Ya son 600 organizaciones que respaldan manifiesto de Vocería de los Pueblos

600 organizaciones sociales han decidido adherirse a la declaración suscrita por los 34 convencionales constituyentes dentro de la Vocería de los Pueblos.

«Como movimientos sociales, asambleas territoriales, colectivas, coordinadoras, redes, sindicatos y organizaciones diversas de todo el país, nos hemos llamado a saltar todos los torniquetes que pretenden limitar la participación popular en el proceso constituyente«, indicaron a través de una declaración pública.

Cabe recordar, que el pasado 8 de junio, la Vocería de los Pueblos, una instancia integrada por más de 30 constituyentes independientes provenientes de movimientos sociales y de escaños reservados, realizó su primer pronunciamiento conjunto en el que se anunciaron seis puntos de articulación que consideran indispensables para el proceso constituyente.

Estos puntos son: Libertad para las y los presos políticos en Chile; verdad y justicia, centrado en el “fin a los pactos de secreto y la total impunidad por la violación sistemática de los derechos humanos de ayer y hoy, contra luchadores sociales de todas las generaciones»; reparación y reconocimiento “a todas las miles de víctimas de violaciones a los derechos humanos, particularmente respecto de la violencia política sexual»; desmilitarización para poner fin a la ocupación del Estado sobre territorios mapuche; no más expulsiones ilegales a extranjeros y la defensa de la soberanía de la Convención Constitucional sin limitarse al acuerdo firmado el 15 de noviembre de 2019, ya que “el proceso abierto por los pueblos no puede ser limitado a la redacción de una nueva Constitución bajo reglas inamovibles, sino que debe ser expresivo de la voluntad popular».

Desde las 600 organizaciones sociales manifestaron que «el mandato colectivo lo sostenemos juntas, juntes y juntos dentro y fuera de la Convención Constitucional, en el camino compartido por vida digna para todos los pueblos que habitan este país y poner fin a más de 30 años de neoliberalismo. No será la elite ni los partidos del orden quienes cierren un proceso que abrimos como pueblos en lucha. No se trata de una u otra lista, sino de una articulación transversal de constituyentes de pueblos originarios e independientes».

«¡Nos llamamos a adherir, sumar fuerzas y no soltarnos más!», destacaron.

A continuación la lista completa de los movimientos, organizaciones, sindicatos y asambleas que se adhirieron al manifiesto de la Vocería de los Pueblos

1- Coordinadora Feminista 8M – Santiago

2- Coordinadora Nacional de Inmigrantes – Chile

3- Movimiento por el Agua y los Territorios-MAT (zonal centro)

4- Red de Mujeres Mapuche

5- Coordinadora Territorial Wallpen

6- Coordinadora Nacional de Victimas de Tauma ocular

7- Comunidad kawésqar grupos familiares Nómades Del Mar

8- Modatima

9- Coordinadora Nacional de Mujeres de Pueblos Originarios

10- Coordinadora Nacional de Trabajadoras/es NO+AFP

11- Sindicato de estibadores portuarios de Valparaiso

12- Plataforma Municipalista Pencopolitania – Concepción

13- Movimiento Ciudadano Salvemos el Lago Nongüen – Concepción

14- Unión de Pobladores y Pobladoras de San Pedro de la Paz

15- Fundamento – Lloleo

16- Asamblea Popular Constituyente D20 – Bío Bío

17- VINKA Ecoturismo Integral – Puerto Natales

18- CC ALTACURA – Concepción

19- Defensoría Popular de las y los Trabajadores – Santiago

20- Somos Cerro Blanco – Coordinadora Nacional Indianista

21- Red de Defensa de los Territorios Araucanía

22- Organizaciones Sociales y Territoriales Wallmapu

23- La mariposa del chagual – Valparaíso

24- Coordinación de Territorios por la Defensa de los Glaciares – Atacama/Aysén

25- Colectivo comunicacional Gaceta ambiental

26- Coordinadora NoMasAfp – Chiloé

26- Comunidad Ecuménica Martin Luther King – Santiago

27- Antuko Resiste – Antuco

28- Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales OLCA – Santiago

29- Huechuraba Despierta – Huechuraba, Santiago

30- Barrio Circular – Santiago

31- Red de Feministas Territoriales RM – Santiago

32- Sindicato nacional unitario inter empresa de trabajadoras y trabajadores de casa particular actividades afines o conexas (SINDUCAP)

33- Colectiva la bandada – Macul

34- Plantemos Nativo ONG – Santiago

35- ONG Chincol – Los Ángeles

36- Asamblea Constituyente En Acción, ACEA – Valparaíso

37- Colectivx Radial Aire Puro – Valparaíso

38- Coordinadora Transversal de Mujeres Organizadas – Santiago

39- ONG Acción Mujer y Madre – Santiago

40- Comisión Detenidxs, Asamblea Territorial Cañete – Cañeta

41- NO + AFP – Valparaíso

42- Feministas en Acción Provincial FEMACC – Talagante

43- Agrupación Protectora del Humedal Tubul Raqui – Caleta Tubul

44- Fundación DPT – Defensoría Popular de las y los Trabajadores – Santiago

45- Colectivo El Piñon – Santiago

46- Centro Social y Cultural El Calato – Iquique

47- Solidaridad feminista comunista libertaria

48- Editorial Palabra Fuego – Talca

49- Comunidad kawésqar Ata’p

50- Agrupación Cultural Tarapacá

51- Colectiva de Arte Político Textil «Flor de Calafate» – Punta Arenas

52- ONG HIJAS E HIJOS DEL EXILIO CHILE

53- Movimiento Municipio Ciudadano para Concepción

54- Coordinadora 4 de Agosto – Santiago

55- Asamblea Territorial Aluvión – La Florida, Santiago

56- Centro Cultural Víctor Jara Boca Sur – Concepción

57- Fundación Tañi Rakizuam – Temuco

58- Centro cultural Playa Ancha – Valparaíso

59- Coordinadora de mujeres autónomas natales – Puerto Natales

60- Colectivo Trür (Red Nacional Mapuche)

61- Asociación por los Derechos humanos – Parral

62- Agrupación de Tejedoras de Telar Witraltufe

63- Asamblea los Acacios – Puente Alto, Santiago

64- Agrupación de Familias Campesinas Víctimas de Colonia Dignidad – Parral

65- Asamblea Territorial san Joaquin – San Joaquin

66- Fundación trewua Quidú – El Monte

67- Asamblea territorial Maestranza – San Bernardo

68- Florida autoconvocadas – La Florida

69- Afusam Maule – Maule

70- ONG Hoja Viva – Villarrica

71- Agrupación Cultural Capanegra – Castro, Chiloé

72- Comunidad Kawésqar Inés Caro

73- Movimiento LGBTQ+ – Parral

74- Salvemos el Santuario de Hualpén – Hualpen

75- Sindicato Jumbo Portal La Dehesa – Santiago

76- Raíz – Plataforma Ecologista Parral – Parral

77- Federación de [email protected] de call center, FETRACALL – Santiago

78- Asamblea Autoconvocada Mirador de Tobalaba – Peñalolén

79- Sindicato de trabajadores DAL Santa Isabel, Cencosud – San Felipe

80- Colectiva Sur – La Granja

81- Zomo palife «Janekeo Calcurrupe» – Calcurrupe

82- Movimiento Social +Agua – Región del Maipo San Antonio

83- Somos arte – Concepción

84- Sindicato Empresa Uno Callsouth – Santiago

85- Coordinadora Nahuelbuta BioBío Constituyente – Lebu

86- Asamblea vecinal Los Pinos – Quilpué

87- Movimiento Internacional de Trabajadores – MIT

88- Fundación Emerge – Santiago

89- Colectivo Sur TerritoriA – Araucanía, Wallmapu

90- Coordinadora Nahuelbuta Biobío – Curanilahue

91- Asociacion CreA – Santiago

92- Coordinadora NoMasAFP Wallmapu – Temuco

93- ANEF Araucania – Temuco

94- Asamblea plaza yungay – Valparaíso

95- Fundación a mover las manos – AMOMA – Santiago

96- Coordinadora Territorial Libertad Gaete – Talcahuano

97- Red por la Defensa de la Precordillera – La Florida

98- Parque Comunitario Panul – La Florida

99- Colectivo Estallido Tuitero – Santiago

100- Colectivo DDHH por la Dignidad Sorda

101- Colectivo Audiovisual Ojo de Treile – Nahuelbuta

102- Partido Igualdad

103- Red internacional de apoyo a lxs presxs políticos en Chile

104- Sindicato provincial de obreros de la construcción – San Antonio

105- Sindicato pescadores artesanales boca del Río Maipo – San Antonio

106- Comité de Refugiados Peruanos en Chile

107- Sindicato Interpresa Nacional sintrasar

108- Agrupación de Ex Menores Víctimas de Prisión y/o Tortura – La Serena

109- Corporacion La Caleta – Santiago

110 – Fundación Margen de Apoyo y promoción de la Mujer – Santiago

111- Colectivo AC – La Serena

112- Mujeres Modatima

113- Ong siempre contigo – Santiago

114- Trabajadoras y sindicalistas OFT,colectivo Abordajes – Valparaíso

115- Movimiento por la Renacionalizacion del Cobre, el Agua, el Litio y los Mares – Santiago

116- Fuerza Cultural – Santiago

117- Coordinadora Feminista 8M – Maule

118- Manolas Despatriarcadas – La Serena

119- FPMR – Santiago

120- Constituyenteorganizado.cl

121- Articulación Feminista Zona Oriente – Santiago

122- Comité Memoria Feminista y Derechos Humanos de la Coordinadora Feminista 8M – Santiago

