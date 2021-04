Patricia Lillo tras postergación de elecciones: «Los movimientos sociales independientes que vamos por la convención cambiaremos este sistema de injusticia»

La candidata a la Convención Constitucional (CC) por el distrito 8 y dirigenta social de Maipú, Patricia Lillo, manifestó su indignación tras el anuncio del presidente Piñera de este martes, en el que anunció la promulgación de la reforma que que posterga las elecciones de gobernadores regionales, alcaldes, concejales y constituyentes para el 15 y 16 de mayo.

La candidata de la lista Independientes y Movimientos Sociales del Apruebo (D8), criticó la mala gestión que ha llevado el gobierno con respecto a la pandemia, y que hoy debe ser pagada con la postergación del proceso electoral y en desmedro de la ciudadanía.

«Llevamos más de un año con una pandemia que se ha descontrolado, porque este gobierno no ha tomado las medidas sanitarias, ni económicas necesarias a tiempo, no lograron aquietar el libre tránsito por las diferentes ciudades de nuestro país para evitar contacto, flexibilizaron el movimiento de las mismas implementando el plan paso a paso. No consiguieron frenar los contagios por covid19, y los bonos entregados por el gobierno son insuficientes y no llegan masivamente a los hogares», increpó Lillo.

La candidata continuó abordando el problemático permiso de vacaciones que aportó considerablemente al aumento de las cifras de contagio. «Hoy vemos las consecuencias con el aumento progresivo, para este gobierno encabezado por el presidente Piñera sus intereses económicos están por sobre la calidad de vida de nuestro pueblo. Todo esto lo vamos a cambiar. Los movimientos sociales, el pueblo y las listas de independientes que disputamos la convención constitucional», indicó.

Lillo aprovechó de denunciar las injusticias que han sufridos las listas y candidaturas independientes en el proceso constituyente. «La falsa democracia de estos 30 años se expresa también en el sistema electoral que privilegia las candidaturas sostenidas por los partidos políticos, dando a nuestra lista tan sólo 8 segundos en la franja electoral televisiva versus lo más de 4 minutos que tienen los partidos políticos, mayor acceso a los medios masivos de comunicación y al financiamiento del SERVEL. A las listas independientes se le otorgaron 100 millones de pesos para más de 1000 independientes, versus los más de 3 mil millones entregados a los partidos políticos para que realicen campaña.», dneunció

«Para implementar este proceso electoral el gobierno debe asegurar condiciones esenciales sanitarias para que la ciudadanía concurra masivamente a votar. A los independientes y escaños reservados, nos debe asegurar el financiamiento y más tiempo en la franja, ya que en un mes los independientes podemos salir de la retina de los electores, los partidos políticos no deben recibir ni un peso más para financiamiento electoral.«, exigió la candidata a CC del D8.

Para finalizar, en nombre del ejecutivo nacional del NO+AFP, la candidata exigió que el Congreso no legisle sobre algunos proyectos de ley impulsados por el gobierno, ya que «eso generaría amarre previo a la Convención Constitucional como lo son la Reforma de Pensiones y el TPP11. El ámbito de los tratados de libre comercio y las pensiones son materias esenciales a debatir en la nueva constitución, que será la hoja de ruta para el Chile de unos 50 años más, y la primera escrita por ciudadanos y ciudadanas electas y electos. Y no es posible que esta presente trabas incluso antes de empezar«, concluyó Lillo.