Pleno de la CC aprueba ceremonia de entrega del borrador de la nueva Constitución al presidente Boric: Acto republicano sin presencia de expresidentes

Este martes 14 de junio el pleno de la Comvención Constitucional aprobó en sus características generales la propuesta de entregar el borrador de la nueva Carta Magna al presidente Gabriel Boric el próximo 4 de julio para dar fin a la labor del órgano redactor.

Luego de un proceso debate, se sometió a votación la propuesta de la Mesa Directiva, que excluyó -por

razones de aforo- a los ex mandatarios.

La propuesta obtuvo 89 votos a favor y 11 en contra, mientras que 32 convecionales se abstuvieron.

En este sentido, la ceremonia tendrá lugar el próximo lunes 4 de julio a las 10:00 horas, en el Salón de Honor del Congreso Nacional en Santiago, que ha funcionado como sede de la Convención desde las 10:00 horas. La instancia tendrá como objetivo cerrar el proceso de redacción de la nueva Constitución” y dar paso a la disolución oficial del órgano.

Cabe recordar que la Convención dejará de funcionar definitivamente el 5 de julio, por lo que previo a esta fecha, el órgano deberá realizar una ceremonia en la cual se presente oficialmente el proyecto constitucional y se entregue al presidente Boric.

“Acordamos que es un evento solemne acorde al Acuerdo por la Paz, En él vamos a entregar el borrador al Presidente y va ser el lunes 4 de julio en la mañana”, afirmó la presidenta de la mesa directiva de la Convención, María Elisa Quinteros a finales de mayo.

La ceremonía se realizará en el Salor de Honor y se iniciará con el himno nacional. En la testera recibirán al mandatario la mesa directiva y la secretaría de la Convención, ocasión en que se firmarán tanto la propuesta de nueva Constitución como el decreto donde se convoca oficialmente al plebiscito de salida, para el 4 de septiembre.

La propuesta de la Mesa establece que el objetivo es cerrar el proceso de redacción de la nueva Constitución mediante la entrega al Presidente de la República del texto emanado de la Convención Constitucional. Este momento da paso a la disolución oficial de la Convención Constitucional.

Asimismo, plantea que será un acto de carácter republicano, con respeto a la institucionalidad, valorando la participación y la diversidad de miradas que fueron parte de la redacción, y que contará con la presencia de los símbolos patrios y de las autoridades de todos los poderes constituidos.

Aforo reducido

Por razones de aforo, al acto estarán invitados alrededor de 35 o 40 personas entre autoridades, representantes de los poderes del Estado y de órganos autónomos.

Al respecto, el vicepresidente de la CC, Gaspar Domínguez, expresó en declaraciones previas que «en la selección que hizo la mesa directiva están algunos órganos autónomos, algunos ministros, los presidentes de los poderes del Estado y se ocuparon los 21 cupos». No obstante, descartó que «nadie nunca en ningún momento en la mesa directiva, por ejemplo, votó en contra o a favor de invitar a los ex Presidentes, no fue un tema que se haya discutido».

Sin embargo, en los jardines de la sede del Congreso en Santiago se habilitarán dos graderías con un pasillo central, en las que se ubicarán a 240 invitados, de los cuales 94 cupos destinados a

funcionarios de la Convención y los otros 154 para invitados de los convencionales.

Entre los invitados a la ceremonia de entrega de borrador figuran el presidente del Senado, Álvaro Elizalde; el presidente de la Corte Suprema, Juan Eduardo fuentes; el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Soto; el presidente del Tribunal Constitucional, Cristián Letelier; el contralor general de la República, Jorge Bermúdez; el fiscal nacional del Ministerio Público, Jorge Abbott; la presidenta del Banco Central, Rossana Costa; la secretaria realtora del Ticel, Carmen Gloria Valladares; el presidente del Servel, Andrés Tagle; el defensor nacional, Carlos Mora; y la defensora de los derechos de la Niñez, Patricia Muñoz.

Por parte del Gabinete se prevé la asistencia de la titular de Interior, Izkia Siches, y el ministro de la

Segpres, Giorgio Jackson.