123- Comité Socioambiental CF8M – Santiago

124- Colectivo de Geografía Crítica Gladys Armijo

125- Articulación Juvenil Organizada – Santiago, Puente alto

126- Diaguitas Ong

127- Asamblea Constituyente Auconvocada – Putaendo

128- Posiciones. Revista de Debate Estratégico

129- Observatorio de DDHH del Biobío

130- Wallmapu Sin Dictadores – Wallmapu

131- Asamblea Jardín Alto Organizado – La Florida

132- Agrupación cultural y social Raymi Newen Batucada – Coyhaique

133- ANFUMMEG Asociación Nacional de Funcionarias-os del MinmujeryEG

134- Marcha Mundial de las Mujeres Chile

135- Coordinadora en Defensa del MauleSUR – Linares

136- 360 Noticias Prensa Libre – Santiago

137- Resistencia de Mujeres Concepción Biobío

138- Pueblos indígenas unidos de la Cuenca de Tarapaca – Huara

139- Revista OYE {AL} MIGRANTE – Talca

140- Mujeres Autoconvocadas de Macul

141- Asamblea Territorial El Manzano – San José de Maipo

142- Escuela feminista – San José de Maipo

143- Brigada Crímenes de género – Santiago

144- Agrupacion de Usuarios Prais y DDHH – Tarapacá

145- Colectiva de mujeres afrodescendientes Luanda – Arica

146- Felipe santana a la calle – Puerto Montt

147- Teatro de Ingenio en Movimiento (TIM) – Santiago

148- Editorial Deriva – Metropolitana-Maule-BioBio

149- Colectiva feminista KRE’NA’ – Tierra del fuego, Magallanes y antártica chilena

150- Colectivo AC La Serena

151- Cooperativa de abastecimiento La Chaucha de Recoleta

152- La Peleadora Teatro – Santiago

153- Amasanderia Popular Amasando Conciencia – Valparaíso

154- Coordinadora Feminista Nancagua

155- Red de Historiadoras Feministas

156- Coordinadora Constituyente tdf – Tierra del Fuego, Magallanes y antártica chilena

157- Mujeres afrodescendientes rurales hijas de Azapa – Pueblo tribal afrochileno

158- Feministas articuladas en movimiento FAEM

159- www.AccionDDHH.cl

160- Lista del pueblo – Ríos Independientes

166- Estudiantes Autoconvocadxs – Castro

167- Ong y organización social y cultural Lumbanga – Pueblo Tribal afrodescendiente Chileno

168- El Despertar de Peñaflor – Peñaflor

169- Asambleas Constituyente PAC y Territorial La Marina

170- Agrupación Acab Linares

171- Colectivo VientoSur – RM/Los Ríos/Los Lagos

172- Fundación apoyo autismo TEAmoMas – Santiago

173- Asociación Consejeros de Organizaciones de la Sociedad Civil de Ñuble- ACOSOC

174- UNCO APR San Nicolas – Ñuble

175- Coordinadora No+AFP Talca

176- Comunidades Constituyentes Petorca

177- Asociación de [email protected] aps La Pintana

178- Agrupacion cultural CapaNegra – Castro

179- Lucha Mujer Valparaíso

180- Asamblea territorial Benito Rebolledo de Macul

181- Centro Comunitario de Rodelillo – Valparaíso

182- Asamblea de trabajadores/as de Biblioteca

183- Biblioteca Popular El Esfuerzo de Rodelillo – Valparaíso

184- Mesa de unidad social Calbuco

185- ONG Defensa Ambiental – Concepción

186- ANATRAP

187- CENTRO SOCIAL CULTURAL Y DEPORTIVO UNA FORMA DE VIDA – Santiago

188- Llayllay-manifiesta – Llayllay

189- Fundación Síntesis – Concepción

190- Coordinadora Feminista Punta Arenas

191- Red de Acción Austral Territorial (AAT) – Punta Arenas

192- Acción Comunitaria jjvvn5 Rodelillo – Valparaíso

193- Comisión de educación de providencias – Santiago

194- biblioteca popular salvador allende – Valparaíso

195- Comisión de Educación Providencia Participa – Santiago

196- Mario Ley – Chiloé

197- Red de Acción por los Derechos Ambientales, RADA – Temuco

198- We choyün mapu – Arica

199- Alianza Terrirorial Lafkenche (ALTL) – Rulumapu (mal llamado Pto. Saavedra)

200- Movimiento Salud en Resistencia (MSR)

