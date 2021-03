Patricia Lillo: “Necesitamos una constitución participativa y garante”

El lunes 23 de marzo se trasmitió un nuevo capítulo de la Convención Chica, programa de El Ciudadano que sigue el proceso y a los candidatos para la Convención Constituyente (CC). El programa conducido por Francisco Marín, director de El Ciudadano, tuvo esta vez como invitada a Patricia Lillo, candidata del distrito 8 por la lista Independientes y Movimientos Sociales del Apruebo.

Hija de padre obrero y madre modista, Patricia se crio en San Ramón. Dirigenta social del barrio Ciudad Satélite en Maipú, donde vive hace más de 30 años, lideró iniciativas como la creación de un pequeño skatepark en Ciudad Satélite y la conformación de un grupo de seguridad ciudadana. Durante el estallido social del 2019, Lillo armó junto a sus vecinos la organización La Sate se organiza. Desde 2016 Lillo pertenece a la Coordinadora No + AFP, actualmente es vocera por el ala Maipú-Cerrillos de la coordinadora.

Las lista que busca representar al distrito 8, compuesto por las comunas de Estación Central, Lampa, Cerrillos, Colina, Pudahuel, Maipú, Tiltil y Quilicura, está formada por integrantes de distintos movimientos sociales. Ellas y ellos son Teresa Poblete del Movimiento No+ANGLO; Manuel Valencia, activista por los Derechos Humanos, con experiencia psicosocial en infancia; Natalie Arriagada, fundadora y ex vocera nacional del Movimiento de Pobladoras y Pobladores Vivienda Digna; Alejandro Cantillana, miembro del movimiento ciudadano Medio-ambiental Pudahuel Despierta; Mario Aguilar, ex Presidente Nacional del Colegio de Profesores; Jocelyn Durán Huaiquin, activista por la salud pública y parte del movimiento Independientes No Neutrales; Estaban Quiroz, “el otro canuto”, abogado enfocado al derecho educacional y parte de Independientes No Neutrales; y Patricia Lillo.

Propuestas de Patricia Lillo

Al igual que la mayoría de independientes, Patricia sintió la desventaja que tenían los independientes frente a listas compuestas por partidos políticos. Sin embargo, el trabajo territorial y en la calle terminó por dar resultados, logrando juntar las firmas necesarias. “Siento que Chile está despertando. Ahora queremos que despierte para las votaciones, nos tenga en cuenta y vote por estas candidaturas independientes. No soy anti política, ni soy anti partido pero sí creo que los partidos políticos hoy tienen que hacer un mea culpa”, sentenció Lillo.

En cuanto a las propuestas que lleva su lista para la CC, Patricia explica que sus ejes principales de trabajo son la seguridad social, la participación ciudadana. “Necesitamos una constitución que de subsidiaria pase a ser garante, una constitución de derechos y participativa. Donde tengamos plebiscitos vinculantes, iniciativas populares de ley y referéndum revocatorios. Así, cuando alguien no haga el trabajo lo podamos sacar”, explicó la vocera de No + AFP.

Patricia es enfática al señalar que la nueva constitución debe garantizar el derecho a salud, a trabajo y a vivienda digna. “No es posible que si en algún momento no puedes pagar el dividendo de tu casa te la rematen”, ejemplifica Lillo.

La propiedad privada del agua es otro asunto que Patricia Lillo y su lista buscan revertir. “El agua tiene que ser un derecho humano, debe ser de todos y para todos”, señaló. Patricia señala que la protección del medio ambiente y los recursos naturales deben estar estipulados en una nueva Constitución. “Son tantas las cosas que hemos ido perdiendo porque actualmente los ciudadanos no tienen poder real en la constitución. Tenemos que hacer cambios profundos y no va a ser fácil, pero hay que hacerlos”, señaló la dirigenta social.

“La gente en la calle me dice que está cansada. Cansada de los políticos, del sistema de pensiones, de que les mientan, de tener que seguir trabajando después de pensionarse. Porque no les alcanza, porque no hay otra forma. A mí eso me da rabia pero también fuerza para seguir adelante, hasta el final”, concluyó la candidata.