Trabajadoras de Casa Particular lanzan candidatura a la Convención Constitucional por el distrito 9

Este sábado en Independencia acompañada por Beatriz Sánchez y la diputada Maite Orsini, Luz Vidal lanzó su candidatura a la Convención Constitucional por un cupo independiente de Revolución Democrática en el distrito nueve (Conchalí, Huechuraba, Renca, Cerro Navia, Lo Prado, Quinta Normal, Independencia, Recoleta).



De esta manera, buscan representar a las más de 360 mil mujeres agrupadas en la Coordinadora de Trabajadoras de Casa Particular en la redacción de la nueva constitución.



“Para mí es una tremenda responsabilidad la que he decidido asumir. Desde hace mucho años hemos defendido a las mujeres trabajadoras, a las que han estado rezagadas, olvidadas por el Estado y hoy buscamos representar sus intereses y necesidades en la nueva carta magna que vamos a redactar” comentó Luz Vidal.



Respecto a sus propuestas, estas se centran en garantizar la equidad de derechos sociales para todas y todos, integrar la problemática de los cuidados para que estos no recaigan únicamente en las mujeres y eliminar la prohibición que restringe que dirigentes sindicales puedan postular a cargos públicos. Cabe destacar que recién en octubre de este año, tras una larga batalla, las Trabajadoras de Casa Particular lograron ser incluídas en el seguro de cesantía y eliminar del código laboral la causal de despido por enfermedad contagiosa.



Con relación a su decisión de competir por el distrito nueve, la dirigenta comentó que “en este distrito hemos tenido históricamente sectores que han estado abandonados, que se desplazan largas horas de viaje para poder cuidar a otros. Aquí hay muchas mujeres que son trabajadoras jefas de hogar que han quedado abandonadas. La jubilación, la protección de las mujeres dueñas de casa que se quedaron haciendo cuidado en su familia es tremendamente indigna… Esos son los temas que nos motivaron. Aquí está lo que nosotras representamos como sindicato. También es porque hemos hecho un trabajo muy de la mano con la diputada Orsini que nos ha apoyado muchísimo para incluirnos en el seguro de cesantía”.



Finalmente Luz Vidal, hizo un llamado “las y los invito a que se den la oportunidad de conocernos y saber cómo nosotras podemos plasmar sus necesidades, porque las conocemos. Los invito a que puedan apoyarnos en esta nueva lucha que vamos a dar. Invito a las mujeres sindicalistas, mujeres dueñas de casa, a las mujeres que han visto que sus hijos no pueden seguir avanzando en educación o que terminan muy estresados porque tienen que trabajar para costearse sus estudios. A todas esa mujeres que ven muchas veces sus sueños frustrados, a ellas las invito que nos apoyen en esta lucha porque no vamos a descansar hasta que realmente las necesidades de las mujeres y el pueblo de Chile ha demandado, queden plasmadas en esa nueva carta magna”.



Por su parte, la diputada de Revolución Democrática y representante del distrito nueve, Maite Orsini comentó que “Chile ha iniciado el camino hacia un nuevo rumbo y tenemos la convicción de que ese camino no lo pueden liderar los mismos de siempre para que el rumbo sea realmente diferente. Tenemos la convicción de que la responsabilidad que tenemos en el Frente Amplio y en Revolución Democrática es devolverle el poder a la gente, a los y las marginadas de nuestro país. A las más de 360 mil mujeres trabajadoras de casa particular que han sido históricamente invisibilizadas y precarizadas”.



“Me llena de orgullo y para mi es un privilegio avanzar de la mano de las trabajadoras de casa particular que han sido ejemplo de lucha, justicia y dignidad. Ese ejemplo de las compañeras tiene que estar representado en nuestra constitución. Esa voz que representa a muchas, tiene que estar en nuestra constitución. Es, además, un doble orgullo para mi que las trabajadoras hayan elegido la herramienta del Frente Amplio para llegar de manera independiente a la convención constitucional y es un doble orgullo que hayan elegido también el distrito nueve para representar la voz de las trabajadoras de casa particular”, subrayó.



En la misma línea, la ex candidata presidencial del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, planteó que “la convención constitucional por primera vez va a ser un órgano con garantía de paridad, pero la idea no es que sea una paridad cualquiera, sino que lleguen mujeres que representen a la diversidad de Chile y que sean mujeres que luchen por nosotras. Que sean mujeres que luchen por otras mujeres que con su historia personal hayan recorrido el camino y los dolores de Chile”.



“Con Luz Vidal tenemos eso, tenemos una mujer que ha tenido un recorrido que representa a la mujer chilena en los distintos espacios, que conoce los dolores de Chile, pero que además representa a un número importante de mujeres de Chile. Es un honor para mi que una mujer como Luz llegue a representarnos a la Convención Constitucional y que sea parte de las mujeres que diga cómo quiere que sea el nuevo Chile”, afirmó.