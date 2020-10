Servel: El 100% de las mesas ya están instaladas en Chile

El Servicio Electoral (Servel) actualizó las cifras sobre el número de mesas receptoras de sufragios instaladas en el país para la jornada del Plebiscito Nacional 2020.

En su tercero y último reporte, el organismo informó que en Chile, «sobre un universo de 44.697 Mesas Receptoras de Sufragios determinadas para estas votaciones, se encuentran instaladas un total de 44.697, equivalente al 100%».

En el caso del extranjero, «sobre un universo de 219 Mesas Receptoras de Sufragios, determinadas para estas votaciones, se encuentran instaladas un total de 205, equivalente al 93,60 por ciento».

Durante la presente jornada se han ido conociendo los resultados preliminares sobre el voto de los chilenos en el exterior, y hasta el momento la opción «Apruebo» se ha impuesto con un amplio margen en países como Australia, Nueva Zelanda, Corea del Sur y Japón.

El canciller Andrés Allamand explicó que hasta el momento sólo se tienen resultados extraoficiales del proceso en el exterior que «se ha llevado a cabo con total normalidad”

«Hacia el final de nuestra jornada, deberíamos el proceso completado en el exterior, salvo lo que es la costa oeste de Norteamérica donde hay votaciones en un par de ciudades de Estados Unidos y Canadá, ellos van a terminar después que nosotros», indicó.

Llamado a votar

Durante el transcurso de la mañana varios políticos han ejercido su derecho al voto.

Alrededor de las 8:30 horas, el presidente Sebastián Piñera emitió su sufragio en la comuna de Las Condes, en el local de votación emplazado en el Colegio San Francisco del Alba.

Después de votar, Piñera habló con la prensa acerca del proceso, manifestando que “creo que la inmensa mayoría de los chilenos queremos cambiar y perfeccionar nuestra Constitución (…) queremos que sea un Plebiscito que honre nuestra tradición democrática».

“Que vengan a votar todos porque todas las voces importan”, agregó el mandatario, al tiempo que destacó que espera que en este histórico Plebiscito Nacional “voten más chilenos que en la última municipal”.

Sobre los escenarios post Plebiscito, el mandatario hizo un llamado: “Respetemos el resultado, la decisión de la gente… esta noche y en los días que vendrán”, añadió también.

“Cualquiera sea el resultado esta noche, no es el fin, es recién el comienzo del futuro“, afirmó.

Pasada las 9:30 de la mañana llegó hasta su local de votación el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, quien hizo un llamado a a la ciudadanía a participar en gran número y de forma pacífica en la jornada electoral y a «no dejarse provocar por absolutamente nadie, a no aceptar incitaciones a la violencia y menos a tratar que nos quedemos en la casa atemorizados de lo que pueda venir».

El jefe comunal, quien fue recibido con aplausos, sostuvo que «este es un día histórico, sea cual sea el resultado. Vamos a celebrar el inicio de una verdadera transición hacia un país más justo para todos y todas».

«Los que efectivamente trataron de debilitar este proceso, van a tener una derrota porque la participación va a ser ejemplar», afirmó.

Por su parte, la presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe expresó que «sea cual sea el resultado, espero que sea pacífico y poder generar algunos cambios necesarios en el país y que no todos pasan por cambios constitucionales».

El diputado Giorgio Jackson también hizo un llamado a votar y señaló que en esta jornada de Plebiscito «nos jugamos el futuro, principalmente lo que queremos para nuestro país».

El presidente del PC, Guillermo Teillier destacó que en los locales de votación el proceso se está desarrollando de forma pacífica y con alta participación.

«Creo que no va a pasar nada mas allá de la gente que irá a votar, la gente está cumpliendo, así que me parece que vamos muy bien», dijo al tiempo que recordó que «el que impuso el proceso constituyente fue el pueblo».

El alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, llegó a los vecinos de su comuna a votar, pues gran cantidad de las mesas ya están instaladas.

Gabriel Boric tras votar en Punta Arenas también destacó la participación popular en la jornada.

“Estoy más emocionado que la cresta. Hay un pueblo nuevo que quiere participar. Estamos siendo protagonistas y vamos a cambiar Chile. Ojalá que tengamos una participación histórica y respetar al que piensa distinto”.

El diputado del Partido Comunista, Hugo Gutiérrez, llegó a votar a la Escuela Violeta Parra de Iquique y valoró la importancia histórica del Plebiscito:

“Nunca hemos tenido la posibilidad de elegir tener una nueva Constitución política. Este hecho histórico tiene que ser valorado por nuestro pueblo y tiene que salir de manera masiva a votar, aquí estamos eligiendo un rumbo a un mejor país de manera pacífica y de manera democrática”, subrayó.

En tanto, también se refirió a las amenazas tras sus declaraciones en contra de la Armada: “Tengo muchas llamadas, WhatsApp… lamentablemente este facherío chileno se siente tan impune que escribe hasta por WhatsApp sus amenazas de muerte (…) creo que en el curso de estos días ya me han matado cerca de mil veces y bueno, no les voy a dar en el gusto por su puesto y voy a seguir haciendo lo que siempre he hecho, denunciar a todos aquellos que violan Derechos Humanos, los corruptos, los criminales”.