201- ONG Defensa Ambiental – Concepción

202- Catemu en Movimiento – Catemu

203- Observatorio Sexta Mujeres – Región L. B. O’Higgins

204- UNIDAD POR PIRQUE – Pirque

205- Fundación Constituyente XXI

206- Cabildo Tajamar – Providencia

207- Fundación Una Forma de Vida

208- Agrupación exmenores Valparaíso

209- Agrupación de Usuarios y DD.HH Prais Valparaiso

210- RACH Red de Actrices Chile

211- Mujeres Autoconvocadas Temuko

212- Coordinadora por la defensa del río Andalién

213- Movimiento Revolucionario 18 de Octubre

214- Coordinadora No +AFP Pucón

215- Londres 38, espacio de memorias

216- Colectivo Paulo Freire Chile

217- Escuela de Agroecología Germinar, provincia de Petorca

218- Asamblea multisectorial Tarapacá en RESISTENCIA

219- Cordón Vecinal 7 Cerros – Valparaíso

230- Auch+! Autoras chilenas (+) feministas

231- Comunal No+AFP La Florida «Dra. Berna Castro» – La Florida

232- Coordinadora No más AFP Pitrufquen

233- EPIF Macarena Valdes – Valparaíso

234- Cabildo Agua Santa/plan viña – Viña

245- Frente feminista y disidencias – Algarrobo

246- San Clemente Manifiesta – San Clemente

247- TejeR – Santiago

248- Cultura Barrial – Iquique

249- Asamblea Popular por la Dignidad – Maule

250- Familia es Familia – Santiago

251- Asamblea Autoconvocada UTFSM

252- Agrupación Cultural Pro Derechos Humanos, Tomé

253- Memorias Feministas Puerto Montt

254- CABILDO BELLOTO 2000 – Belloto

255- Colegio de Profesoras y Profesores Región Valparaíso

256- Universidad Abierta – Santiago

257- Colegio de Profesoras y Profesores Región Valparaíso

258- Coordinadora feminista 8 de marzo Valparaiso

259- Violeta Rebelde – Santiago

260- Ong Social Hip Hop Latinoamérica – Talca Sao Paulo Santiago Puerto Montt

261- Ecotv Producciones del Sur

261- AMA (agrupacion de mujeres de Aconcagua) – Los Andes

262- La Lista del Pueblo – Ríos Independientes – Valdivia- Los Ríos

263- Plataforma de DDHH para el Buen Vivir – Valparaíso

264- Colectivo AC La Serena

265- Ong Social Hip Hop Latinoamérica – Talca Sao Paulo Santiago Puerto Montt

266- ANEF Región Valparaíso

267- Escuela de autoformación feminista Nicole Saavedra B. – San Sebastián

268- Colectivo de Acción Sindical Anef en acción

269- Parraldespertó – Parral

270- Coordinadora No + AFP Puerto Montt

271- Asamblea Territorial Población Balmaceda – La Serena

272- Asamblea Territorial Peñaflor

273- Pueblos indígenas unidos de la Cuenca de Tarapaca – Huara

274- Foro por la Asamblea Constituyente – Santiago

275- Coordinadora no más zona de sacrificio – Valparaíso

276- Partido Igualdad región de coquimbo

277- Coordinadora 19 de Diciembre – Santiago

278- Asamblea por el Agua del Guasco Alto, Valle del Huasco

279- Colectivo Nothofagus – Punta Arenas

280- Comisión de mujeres y disidencias del sindicato Starbucks – Santiago

281- Colectiva mujeres Renacientes – Copiapo

282- Frente Allendista

283- Red Metropolitana No Alto Maipo

284- Comando de independientes El Pueblo Aprueba – Temuco

285- Colectiva feminista Las Hijas del Trueno – Talca

286- Colegio de Profesores Comunal Talca – Talca

287- Red Parque Cabritería – Valparaíso

288- Centro Social y Librería Proyección – Santiago

289- Agrupación Cultural, Turística y Medioambiental Mar y Tierra – Hualaihué

290- Fundación Construyendo Historias – Santiago

291- Asociación Cultural y de las Artes Rukantu – Teno

292- Colectivo Verde Social – Puerto Montt

283- MAI, Movimiento Ambiental Intercultural de la cuenca del trankura – Pucón

284- Manos Construyendo – Osorno

285- Asamblea feminista – Cañete

286- Asamblea Territorial Plaza Augusto D’Halmarr – Ñuñoa, Santiago

287- Creando Mallolafken Villarrica

288- Amigues del Movimiento Social – Santiago

289- Cut Provincial Los Andes – Los Andes quinta región

290- Fenats Aconcagua – San felipe /Los Andes

291- Comunidad indígena colla Serrania Poblete – Copiapó/ hacienda San Pedro

292- Consejo Ecológico Comunal de Molina – Molina

