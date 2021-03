Patricia Brito: “Soy del pueblo y es ahí donde siempre quiero estar”

El 18 de marzo se trasmitió un nuevo capítulo de la Convención Chica, programa de El Ciudadano que sigue el proceso constituyente y a los candidatos para la convención. El programa conducido por Francisco Marín, director de El Ciudadano, tuvo esta vez como invitada a Patricia Brito, candidata por el distrito 7 por la Lista Social Poder Constituyente a Toda Costa.

Brito es dirigente social de Valparaíso por la Coordinadora No + zonas de sacrificio y profesora de Química y Ciencias Naturales de profesión, además de vocera de la Coordinadora No + AFP. La candidata ha desarrollado su carrera en el sector público, en escuelas y colegios municipales, además ha participado en el Movimiento de Unidad Docente (MUD) y en el Colegio de Profesores como dirigenta gremial.

“Como profesores tenemos muchos colegas jubilados que hoy se encuentra viviendo en la miseria, luego de más de 30 años de un sacrificado trabajo, como lo es ser profe, más para algunos colegas que tuvieron que serlo durante la dictadura. A partir de esa lucha yo decido estar en la Coordinadora desde 2016 y la hago mi lucha personal, por mí y por todos mis colegas que está sufriendo la capitalización individual”, contó la profesora.

La lucha que desempeñan en la coordinadora, cuenta Brito, va más allá de terminar con las AFP, lo que buscan es cambiar el modelo, y una de las formas de hacerlo es cambiando la constitución. Recuerda que la demanda de una nueva constitución es algo que ella escuchaba desde que era estudiante, hace más de 20 años.

“Yo me sumo a esta convención sin estar de acuerdo con ella, lo que yo siempre quise y por donde iba mi lucha era por una nueva constitución hecha a partir de una Asamblea Constituyente. Que nosotros como pueblos organizados fuéramos los que lideráramos y armáramos estas asambleas por medio de cabildos, y así se armara la nueva constitución”, explicó con sinceridad Patricia Brito, motivo por el que perdió dos semanas de patrocinio, ya que la idea no la terminaba de convencer, pese al esfuerzo dentro sus coordinadoras para que se postulase.

Pese a lo anterior, finalmente, decide aceptar postularse, impulsada porque la constitución sea escrita por los movimientos sociales y no por los mismos de siempre. Frente a la pregunta de cuál es el rol que tendría que tener la convención, y cómo se relacionaría Brito con la comunidad, la candidata respondió: “Soy del pueblo y es ahí donde siempre quiero estar, es por eso que no era mi interés principal ser convencionalista. Si salimos electos, tenemos que tener un trabajo social, deben ser la comunidades y las organizaciones sociales las que escriban la constitución y nosotros tenemos que procurar que así sea, sino no será soberana“.

Sobre las desigualdades que han tenido las listas independientes, frente a las listas de partidos político, Patricia señala que desde el principio del proceso ha sido frustrante, cuando se enteró de que tendría 1 segundo en la franja electoral televisiva sintió impotencia, pero recalca que “como pueblo nunca se nos ha dado nada fácil, nunca nos han dicho ‘tomen, aquí están sus derechos’, sino que siempre hemos tenido que luchar por ellos. Entonces así mismo, poco a poco, hemos ido divulgando nuestra candidatura, participando de distintos foros, estando en la calle, confiamos en la gente y ellos confían en nosotros porque nos ven, porque hacemos trabajo territorial hace años y saben quienes somos. Somos una candidatura de lucha”.

En cuanto a las propuestas centrales de su campaña, la candidata al distrito que reúne a las comunas de Viña del Mar, Algarrobo, Valparaíso, Cartagena, Casablanca, Concón, San Antonio, El Quisco, El Tabo, Isla de Pascua, Juan Fernández y Santo Domingo, explica que lo primero es luchar por los derechos fundamentales. “Evidentemente nosotros como bancada No + AFP buscamos acabar con el sistema de capitalización individual. No podemos permitir, desde la nueva constitución, que las empresas puedan hacerse cargo de las pensiones“, señaló Brito.

Terminar con el rol subsidiario del Estado, forma pate de esta línea de propuestas. “No podemos seguir teniendo educación privada, salud privada. En el fondo ser un Estado con seguridad social, que en Chile no lo hemos tenido desde el 81 que nace esta constitución, aunque podríamos decir que no lo tenemos desde el 73″, señaló la candidata.

Acabar con el sistema hiper presidencialista, que considera Patricia Brito, tenemos en este momento en Chile. “Como ciudadanos no podemos tener iniciativas populares de leyes. El presidente nos puede vetar una ley a favor de nosotros. Que los derechos humanos sean un derecho irrestricto, que nadie pueda violarlos nuevamente y quedar impune, como ha pasado en este gobierno y en todos desde la concertación. Que se respeten en todos lados, ya sea en las fábricas, en empresas, en todo los ámbitos”, indicó la vocera de No + AFP.

Descentralizar Chile es otra de sus propuestas como lista. “Que haya una descentralización tanto de los recursos, de los bienes como del poder también, que la gente tenga participación real, que se hagan plebiscitos vinculantes y que los cargos sean revocables. No es posible que una persona que llegue al poder no lo podamos sacar si no hace lo que el pueblo decide. Los políticos existen para hacer lo que el pueblo quiere y necesita no para hacer lo que se les pinte o lo que les pinte a las empresas.“, sentenció Patricia Brito.

Luchar por un Estado Plurinacional es otra de las demandas que acompaña a la candidata del distrito 7. “No es posible que a nuestros pueblos originarios se les invada, se les militarice. Tenemos que ser Estado Plurinacional porque tenemos muchos pueblos, además de nuestro pueblo nación Mapuche, y se les debe respetar su autoridad, su autonomía, sus territorios y su cultura”, señaló la vocera de No + Zonas de Sacrificio.

Por último, la candidata señala que, además, buscan estipular en la nueva constitución que los recursos naturales sean bienes comunes, “tenemos que terminar con que el agua sea para algunos, tenemos que luchar para que el agua se garantice a todos y todas, y que los pueblos decidan que hacer con sus bienes naturales”, enfatizó.

Sobre el intento de algunos sectores políticos para retrasar las elecciones, Patricia Brito responde que esto atiende al terror de la clase política, que ha visto como el proceso se les escapa de las garras. “El poder político nos tiene miedo a los dirigentes sociales. Entregaron la constitución y ahora están muertos de miedo de no poder mantener sus privilegios“, concluyó la candidata, que aún desconfía del proceso que será llevado a cabo en dos días y custodiado por las Fuerzas Armadas y de Orden, que a estas alturas carecen de total confianza y credibilidad para gran parte de la población.

Por lo mismo, la candidata, así como su lista y otros movimientos sociales, llaman a votar el 11 de abril. “Las urnas no serán de los milicos”, sentenció Patricia Bravo.

La entrevista completa aquí: