conadi en Castro Chiloé, de modo, de hacer visible la situación, y en defensa de la Unidad del Pueblo Mapuche, que es es el legado de nuestros mas dignos Caciques, como Carlos y José Santos Lincomán. «La Lucha unitaria del Pueblo Mapuche» hablaban.

A esta la acción de rechazo de ese proyecto de reconocimiento y cambio de estatus del pueblo originario en Chilwe, se sumaron centenares de comunidades de la isla y el Pueblo Nación Mapuche, proyecto que fundamentaba en un Estudio Antropológico, realizado por Universidad de los Lagos, desde 2017. Estudio que intento ser distorsionado por los señores del Consejo Mayor, Oscar «Cufe» Millalonco y Lincoman, a través del envió de una lista negra de organizaciones y dirigentes a los cuales no debían entrevistarse. Nosotros somos parte de esa lista llena de injurias e infamias. (adjuntamos lista negra y comaprtimos vínculos declaración Universidad descartando seriedad de este tipo de personajes)

No ahondamos más, volvemos a señalar que hablar de un Pueblo distintos, basados en inventos y mentiras, sólo para dividir a nuestro Pueblo y MANCHAR LA MEMORIA Y EL LEGADO DE NUESTROS ANTEPASADOS, es un insulto a nuestro Pueblo Mapuche Williche de Chiloé.

Pedimos, de corazón, a los convencionales del Pueblo, que no obren validando está farsa, no obren, en contra la mayoría absoluta de hermanos y hermanas que se declaran Mapuche (según incluso los censos), que no Cambien nuestros estatus sin Consultarnos, negándonos todo derecho a Réplica y consulta indigena, que no obren sin escucharnos, sino que obren con seriedad y respeto a nuestros derechos como Pueblo originarios conscientes de su historia y legado.

Esperando tener buena Acogida, se despiden.

Asociación de Comunidades Kiñetuelafken Chonchi, Lemuy.