293- Colectivo la Bisagra – Osorno

294- Frente de RIO – Talagante

295- Federación de Trabajadoras y Trabajadores a Honorarios del Estado -UNTTHE

296- Agrupación Mujeres de la Patagónia

297- Unión Comuna de Mujeres Kori Tocopilla

298- Molotovs de Lemebel – Colective Disidente – Provincia de San Antonio

299- COMUNES DEL NORTE – Tocopilla

300- DIVERSINAT – Red por la diversidad sexual Natales – Puerto Natales

301- Asamblea Constituyente Atacama

302- Colectivo en Defensa del Medio Ambiente de Atacama (CODEMAA) – Copiapó

303- Asamblea Constituyente Alto del Carmen

304- Mesa-Barial Lo Plaza – Ñuñoa

305- Coordinadora feminista de Magallanes

306- Asamblea El Aguilucho – Providencia

307- Asambleando.informando – Chile

308- El Cahuin de Molina, teatro comunitario – Molina

309- Territorios en red magallanes – Magallanes

310- Museo del Estallido Social – Santiago

311- Colibrí Eco – Social – Antofagasta

312- Ciudadanos por la Memoria – Santiago

313- UDEMA – Copiapó

314- Federación nacional de trabajadoras y trabajadores del área social FENTTAS –

315- Comisión Ética contra la Tortura

316- Nosotras Audiovisuales Valparaíso

317- ONG WE KIMUN

318- REDFECI Red de Festivales y Muestras de Cine de Chile y los pueblos originarios

319- Coordinadora Independientes Natales – Puerto Natales

320- Fundación Miguel Enriquez – Santiago

321- Agrupación Mapuche We Rayen Mapu – Graneros/ Rancagua

322- Piuke Mapu – Llano de Los Choros / La Higuera

323- Agrupación Asperger Concepción

324- Aclowncagua – Putaendo

325- Asamblea Resurgentes

326- Movimiento Socioambiental Mulchén Consciente – Mulchén

327- Corporacion La Caleta – Santiago

328- Agrupación feminista Sayen – Putaendo

329- Movilizándonos cultura derechos NNA en Chile

330- Recuperemos Quilleko

331- Congreso de los Pueblos, Capítulo Chile

332- Comité Territorial Constituyente Playa Ancha

333- Asamblea Territorial de Tierras Blancas – Coquimbo

334- BASUCLETA – Putaendo

335- Círculo Liken – Rengo

336- Red Eco Ambiental de Pirque – Santiago

337- No al TLC Europa-Chile

338- Lideres con mil capacidades – Quilpue

339- Comunidad Indígena Diaguita Molle Kay Ko – San Félix, Alto del Carmen

340- Comisión de DDHH Esquina Dignidad – Ñuñoa Santiago R.M.

341- Asamblea Territorial Kechu Rewe – Molina

342- Escuelita La Violeta, cerro Esperanza – Valparaíso

343- Red de Abastecimiento Popular (RAP) Los Ríos

344- Cooperativa de Trabajo Conciencia y Desarrollo (COYDE) – Valdivia

345- Moviemiento social en defensa del Río Ñuble, ÑUBLE LIBRE – San Fabian

346- Club Social y deportivo Matto Grosso – Santiago

347- Colectivo Cocina Mestiza – Valparaíso

348- Asociacion Latinoamericana. Derechos Humanos de Gotemburgo/Suecia

349- Plantemos Nativo – Santiago

350- Fundación Verde Nativo – El Monte, RM

351- Humedales del Mapocho – Talagante

352- Trabajadores y Trabajadoras al Poder (TP)

353- Diario Venceremos (DV)

354- Comisión chilena de derechos humanos de Valparaiso

355- UDSA UNIVERSIDAD DE SABIDURÍA ANCESTRAL Y CASA DE LA SABIDURÍA – Santiago

356- Mesa de mujeres del Cajon del Maipo ,por una vida libre de violencia – San José de Maipo

357- Agrupación de Estudiantes Estafados por el Crédito Corfo – Santiago

358- Colectivo editorial Quimantu – Santiago

359- Asociación de agricultores ORGANICOS Y AGROECOLOGICOS De la region de ÑUBLE A. G. – Ñuñoa

360- Fundación GeroActivismo – Santiago

361- Asamblea Vecinxs Autoconvocadxs Viel Victoria – Santiago

362- Vecinas Viel Victoria – Santiago

363- Red de Pobladores Rurales – Lomas Turbas, Concepción

364- Fenapo Mtv andalien – Concepción

365- Colegio de Profesoras/es Comunal Rancagua

366- Coordinadora de mujeres chilenas región exterior – México

367- Asociación Indígena TRAYENCO – Los Lagos, Araucania

368- Frente de Mujeres Progresistas Tati Allende

369- Sindicato de Trabajadores/as a Honorarios de la Universidad de Chile (SITRAHUCH)

