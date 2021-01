“Voces Constituyentes”: organizaciones sociales y territoriales inscriben lista independiente en el Distrito 12 con más de 5 mil patrocinios

La tarde del viernes la lista independiente emanada de la Asamblea de Organizaciones Sociales y Territoriales del Distrito 12 inscribió sus candidatas, candidates y candidatos ante el Servel de cara a la Convención Constitucional, tras un proceso deliberativo democrático, horizontal y ejerciendo la soberanía que se busca plasmar en la Convención Constitucional.

La lista, que ya reunió más de 5 mil patrocinios, lo que la convierte en una de las más respaldadas a nivel nacional, está compuesta por: Alondra Carrillo, de la Coordinadora Feminista 8M; Lucio Cuenca, parte del Movimiento por el Agua y los Territorios (MAT); Valeria Ortega, activista por los derechos de infantes, jóvenes y grupos etarios marginados; Eduardo Gutiérrez, integrante del Movimiento NO+AFP; Tania Alfaro, de la asamblea territorial Jardín Alto Organizado (JAO); Edgar Esperguel, de la organización Yo Acepto; y Maite Durán, de la asamblea Elisa Correa Independinte.

En un punto de prensa a las afueras del Servel en Santiago, Alondra Carrillo denunció el escenario en el que se desarrolla el proceso constituyente, recordando que el jueves se leyó la sentencia por el homicidio de Camilo Catrillanca al mismo tiempo en que “este Estado criminal y terrorista decidió atacar a las comunidades mapuche en resistencia” y detuvo también a la hija de Camilo, de solo 7 años.

“Estamos frente a un gobierno criminal que nos ha declarado la guerra a todas y todos quienes salimos a pelear por dignidad a la calle después de 30 años de políticas neoliberales. A sus políticas de muerte y del garrote les estamos respondiendo con nuestra fuerza vital y con nuestras voces constituyentes”, destacó Alondra.

En esa línea, explicó que “las decenas de personas que componemos la asamblea hemos decidido enfrentar este proceso constituyente levantando nuestra propia voz y para eso construimos un espacio permanente que levanta una lista única deliberada democráticamente y donde el feminismo una vez más tiene un rol fundamental”.

La ex vocera de la CF8M agradeció a todas las personas que confían en el proyecto y que les permitieron llegar a este punto con el patrocinio más alto del distrito, “por la confianza puesta en que vamos a seguir impulsando este proceso y seguiremos dándole curso a la revuelta que abrimos en la calle y que no vamos a soltar hasta que valga la pena vivir”.

Lucio Cuenca resaltó que otro de los motivos que los llevan a hacerse parte de este proceso, se vio reflejado en la urgencia puesta el jueves por el Presidente Sebastián Piñera al TPP-11, en contraparte a lo manifestado por las mayorías en el país que se oponen a este tratado, saltándose el proceso constituyente donde se deberían debatir temas de esta envergadura.

Así, enfatizó que una de las razones para llevar adelante la Convencón es “refundar este país y tener una nueva contiución, plurinacional, feminista, que realmente garantice los derechos sociales, por la justicia ambiental, ecológica y una vida más digna para todas las comunidades y territorios”.

Por su parte, Valeria Ortega declaró que “mi motivación para estar aquí es representar a las juventudes y a la niñez que han sido olvidadas históricamente en las decisiones políticas”

“Es importante que dejemos de olvidarlos, porque a pesar que hoy estamos aquí gracias a les secundaries seguimos ignorándolos”, acusó Valeria, quien recordó que día a día son vulnerados los derechos de NNA residentes en dependencias del Sename.

Eduardo Gutiérrez, de No+AFP, enfatizó en que “esta lista es producto de la rebelión popular del 18 de octubre, que permitió que hoy estemos acá en definitiva”. El objetivo, planteó, es de “un desarrollo estratégico a largo plazo. Lo que vamos a hacer el 11 de abril es elegir los delegados a esa convención constitucional, pero la lucha es larga”.

“Somos optimistas, pero sabemos que las fuerzas represivas, los partidos del orden, la derecha y ex concerta, se la van a jugar por torcer la mano a este proceso democrático para que salga una constitución al estilo de Pinochet y Lagos (…) tenemos una larga lucha y tenemos que prepararnos para ello, pero estamos confiados porque esta juventud lo vale”.

Tania Alfaro expresó que “el sueño que tenemos es poder llevar a cabo lo que se nos ha negado, es poder desarrollar en nuestro distrito y ojalá a nivel nacional, la Asamblea Constituyente. Somos voceros de nuestras organizaciones, de este gran colectivo y estamos aquí para poder desarrollar entre todos, lo que queremos implementar en este proceso constituyente”.

“Como Asamblea Territorial, una de las cosas que más nos importan, es que sigamos con este trabajo de horizontalidad, lo que hemos trabajado también en este colectivo de organizaciones, el empoderamiento del territorio”, enfatizó.

Edgar Esperguel, por su parte, indicó que “vengo a representar a las disidencias sexuales y de género. Queremos una carta fundamental donde se garantizan derechos para las mal llamadas minorías sexuales. No somos minorías, somos miles, somos millones que estamos exigiendo derechos básicos: que no nos maten, que no nos torturen como a Nicole Saavedra, como a Anna Cook, que a tantos años de asesinato no hay justicia, no hay responsables, eso no puede pasar”.

“Queremos, tal como dijo Pedro Lemebel, crear un cielo rojo para que les pequeñes niñes que nazcan con una alita rota puedan crecer, puedan volar. Queremos una carta fundamental que asegure derechos para las personas que ya no están: aquellos jóvenes que fueron vulnerados por su orientación sexual o por su identidad de género”, señaló.

Maite Durán advirtió que “estamos viviendo una segunda dictadura, solapada, pero una segunda dictadura”.

“Estamos representando a la periferia, a lugares muy marginados, no marginales, sino que marginados: están los niños y las niñas, las personas con discapacidad, están los niños que han sido marginados de las escuelas. Los y las jóvenes que saltaron los torniquetes, a nosotros y a nostoras nos queda saltar los otros torniquetes, los que están en el Congreso y los que están en la Constitución política. Estos torniquetes los vamos a saltar juntos, juntas y juntes. Lo hacemos desde ahora”, enfatizó.

Conoce a las candidatas y candidatos:

· Alondra Carrillo, vocera de la Coordinadora Feminista 8M entre 2018-2020 durante los levantamientos de huelga general feminista en Chile; psicóloga clínica y estudiante de magister en filosofía política, hace años viene trabajando en diversos espacios por un feminismo transversal dentro del movimiento social que plantee la lucha contra la violencia y precarizacion de la vida, comunidades y territorios.

· Lucio Cuenca, activista socioambiental, desde 1995 que trabaja en el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, desde donde han acompañado a numerosas comunidades en su defensa ambiental. La inclusión de los derechos de la Naturaleza en la Constitución es uno de sus ejes transversales para impulsar un país diferente donde se respete a las comunidades, naturaleza y se cambie el modelo neoliberal cuya expresión más brutal son las mal llamadas zonas de sacrificio.

· Valeria Ortega es estudiante de derecho, scout desde temprana edad y feminista en busca de cambios que permitan reconocer y resguardar los derechos de infantes y jóvenes, grupos etarios que se han visto ignorados por muchos años en Chile; y no se les entregan las herramientas necesarias para su pleno desarrollo.

· Eduardo Gutiérrez, integrante del Movimiento NO+AFP que ha posicionado la demanda de un sistema de pensiones de reparto, tripartito y solidario. Reconoce la necesidad de que la nueva constitución debe responder a la soberanía popular y garantizar los derechos que permitan vivir dignamente como es el acceso a la educación, la salud y la vivienda.

· Maritcel Tania Alfaro es psicóloga, artesana, madre, activista social y vocera de la asamblea territorial Jardín Alto Organizado (JAO), desde donde se busca construir un programa con perspectiva feminista que aborde la participación ciudadana directa y vinculante, la democratización de las Fuerzas Armadas, los derechos sociales, el aborto libre y seguro, entre otros.

· Edgar Esperguel de la organización Yo Acepto, activista no binarie por los derechos de las disidencias sexuales y de género, defensore de los derechos de animales no humanos y estudiante de derecho. La importancia de su candidatura se sustenta en la necesidad ineludible de darle a todas las personas trans no binaries, trans, gays, lesbianas, e intersexuales tengan una representación política propia que les de la voz que merecen.

· Maite Durán de la asamblea Elisa Correa Independinte, profesora y dirigenta social. Se articula en torno al empoderamiento de los territorios con expresiones en las áreas de educación y salud; el reconocimiento de la importancia de las artes en la sociedad, la garantía constitucional de los derechos sociales así como una participación política vinculante.