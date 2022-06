Piñera y Bachelet no asistirán al acto de cierre de la Convención del 4 de julio

El expresidente Sebastián Piñera, y la exmandataria Michelle Bachelet, anunciaron que no asistirán al acto de cierre de la Convención Constitucional, que se llevará a cabo el próximo 4 de julio para entregar el borrador final de la nueva Carta Magna.

El pasado 10 de junio, el Pleno de la Convención aprobó en sus características generales el formato de lo que será el fin del histórico proceso constituyente, detallando «un acto de carácter republicano, con respeto a la institucionalidad (…) presencia de los símbolos patrios y de las autoridades de todos los poderes constituidos».

En una dividida votación, con seis votos a favor y tres en contra, la mesa decidió sumar a Eduardo Frei, Michelle Bachelet y Sebastián Piñera al esperado acto final tras la polémica originada por no incluirlos desde el inicio.

Ante este hecho, el expresidente Piñera envío una carta a la presidenta de la Convención, María Elisa Quinteros, asegurando que no asistiría a la ceremonia.

«Con respecto a su invitación a asistir a la ceremonia del 4 de julio, creo que la forma confusa y contradictoria en que se invitó a la y los ex presidentes no honra la tradición de respeto republicano de nuestro país. Finalmente, informo a usted que, al igual que los otros ex presidentes, he decidido no asistir”, expresó Piñera en su misiva.

Por su parte, la expresidenta Bachelet anunció que no podrá asistir, debido a los topes de su agenda.

La información la dio a conocer la fundación Horizonte Ciudadano.

Lo anterior se debe a que la actual Alta Comisionada de las Naciones Unidas tiene agendada para el 5 de julio, el día siguiente de la instancia, un consejo de Derechos Humanos, refiere Meganoticias.

Con esto, Piñera y Bachelet se suman a Eduardo Frei y a Ricardo Lagos , quienes anunciaron que no asistirán a la ceremonia de clausura de la Convención, por lo que no se contará con ningún exmandatario en el acto.

Lagos alegó que «dado las dificultades existentes ante el aforo que debe respetarse, le rogaría que no considere mi nombre en la ceremonia (…) prefiero dejar mi lugar a otra persona que lo requiera más que el suscrito».

Por su parte, Frei señaló que “si bien agradezco su invitación a la Sesión del Pleno de la Convención Constitucional del próximo 4 de julio, en esta ocasión no participaré“.