370- Asamblea Kechu Rewe – Molina

371- Colectiva Pies Disidentes

372- Corporación Memoria Borgoño – Santiago

373- Asamblea nacional de familiares de presos políticos

374- Sindicato Independiente Musical Metropolitano – Santiago

375- Movimiento Socioambiental Valle del Huasco – Provincia del Huasco

376- Red de Cooperativas de la Economía Solidaria Los Ríos – Valdivia

377- Sindicato de Trabajadoras/es a Honorarios Municipalidad de Valparaiso SITTHOVAL

378- Nomades del Libro – Santiago

379- COLECTIVA DE ARTE POLITICO TEXTIL FLOR DE CALAFATE – Magallanes y Antártica Chilena

380- RED ECOLÓGICA DE CHILE – Santiago

381- JJVV Los Alerces – Puente Alto

382- Asamblea Autoconvocada del Barrio República – Santiago

383- Radio Comunitaria La Voz de Paine

384- Cabildo Plaza Pedro de Valdivia – Providencia

385- Cabildo Villa Macul – Macul

386- Articulación Territorial de Macul

387- Olla Común Liderazas Solidarias – PUDAHUEL

388- No Más AFP autónomo Macul

389- Unidad Social Quilpué

390- Territorio Constituyente

391- Mesa Social de Valparaíso

392- Centro de Estudios Sociales de Chiloé – Castro

393- Ciudadanos y Clima – Tierra del Fuego

394- MOVIMIENTO POR LA DIGNIDAD – Punta Arenas

395- Consejo Defensa Territorial (CDT) Los Lagos

396- Mesa de unidad social de Talagante MUST

397- Agrupación de pescadores de orilla, gente de Mar – Puerto Natales

398- COORDINADORA DDHH PROVIDENCIA

399- Confederacion General De Trabajadores CGT CHILE – Santiago

400- Cultura Viva Comunitaria Canal TV Chile. – Santiago

401- Recta Provincial Ceremonial Williche de Chiloé – Archipiélago de Chiloé

402- Equipo de Trabajo por Derechos Colectivos – Wallmapu

403- Observatorio Regional de Equidad en Salud según Género y Pueblo Mapuche – Temuco

404- Corporación Wüfko (Vertiente) – Villarrica

405- Kolectiva de mujeres puerto williams

406- Cabildo Abierto de Bremen – Bremen Alemania

407- Frente feminista Tati Allende – Linares

408- Red Chile Despertó Internacional

409- Junta de vecinos número 48 Villa Los Copihues – Talcahuano

410- Fuera Salmoneras – Puerto Natales

411- ECOSS de BARRIOS –

412- Observatorio Plurinacional de Aguas (OPlAS)

413- Centro EcoSocial Humedal La Rana -Punta de Tralca

414- Observatorio Chileno de Derechos Humanos, COHR – Estocolmo, Suecia

415- Fundación Chile Literal

416- Colectiva Rosas Silvestres – Punta Arenas

417- Cooperativa de trabajo Rosas Silvestres – Punta Arenas

418- Chiloé en movimiento – Quellón

419- Convergencia 2 de Abril

420- Escuela de Agroecologia Germinar – La Ligua

421- Sindicato Unidad de Trabajadores SUTRA-CHILEE

422- Disidencia Aquí y en la Quebrada del Ají – Temuco

423- Coordinadora Paine Centro – Paine

424- SIDARTE filial Magallanes

425- Asamblea de Trabajadorxs de la Música de Valparaíso

426- Comité Ambiental Comunal de Paine

427- Red de Titiriteros y Titiriteras de Chile

428- Movimiento Socialista de los Trabajadores

429- Bestias del Sur salvaje – Alto Bío Bío

430- Colectivo de mujeres de Curico

431- Red de Mujeres de Santiago

432- Asamblea Territorial Población San Joaquín – Pedro Aguirre Cerda

433- Colectivo Parque Las Moscas – Pedro Aguirre Cerda

434- Fuerza Popular Territorial de Pedro Aguirre Cerda

435- Marcha Disidente por la Memoria – Santiago

436- Abajo e’ la línea TV Comunitaria – Temuco

437- Agrupación cultural y Ambiental Río Pascua – Villa Ohiggins/ Región de Aysén

438- Movimiento social en defensa del Río Ñuble, ÑUBLE LIBRE. San Fabián de Alico

439- Grupo de Investigación en Ciencias Sociales y Economía GICSEC – Santiago

440- Sindicato de trabajadores administración Central CORMUPA – Punta Arenas

441- Corporación Selk’nam Chile – Santiago, Pueblo Selk’nam en chile

442- Sindicato Electrogas – Quillota

443- Asamblea Emergencia Precordillera – Peñalolén

444- Radio Avda 9 de Buzeta – Santiago

445- Flores Nativas usuarias PRAIS Coyhaique

446- Movimiento Por el Agua en Paine – MAP

447- Isadora – Mujeres en lucha Chile – Santiago

448- Radio Villa Francia – Estación Central

449- Agrupación Antonio Llido Mengual – Quillota

450- Artistas callejeros unidos ACU

451- La Equipa Constituyente – Temuko

452- Fundación Sociedad y Trabajo – Santiago

453- Asamblea Plaza Recabarren – Independencia

454- Movimiento SOMOS – Regiones de Iquique, Antofagasta, Valparaíso, RM, Maule

455- Esquina de La Dignidad – Asamblea Territorial – Santiago / Ñuñoa

456- ANAFEM RM (Agrupación de abogadas feministas) – Santiago

457- Colectiva feminista las polillas – Santiago, Macul

458- ONG Surmaule – Talca

459- Acción Cultural Willy Meloyo – Maipú

460- Colegio Trabajadores Sociales de Magallanes – Magallanes Punta Arenas

461- Colectivo Kalfvlikan – Nercon, Chiloé

462- Movimiento Acción Migrante

463- Sindicato de Trabajadores GAM – Santiago

464- Movimiento Democrático Popular – Santiago

465- La Milpa – Pedro Aguirre Cerda – Santiago

466- Red de profesoras feministas Gabriela Mistral – Punta Arenas

467- Comité de Niñez 8M – Santiago

468- Coordinadora 8M – Rancagua

469- Reserva Lecustre – Ensenada

470- Movimiento biocéntrico – Santiago

471- Kamayas Austral mujeres indígenas procultura – Punta Arenas

472- Asamblea autoconvocada Casa Azul – Santiago

473- Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres

474- Trabajadores/as al Poder – Santiago

475- Biblioteca Popular Cristian Valdebenito – Conchalí

476- Movimiento social en defensa del Río Ñuble, ÑUBLE LIBRE

477- ASAMBLEA COMUNAL DE VALDIVIA

478- Mujeres de Zona de Sacrificio en Resistencia Puchuncavi-Quintero

479- Asociación Mutual de ex-PP MIR y la Resistencia Popular, Chile

480- Periodico LA TRINCHERA DE BARRANCAS – Santiago

481- Comisión Derechos Humanos San Antonio

482- ONG SER – Curicó

483- Asociación Nacional de ex Presos Políticos Salvador Allende

484- Movimiento del Socialismo Allendista

485- Foro Ciudadano

486- Comunidad diaguita Chinga Copiapó

487- Astac atacama

489- Organización x Derechos del Pueblo- ODP

490- FEMINISMO COMUNITARIO ABYA YALA TEJIDO CHILE – Lo Hermida

491- Colectivo Visitante – La Florida

492- Red de Bibliotecas Populares del Gran Valparíso – Valparaíso

493- Coordinadora Feminista 8M Osorno

494- Adiptgen – Valparaíso

495- Radio 19 de Abril – Santiago

496- Agrupación 14 Asientos – Santa Inés, Viña del Mar

497- Fuerza Pobladora de Chile

498- Círculo de lectura Mundo tan mal hecho – Chillán

499- Agrupación de Mujeres Mestizas – Castro , Chiloé

500- Olla común Exequiel González Cortés – Santiago

501- Cordón litoral por la Asamblea Constituyente – Provincia San Antonio

502- Colectivo Obrero y Popular – Santiago. Recoleta e Independencia

503- Huertas Comunitarias Lo Espejo – Lo Espejo, Santiago

504- Ateneu del Raval – Barcelona

505- Red Acción Ciudadana La Reina – Santiago

506- COLEGIO DE PROFESORES COMUNAL SAN ESTEBAN

507- ONG Gestión Popular

508- Observatorio Plurinacional de Salares Andinos OPSAL

509- Centro Cultural Cordillera – Ñuñoa

510- Semilla Amaranto – La Calera

511- Fundación Hach Saye — Porvenir

512- Movimiento Victoria Popular – Movimiento a nivel nacional

513- Colectiva Pizarra Chueca

514- Mesa Social La Calera – La Calera

515- Colectivo La Semilla – Puerto Montt

516- Colectivo de reflexión constituyente

517- Centro cultural Alerce Vivo – Correntoso

518- Corporación de turismo volcán kallfü ko – Valle del río chamiza

519- MUD Puerto Montt-Chiloé – Puerto Montt-Chiloé

520- Grupo de trabajo de DDHH y energía en Chiloé

521- Colectivo 2020 – Valparaíso

522- Conservatorio Fidelis – LOS ANGELES

523- Agrupación cultural Perfiles y Siluetas – LOS ANGELES

524- ASAMBLEA RASTAFARI METROPOLITANA – Santiago

525- Bloque Sindical Aconcagua – Los Andes

526- Asamblea Barrio Brasil – Santiago

527- Agrupación cultural tierra de Cenizas – Pitrufquén

528- Movimiento Anticapitalista

529- Revista Entorno

530- Campaña Nacional por el derecho al aborto legal seguro y gratuito Argentina

531- Cabildo Social por la Asamblea Constituyente Bío-Bío

532- Asociación de ex presos políticos chilenos en Francia

534- Frente Unitario de Trabajadores FUT-Chile

535- Babel – Colectiva de Trabajo – Temuco

536- Coordinación Los Ríos – Colegio de Psicólogos de Chile – Valdivia

537- Comunidad Colla Flora Normilla – Colla

538- Corporación Centro de Estudios Arqueológicos e Históricos Aikén – Santiago

539- Asociacion indigena colla reencuentro ancestral – Tierra amarilla, colla

540- Asociación Mapuche We Küyen – Lo Espejo

541- Weichan Warria fotografia callejera (medio independiente) – Santiago

542- M al Cubo – Circulo de Mujeres, La Calera

543- Biblioteca Mapuche Autogestionada Mogeleam Kimün de Temuko – Temuco

544-Colectiva Feninista Kuyen – Quillota y Valparaíso

545- Ecologistas del Sur – Puerto Montt – Carretera Austral y Calbuco

546- Sindicato Mantención Emparamark – Santiago

547- Centro cultural casa Chagual – Olmue

548- Articulación las Violetas – Temuco

549- Corporación Centro de Estudios Arqueológicos e Históricos Aikén – Santiago

550- Colectivo femenino pewenche Malen Leubü – Alto Biobio

551- Asamblea Villa Frei – Ñuñoa

552- Red por la defensa del Río Queuco – Alto Biobio

553- Rios to rivers – Rios to rivers

554- Red de profesoras y profesores de Filosofía en Chile (REPROFICH) – Norte, centro y sur de Chile

555- Plantemos Nativo ONG

556- Red nacional por la defensa del Agua

557- Colectivo de comunicación Mapuche «Werken» – Wallmapu

558- Asociación La Huella de Culiprán – Melipilla

559- Movimiento Independiente por los derechos del Pueblo MIDP San Pedro de la Paz

560- Coordinadora Feminista Calbucana – Calbuco

561- Banderas Rojas Banderas Negras – Santiago

562- No mas T.E. – Valparaiso

563- Centro cultural ECOS (educación, cultura y organizacion social) – Isla de maipo, región metropolitana

564- Coordinadora provincial feministas en acción FEMACC – Provincia Talagante

565- LIMARÍ AVENTURA – Ovalle

566- Asamblea Autoconvocada Winkul Bellas Artes – Santiago

567- Sindicato de Trabajadores de Empresa CONAF(SITREM) – Santiago

568- Centro de Estudios Humanistas – CEHUM Alétheia – Santiago – Vallenar

569- Colectivo de arte Resistencia y Dignidad – Chillán, Región de Ñuble.

570- Convergencia Social. Comunal El Bosque – El Bosque

571- LIDERES CON MIL CAPACIDADES – QUILPUE ,QUINTA REGION

572- Familia Herrera Ferrufino – La Florida

573- Coordinadora No+AFP Región de Atacama – Copiapó

574- Agrupación Cultural Azul Indigo – Copiapó

575- Anaytung memoria viva – Puerto Montt

576- Articulación Ciudadana La Reina – La Reina, Santiago

577- Colectiva Equidad y Genero, Talca, Maule

578- Periódico Aurora del Nuevo Chile – Santiago

579- Colectivo Ex Presas y Presos Político de Valparaíso – Valparaíso

580- Vía Común – Santiago

581- Red de Organizaciones Territoriales, Sociales y Asambleas de Chiloé

582- Articulación ciudadana – La Reina, Santiago

583- Movimiento Ciudadano de Calama MCC – Calama

584- Observatorio Plurinacional de Aguas (OPLAS) – Santiago

585- Trama, tejido migrante – Temuco

586- Movimiento Independientes del Norte – Región de Antofagasta

587- Arpilleras en Resistencia Ainil – Valdivia

588- Coordinadora de Apoyo al Pueblo Mapuche – Valdivia

589- activista Comunidad Radial el Pintoso – Iquique

590- Casa de Barro espacio educativo – Los Pellines, Valdivia

591- COLARI Cooperativa Lago Riñihue

592- ACCIÓN MUTANTE – Patagonia

593- Compañía Espacios Quiméricos – Valparaíso

594- Cooperativa de trabajo «Travesía Coop» – Curepto/Valdivia/Santiago

595- Asamblea popular metro la Granja – La Granja, Santiago

596- Montaraz – Concepción

597- MIDP Movimiento Independiente por los Derechos del Pueblo – Quillón

598- Asociación Mapuche Aukinko Wallmapu – Concepción

599- Observatorio Humanista de la Realidad Psicosocial (OHRP) – Santiago

600- Asamblea Territorial Vallenar – Vallenar